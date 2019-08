Cuenta atrás para el reestreno de Aitor

No juega un partido oficial desde marzo de 2018

No solo demostró durante la pretemporada que está recuperado de la tendinitis aquílea que le impidió participar en la competición durante casi un año y medio, a partir del mes de marzo de 2018, sino que su presencia en la alineación titular de la jornada inaugural de la Liga va cobrando fuerza. El Tenerife se encamina hacia su estreno en la campaña 19/20, y lo hace con la garantía de contar con uno de sus futbolistas más valiosos. Aitor Sanz vuelve preparado para jugar.

El 9 de marzo de 2018, el centrocampista intervino como suplente en un partido con el Real Oviedo en el Heliodoro Rodríguez López. Ese día sustituyó a Suso y, tras media hora en el campo, entró en los vestuarios sin sospechar que no iba a jugar más ni en esa temporada ni en la siguiente. Tras varios tratamientos que no tuvieron el éxito esperado, el paso de Aitor por el quirófano el 25 de febrero de 2019, para realizarle una limpieza del tendón de Aquiles y la implantación de células madre, abrió el camino hacia una recuperación que ya es una realidad. Si tiene minutos en La Romareda, habrán pasado 526 días desde su última aparición en la Liga.

De momento, Aitor se queda con la lectura positiva de las "buenas sensaciones" que le han acompañado a lo largo del verano, con el único contratiempo de una contusión en el pie que todavía le sigue dando "la tabarra" y no le deja ejercitarse "al cien por cien". No obstante, se trata de un problema que no debería impedirle enfrentarse al Zaragoza. En cualquier caso, Sanz se muestra cauto porque "es una zona delicada y un pisotón o un golpe pueden ser preocupantes".

Aunque los ensayos de verano han dado muestras de que López Garai se podría decantar por él, tampoco se ve en el once titular, ya que "hay muchos jugadores y buena competencia". Pase lo que pase, está preparado para asumir cualquier función. "Haré todo lo posible para el equipo, y si tengo que hacerlo desde el banquillo, desempeñaré la misma labor".

El reencuentro de Aitor Sanz con una competición en la que ha jugado 200 partidos será una de las noticias de este fin de semana.

Aitor Sanz reconoce que le gusta la idea de juego de Aritz López Garai, un modelo en el que tanto él como Iker Undabarrena se han alternado en la función de mediocentro de referencia en un 4-1-4-1 o un 4-3-3. "Me gusta la idea de juego", afirma el madrileño. "Ahora se trata de que la llevemos bien a cabo y seamos capaces de afinar los detalles que, al final, son los que deciden los partidos", apunta sobre algunos defectos por corregir relacionados con el funcionamiento defensivo. En general, a Aitor le parece una apuesta "atractiva" para el público y también para los futbolistas. "Si conseguimos hacerlo bien, la gente va a disfrutar mucho con el juego del equipo, y nosotros, en el campo, también vamos a disfrutar, porque cuando uno se siente dominador de la pelota, ese ego te hace subir un poquito el nivel y te lleva a atreverte a hacer ciertas cosas que, a lo mejor, con otro tipo de juego no intentas", destaca Sanz antes de advertir de que igualmente es un estilo que tiene su "parte mala", y es que el afán por dominar los partidos con la posesión del balón quizás invita a perder la tensión. "Muchas veces, uno se deja llevar un poco, y ahí tendremos que incidir para estar más atentos", avisa Aitor refiriéndose al camino a seguir por el nuevo Tenerife, una ruta que comenzará el sábado en La Romareda.