El Tenerife se abre al fútbol femenino

No tendrá vinculación con la UD Granadilla Egatesa ni con otro club ya existente en la Isla

El Tenerife tendrá equipo femenino y será más pronto que tarde. Una reunión, celebrada el pasado miércoles, convirtió en firme un decisión del presidente Miguel Concepción. Hace dos o tres años ni él mismo tenía claro si emprender este camino o no, pero los tiempos se imponen y la mentalidad evoluciona a marchas forzadas. De ahí, que la institución blanquiazul no quiera quedarse al margen de una tendencia cada vez más generalizada.

Respondida afirmativamente la primera pregunta, la de afrontar o no ese proyecto, el siguiente paso era el de decidir si se iniciaba desde cero o se buscaba un acuerdo con uno o varios clubes ya existentes para asumir su estructura. Varios contactos en este sentido fracasaron por falta de acuerdo y el Tenerife empezará a construir la casa desde los cimientos. Se realizará un proceso de selección para incorporar a los profesionales adecuados (ya hay algunos nombres muy conocidos a los que se ha tanteado) y, a continuación, a las niñas que formarán los equipos.

La base será el primer paso, aunque hay quien recomienda que un primer equipo compita ya desde esta temporada en las categorías regionales. Escalón a escalón, sin subterfugios buscados desde la propia entidad. A largo plazo, el objetivo será que el Tenerife cuente con una escuadra en la Primera Iberdrola, como tantos otros clubes masculinos que han abierto sus puertas al fútbol femenino. Pero se entiende en la entidad blanquiazul que ese momento está lejos y que, de llegar, lo hará a su debido momento.

Una tercera cuestión fue respondida la pasada semana por Sergio Batista: la UD Granadilla Egatesa no entra en la ecuación. Pese a que se puede considerar el camino más sencillo, existe el convencimiento de que ese proceso de integración resultaría imposible. Un club distinto que jugaría con el escudo del Tenerife, bajo la misma denominación, vestiría su equipación y utilizaría sus instalaciones. Pero que no estaría controlado por el consejo de administración y los accionistas blanquiazules, sino por la actual directiva. Inasumible.

Por eso, desde la pasada semana, los encargados del proyecto tienen la orden presidencial de acelerar sus trabajos para que los equipos femeninos empiecen a competir ya en el mes de septiembre y octubre. Los plazos resultan comprometidos, pero ese es el objetivo. El Tenerife no podía dar la espalda a una realidad que se impone. Por fin se abre al fútbol femenino.

Buena relación con el Tacuense

La UD Tacuense, que se mudará a la Ciudad Deportiva hasta que su campo cumpla las exigencias de la Federación Española, fue el club más próximo a sellar un acuerdo con el Tenerife. Las buenas relaciones con la directiva que preside Raquel González permitieron avanzar las conversaciones hasta que surgió un obstáculo económico insalvable. Aún así, la ruptura fue cordial. No fue el de Taco el único con el que se sentaron en la mesa los rectores blanquiazules. Pero finalmente desecharon esta vía y decidieron empezar de cero.

La presión de Tebas

Hasta la venta de los derechos de televisión quedará vinculada ya al fútbol femenino, después de la iniciativa que ha sacado adelante Javier Tebas. El presidente de LaLiga, firme impulsor de la competición femenina desde hace varias temporadas, ha sugerido a los equipos que no contaban con secciones que no debían permanecer ajenos a la integración y la igualdad, que esa falta de iniciativa penalizaría. "No es el futuro, es el presente", ha dicho en más de una ocasión. Es otra de las razones por las que el Tenerife se ha decidido a dar el paso.