Ambicioso CD Tenerife fuera de casa desde la primera jornada

El Tenerife no gana un partido de la primera jornada de Liga fuera de la isla desde la temporada 06/07, cuando se impuso al Almería por 0-1. Y viene de una campaña en la que solo venció una vez a domicilio, en el estadio del Rayo Majadahonda. Sin llegar a ser una obsesión, el objetivo de aumentar la producción en campo contrario figura entre las prioridades de Aritz López Garai. Dispuesto a no perder tiempo, el entrenador espera conseguirlo mañana en la visita al Zaragoza, ya que "solo con lo de casa normalmente no te vale".

Para ello tratará de dotar al Tenerife de una "identidad" válida para el Rodríguez López y también para los demás partidos. "El rendimiento fuera de casa no puede estar muy distante del que tenga el equipo como local", advirtió ayer. Además de mostrarse "fuerte" en el Heliodoro, el Tenerife parte con la intención de ser un visitante ambicioso. "Tenemos que demostrar que no salimos de la isla de vacaciones ni de comparsa, sino a intentar ganar cada partido".

El rival y el estadio darán igual. De hecho, López Garai confía en que su equipo le juegue mañana "de tú a tú" al Zaragoza. Imagina un Tenerife sin complejos en La Romareda. "No hay que tenerle miedo ni al escenario ni al adversario, porque somos el Tenerife y, dentro de nuestra humildad y de nuestro trabajo en silencio, tenemos que sacar la personalidad de un equipo competitivo", continuó.

Aunque el primer oponente de la temporada es un "buen equipo, está bien preparado para competir contra todos, acabó con buenas sensaciones la Liga pasada, tiene mucha masa social y mucha historia y se ha reforzado bien", no deja de ser un equipo más de una categoría en la que "nadie es infinitamente superior al resto".

Dentro de esa aparente igualdad, López Garai apostará por una alineación titular que tiene "más o menos clara". Lo hará con la garantía de saber que el grupo llega al comienzo de la temporada "bien preparado en el tema físico" y con estados de forma "idóneos a estas alturas" del calendario. Pero también se encamina hacia el debut con la sensación de que "los chicos han captado muy bien" una nueva idea de juego que "necesita su tiempo" para que madure.

Ese plan generó algunas dudas a lo largo de la pretemporada por la facilidad con la que el Tenerife encajó goles en los partidos amistosos ante la Cultural Leonesa, Deportivo, Sporting de Braga B y Castilla. A las puertas de la primera jornada de Liga, la fase de preparación dejó la enseñanza de que será crucial "saber sufrir" en determinadas fases de los partidos. Por ejemplo, en el último ensayo, frente al filial del Real Madrid (3-2), el Tenerife "hizo muchas cosas bien, pero luego no supo hacer otras" y se acabó "ensuciando" todo lo anterior. "Fue una realidad y los jugadores lo saben", apuntó refiriéndose a la reacción del grupo a la hora de eliminar errores. "Somos conscientes de que contra rivales como el Zaragoza habrá momentos en los que tendremos que sufrir, y mucho", avisó el vizcaíno. "Y si no eres capaz de sostenerte, esta categoría no te da chance. En esta Liga no eres tan bueno como para someter al rival durante 90 minutos, así que hay que saber pasar esos momentos", añadió deseando comprobar "la respuesta del equipo" en La Romareda. "Tengo confianza total, pero hay que demostrarlo con hechos", finalizó.

Santiago Llorente, de visita a El Mundialito

El que fuera director deportivo del Tenerife en su etapa más exitosa, la de la década de los 90, y encargado de fichar en dos etapas posteriores, incluyendo la que acabó con el último ascenso a Primera, aprovechó su estancia durante unos días en la Isla para visitar El Mundialito acompañado por Juan Amador./ m. s.

¿Y si Mauro se queda?

López Garai opinó ayer que "lo normal y lógico" es que Mauro dos Santos "encuentre acomodo en otro sitio y sea feliz donde vaya". Pero su salida sigue sin desbloquearse y existe la posibilidad de que permanezca en la plantilla del Tenerife tras el cierre del mercado de verano. En ese caso, el central argentino "no tendrá ningún trato diferente", aclaró el entrenador. "No podemos obviar que es nuestro, le pagamos y tenemos que sacarle un rendimiento", agregó Aritz sobre Mauro.

"Javi se lo ha ganado"

El canterano Javi Alonso viajará hoy con el Tenerife a Zaragoza porque "se lo ha ganado". López Garai no tiene ninguna duda con un futbolista al que considera, "a día de hoy", uno más dentro del primer equipo. "Se ha ganado el derecho a estar con nosotros día a día. A partir de ahí, tomaremos la decisión de que participe más o menos", dijo el entrenador sobre el mediocentro tinerfeño.