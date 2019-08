Penalizado el CD Tenerife por la falta de puntería

Tras el descanso todo fueron malas noticias: bajón físico, lesión de Sipcic, roja a Carlos Ruiz y derrota

El CD Tenerife empezó la Liga, una vez más, con derrota. Bien es verdad que lo hizo siendo castigado por su falta de contundencia ofensiva, todo un deja vú, y por su fragilidad defensiva en algunos tramos, pero cayó con la sensación de que la idea de fútbol puede dar grandes alegrías. Ayer, por momentos, fue capaz de silenciar La Romareda, y de llevar el partido a su terreno. Pero de nada le sirvió más que para insistir a partir de ahora.

El primer once de Aritz López Garai resultó más revolucionario por la propuesta futbolística que por los nombres, puesto que solo dos de los ocho fichajes (Ortolá y Sipcic) formaron parte del mismo. Quizás la gran novedad fuera el retorno de Aitor Sanz. En ataque, los mismos que el curso pasado aportaron 17 goles entre los tres en busca de revancha. De momento, deberán seguir insistiendo.

Jaleado como el ídolo que debe ser desde el anuncio de las alineaciones, Kagawa se encargó pronto de evidenciar su calidad con un pase a Dwamena, que cruzó demasiado en el remate (2'). Fruto de la salida en tromba de los locales pasó algún apuro el equipo insular para asentarse sobre el terreno de juego, pero poco a poco lo fue consiguiendo para imponer su ritmo. Devolvió Malbasic el aviso después de un centro de Luis Pérez desde la derecha. A su cabezazo respondió bien Cristian (8'). A renglón seguido lo intentó Luis Milla desde la frontal del área. Más tarde, Malbasic ganó la espalda a la zaga para plantarse ante Cristian, que tapó su remate cuando La Romareda ya se temía lo peor (14').

Con balón, el criterio y la capacidad para encontrar espacios eran cosa del Tenerife. Borja Lasso culminó con un disparo desde fuera del área una buena acción de ataque que nació por la izquierda (23'). Los primeros silbidos surgieron espontáneamente porque pasaban los minutos sin que los de Víctor Fernández lograran dar continuidad a su juego. Y es que cada finalización era visitante. Milla, otra vez desde fuera, mantuvo el punto de mira desviado (32').

Solo una pega debía habitar en la cabeza de López Garai: su banda izquierda. Naranjo vio pronto la amarilla e Isma López no lograba imponerse en los duelos. Por allí llegó la que parecía la mejor ocasión maña antes del descanso, pero el disparo de Suárez no inquietó tanto como se esperaba. Fue el preludio del 1-0, resultado a todas luces injusto por lo visto hasta ese momento. Pero Suárez no perdonó lo que el Tenerife y batió por bajo a Ortolá después de recibir en ventaja. Una buena combinación, la primera desde el minuto 2, había desajustado la presión tinerfeña. Ni Alberto ni Aitor lograron anticipar e Isma, demasiado abierto, tampoco llegó (43').

Los insulares se fueron a vestuarios lamiéndose la herida, pero volvieron con la personalidad mostrada con anterioridad. Eso sí, el primer susto lo dio el Zaragoza. Como en la primera parte. Y de nuevo entrando por la autopista acostumbrada. El centro de Vigaray lo remató Dwamena cerca del poste izquierdo de Ortolá (46').

La lesión de Sipcic, en un lance que ni siquiera fue castigado con falta por el colegiado, obligó a López Garai a dar entrada a Carlos Ruiz. Añadió a Dani Gómez por el amonestado Naranjo. Víctor Fernández puso a Lasure por Dwamena. Suárez pasó a la posición de nueve. Mensajes radicalmente opuestos.

El escenario estaba claro: balón para los visitantes y espacios a la contra para los aragoneses. En una de esas, Carlos Ruiz evitó el 2-0 sobre la línea de gol (63'). Siguió insistiendo el Tenerife, pero sin la claridad del inicio. Milla, por dos veces, y Suso no atinaron en el remate (66'). La injusta expulsión de Carlos Ruiz terminó de desarmar a los visitantes. Ya con diez, Bermejo cometió penalti. Arcediano lo había sacado fuera, pero el VAR le ayudó. Ros sentenció (87').

Real Zaragoza: Cristian Álvarez (2), Vigaray (1), Pichu Atienza (1), Grippo (1), Nieto (1); Javi Ros (2), Raúl Guti (1); Soro (1), Kagawa (1), Luis Suárez (2); y Raphael Dwamena (1). En el minuto 58, Lasure (1) sustituyó a Dwamena; en el 79, Álex Blanco (s.c.) ocupó el lugar de Kagawa; y en el 90, Eguaras (s.c.) el de Guti.

CD Tenerife: Ortolá; Luis Pérez, Sipcic, Alberto, Isma López; Aitor Sanz, Milla, Borja Lasso; Suso, Malbasic y Naranjo. En el minuto 58, Carlos Ruiz y Dani Gómez entraron por Sipcic y Naranjo; y en el 77, Álex Bermejo reemplazó a Aitor Sanz.

Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo (1), del Comité castellano-manchego, asistido por Maldonado Urbina y Nizhelovskiy Pereginets. En el VAR: Díaz de Mera y en el AVAR: Santaúrsula Aguado. Expulsó a Carlos Ruiz por doble amonestación (72' y 82'). Amonestó a Naranjo (24'), Suárez (43') y Bermejo (86'),

Goles: 1-0, m. 43: Luis Suárez bate por bajo a Ortolá después de una jugada trenzada; 2-0, m. 88: Ros, de penalti.

Incidencias: Partido de la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga en Segunda División A, Liga Smartbank, disputado en La Romareda ante 17.415 espectadores, según cifras oficiales. Césped en perfectas condiciones. Tarde muy calurosa, por encima de los 35 grados a la hora del comienzo, lo que provocó que se llevaran a cabo pausas para hidratación en el minuto 30 y en el 75 de partido. El Zaragoza lució su indumentaria habitual y el Tenerife vistió con camiseta rosa y pantalón/medias granates. El encuentro fue ofrecido en directo por Gol.