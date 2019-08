Concepción espera dos fichajes para esta misma semana

La visita a Candelaria, tradicional en cada inicio de temporada, se ha convertido también en la comparecencia más esperada de Miguel Concepción para conocer la actualidad del CD Tenerife. Ayer confirmó que llegarían dos fichajes y que esperaba novedades "para esta semana", descartó la salida de Mauro dos Santos y avaló la llegada de Aritz López Garai como técnico. "Creo que hemos dado con la tecla", dijo.

El presidente, tranquilo y confiado, se mostró satisfecho con el estreno del equipo ante el Real Zaragoza, pese al resultado. "Pusimos el juego. Y la posesión del balón. Nos faltó definición de cara a portería, circunstancia que ellos aprovecharon. Pero me gustó el equipo. Creo que este es el camino para que consigamos cosas", valoró antes de ser cuestionado por los últimos movimientos del mercado.

"La dirección deportiva está atareada", comentó aludiendo incluso a la ausencia del director deportivo Víctor Moreno en la visita a la Virgen de Candelaria. "Se están cerrando los últimos flecos. Esperamos anunciar los dos refuerzos para la banda durante esta semana", desveló antes de aludir a "bastantes avances" en las negociaciones, pero también a "algunos otros planes" por si no prosperan las operaciones en marcha. Lo que sí descartó, al menos inicialmente, es que vayan a llegar refuerzos en otras posiciones. "En principio, solo se prevén para los extremos. Tendría que suceder algo imprevisto, en forma de alguna salida, para que se produzca una tercera incorporación", aclaró.

Pero esa puerta de las despedidas parece cerrada a cal y canto. Por un lado, porque el club no contempla negociar un traspaso de Luis Milla. Para el presidente, es un caso que "está cerrado". Lo considera "jugador del Tenerife" a todos los efectos para esta temporada y cuenta con él. "Si otro equipo viene y paga la cláusula, no podríamos hacer nada. Pero si no es así, él está contento en Tenerife y tiene contrato", zanjó.

Tampoco parece que el central argentino Mauro dos Santos vaya a abandonar la entidad blanquiazul antes de la finalización del mercado estival. El dirigente palmero confirmó que no se había llegado a un acuerdo para la rescisión de su contrato y que era "uno más", por lo que deberá trabajar "para ganarse el puesto como sus compañeros".

No será un problema grave para Víctor Moreno de cara a esos últimos movimientos que pretende realizar, puesto que el club insular ha logrado mantener "e incluso aumentar ligeramente" el tope salarial para este curso. "Nos hemos manejado bien. Tuvimos que sacar del presupuesto la parte que nos corresponde de la Ciudad Deportiva, en torno a un millón de euros. Pero hemos conseguido que eso no se refleje en el límite que ha fijado LaLiga para esta temporada", señaló.

De hecho, Concepción cree que ese dinero "se ha optimizado bien" a la hora de confeccionar la plantilla, la que calificó como "joven y con muchas ganas de competir". A su juicio, resultará determinante "formar un buen bloque" para poder "competir, ganar partidos y que esos méritos se correspondan con una buena condición clasificatoria". Pero de lo más orgulloso que está es de la llegada de Aritz López Garai: "La experiencia de los años que llevo me ha convencido de que acertar con el entrenador es clave. Y creo que hemos dado en la tecla".

No obstante, quiso restar presión tanto a los jugadores como al técnico eludiendo fijar la palabra ascenso cuando se refirió a los objetivos. "Queremos que el equipo muestra un buen nivel, divierta y tenga estilo de juego. De ahí, vendrán los resultados. Todos salimos con la ambición de ascender, pero la competición te pone en tu lugar. Pero si sabemos a lo que jugamos, como demostramos en el primer partido, este equipo tendrá que decir mucho en la categoría. Toca luchar en cada encuentro. Hay equipo para competir contra cualquiera. Si gozamos de más acierto de cara a gol, podremos luchar por puestos altos", se limitó a exponer.

No solo de lo deportivo habló Concepción, que ofreció la ayuda del club al presidente de Canarias Ángel Víctor Torres por el incendio de Gran Canaria.

Este jueves, presentación del proyecto de fútbol femenino

Este jueves se llevará a cabo la presentación del proyecto, enmarcado en el ámbito de trabajo de la Fundación Canaria CD Tenerife, para el fútbol femenino. Así lo anunció ayer Miguel Concepción, que confirmó la información publicada este lunes por El Día. "Estoy convencido de que, a través de la Fundación, podremos fortalecer nuestro fútbol base. Queremos trabajar con niñas de entre 10 y 13 años para crear esa estructura", empezó diciendo para argumentar a continuación que "su crecimiento es imparable. Lo vemos cada día".

Estas palabras reflejan su intención clara de apostar por la introducción de una sección femenina en la entidad blanquiazul para esta misma campaña.

"El jueves se presentará el proyecto del fútbol femenino para dar este mismo año salida a la base. Cuantas más oportunidades tengan, mucho mejor para todos", aportó Miguel Concepción antes de descartar la colaboración con otros clubes en este nuevo camino.

"Respetamos y admiramos la labor de la UD Granadilla, pero nosotros estamos hablando de la promoción del fútbol base a través de la Fundación. Igualmente, felicitamos a clubes de élite como la UD Granadilla o el Tacuense. Queremos ampliar la formación para tener jugadoras de categoría dentro del fútbol canario femenino", explicó en este sentido el mandatario.

Objetivo fijado en 11.000 abonados para la 19/20

Concepción ofreció ayer la cifra de 8.500 abonados, lo que supone un incremento de medio millar con respecto a la cantidad ofrecida por el club el pasado sábado. Además, se mostró convencido de que "al final se estará en torno a los 11.000 abonados". Se repetiría el número de la pasada temporada y el Tenerife estaría situado en la primera parte de la hipotética clasificación de Segunda A por número de socios. Para ello, deberían despacharse dos millares y medio de pases antes del lunes.

Las obras en el Heliodoro, "por buen camino"

También indicó que las obras que se están llevando a cabo en el Heliodoro Rodríguez López, concretamente en la parte de Herradura Alta, van por buen camino. "Se están realizando mejoras en cuanto a seguridad y estructura por parte del Cabildo insular. Contamos con el apoyo del equipo de gobierno. Se van a reparar los baños, así como priorizar esa labores que tanto se necesitan. Queremos que nuestros aficionados se encuentren cómodos en el estadio", afirmó.

El VAR ha llegado "para evitar errores"

Pese a que las decisiones tomadas por Arcediano Monescillo en Zaragoza contaron con el auspicio del VAR y no beneficiaron al Tenerife, el presidente defendió su implantación porque se hace "para evitar errores". Además, pidió paciencia porque entra en funcionamiento "por primer año en Segunda. Estamos arrancando, pero espero que si se ha tomado esta decisión sea para que los árbitros cometan el menor número de errores posibles. De momento, toca ver cómo funciona y aprender de esa experiencia. Estamos aún en fase de aprendizaje, pero debe ser positivo para el fútbol profesional", agregó al respecto.