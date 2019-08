Baute afrontará una revancha mundial

El marroquí lo noqueó en Tenerife

Cuatro años de espera, más de 1.500 días y casi tantas horas de entrenamiento han pasado desde el K.O. más doloroso en la carrera deportiva del fajador Moisés Baute. Un 18 de abril de 2015 fue el día en el que el tinerfeño empezaría una nueva era, la de prepararse para una nueva oportunidad de ajustarse el cinturón del Campeonato del Mundo Enfusion. El destino es caprichoso y ha querido que el otrora verdugo Mohamed Boubkari sea de nuevo el contrincante del título planetario. Las cosas han cambiado y, con ellas, Baute también.

Ayer se oficializó que el próximo 26 de octubre en Colonia (Alemania) será la fecha y lugar en el que el campeón mundial Mohamed Boubkari ponga en juego el mismo cinturón que ganó en el Enfusion Live Tenerife celebrado en el Pabellón Santiago Martín. Aquel 18 de abril de 2015 se aprovechó de las malas sensaciones con las que partía Moi Baute para noquearlo en el primer asalto.

"Tengo esa espinita, me pilló en una época rara en la que no me encontraba bien; tenía malas sensaciones. No tenía ni que haber aceptado, debería haberlo dejado pasar, pero uno no le dice que no a nada y esa fue la consecuencia", rememora Baute a El Día. El del Moi Rui refrenda que, además, el que le propinó Boubkari "fue con un K.O. feo".

El kickboxer tinerfeño estuvo en blanco prácticamente un año -volvió a pelear el 26 de marzo de 2016 en Puerto Rico- después de aquella derrota; necesitaba un tiempo de asueto que le ayudara a, como si de un ave fénix se tratase, resurgir de sus cenizas. A día de hoy, cuenta sus últimos tres combates como victoria; noqueó a Michail Karamousketas el pasado 7 de julio en el Enfusion Cage Events disputado en el remozado Pabellón Quico Cabrera.

"Ahora soy otra persona. Me he dado cuenta de que es imposible mantener la cabeza al cien por cien, pero ahora llego bien. Vengo muy rodado y con sensaciones importantes después de vencer en el primer asalto a tres rivales difíciles. Tengo mucha confianza y sé que lo que pase dependerá de mí", revela el especialista.

Las palabras de Moisés Baute denotan empoderamiento y una autoconsideración titánica, eso lo acerca a su mejor estado de forma y a un peso (95 kilos) en el que ya se ha instalado pese a haber competido en el pretérito en una categoría de 10 kilos más. "En abril bajé a 97 y ya, la última vez, me pegué en 95 kilos. Este es mi peso y me encuentro muy bien en él", asume.

Un combate que puede marcar el mayor punto de inflexión en su carrera deportiva. Si el mentado enfrentamiento hizo un clic en el año 2015, el que se disputará en algo más de dos meses no será menos. "Un cinturón Enfusion no lo puede disputar cualquiera. No es un simple combate, es una revancha que a pocas personas se le presenta. El enfrentarme al mismo rival que me noqueó hace cuatro años, es una casualidad mayor. Me debo a mí y a la gente que me quiere un cinturón de esta magnitud", subraya el peso pesado.

Moi Baute no contempla la derrota como posibilidad pero, en el desdichado caso, que sea porque lo "baten. Si pierdo, que no sea porque no pude y no por haberme dejado algo", dice.

La concienciación por parte de Baute es máxima cuando, por un momento, echa la mirada al 26 de octubre, una fecha que tiene marcada en el calendario como la que, de marcarla en verde, podría experimentar "una explosión" en forma proyección futura, según reconoce.

El tinerfeño, un tren que como mercancía porta trabajo, sacrificio, confianza y sed de triunfo se encuentra a poco más de un mes del primer escollo a salvar -Slam Arena 2019-. A partir de entonces, a visualizar el escenario germano para hacer caer el muro marroquí, aquel que le separa de cotas mayores.

Focalizando la atención en la próxima parada: Slam Arena

Con varios frentes abiertos, Moi Baute prefiere no mirar más allá de la próxima vez que se ponga los guantes y salte, en este caso, a una jaula octogonal. El Slam Arena New Fighting Events 2019 propiciará en el Gran Canaria Arena un auténtico choque de trenes, un cara a cara deseado por los amantes de los deportes de contacto: Moisés Baute vs David Trallero. El tinerfeño se enfrentará al polifacético fajador de los tatuajes en peso pesado y calibrará su estado de forma ante uno de los kickboxer acostumbrado a ganar. "Ahora mismo estoy centrado en el Slam Arena. De nada me vale perder en Las Palmas e ir al Mundial. Quiero ganar el día 21 y después tendré un mes para prepararnos de cara al Enfusion", asevera Moi Baute después de completar su última sesión de entrenamiento. Lejos de declinar la invitación para pelear en el recinto de Siete Palmas, Baute asume el reto y fija la velada por el título planetario como un "aliciente, una motivación más". Cabe reseñar que las ofertas le han llovido en los últimos meses al del Moi Rui Team, buena prueba de ello es la invitación que registró por parte del World Championship -evento que albergará Vietnam- para pelear a principios del próximo mes contra Anderson Silva, no obstante, el ofrecimiento podría materializarse en próximas fechas.