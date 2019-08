Aguilar, pendiente de que su muñeca le deje iniciar bien

Pablo Aguilar ya se encuentra en la Isla, después de que el seleccionador Sergio Scariolo le descartara en la carrera por el Mundial de China. El nuevo jugador canarista no se mostró decepcionado, "ni mucho menos", con la elección del técnico italiano.

"Sabía que estaba entraba dentro de las posibilidades", manifestó a su llegada al Aeropuerto de Tenerife Norte -Los Rodeos-. "Estoy más que orgulloso. Hice todo lo posible, primero por estar allí y luego por intentar quedarme. Creo que el volumen de la competición que viene es demasiado grande como para no estar al 100%. Creo que Sergio que ha tomado la decisión correcta. Egoístamente, para el club y para mí es lo mejor de cara a la temporada", afirmó.

Y es que el ala pívot ha estado renqueante de su muñeca izquierda, fracturada a comienzos de mayo con su exequipo, el italiano Reggio Emilia. "A ver cómo me ven los especialistas. Espero llegar bien al principio y estar cuanto antes para poder competir con el equipo". En principio, "la muñeca está mucho mejor cada día. He estado trabajado todo el verano muy duro para llegar en las mejores condiciones. Quedan unas semanas de terapia para estar al 100%".

El acople: trabajo largo y duro

Doce de los 13 jugadores en el roster 2019/2020 del CB Canarias se estrenarán defendiendo al titular del Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín. En esa línea, el granadino entiende que "el trabajo que hay por delante es largo y duro. El equipo es prácticamente nuevo y eso lo dificulta un poco". En cualquier caso, "conociendo a algunos de los jugadores y la forma de trabajar de Txus -Vidorreta-", el internacional estima que se puede "llegar a un nivel -grupal- muy bueno".

El potencial aurinegro está fuera de toda duda, en relación a los protagonistas. "Por nombres y por personas, creo que el grupo es excelente. Ahora solo falta trabajar, entender todos la filosofía de juego del entrenador e ir a por un objetivo común. Cada uno tiene que saber su rol dentro del equipo, aceptarlo e intentar llegar al nivel más alto posible lo antes posible".

En el vestuario y en la pista

Dentro y fuera de la cancha, Pablo Aguilar debe ser un adalid canarista en todos los planos. "Voy a dar lo mejor de mí para el equipo, para mis compañeros, para el entrenador y para la Isla. Vengo con todas las ganas, con las pilas muy cargadas. Creo que puedo aportar mucho al conjunto tanto en el vestuario como en la pista. Ahora hay que entrenar con los compañeros, ver el grupo del que disponemos e intentar encajar todas las piezas lo antes posible para ver cuál puede ser nuestro nivel".

El Iberostar Tenerife cuenta, después de algunos años de interés, con la versatilidad del andaluz. "Ha sido la opción que más me ha ilusionado de todas las que he podido barajar este verano. Desde que me llamaron, hablé con Txus -Vidorreta-, con Aniano -Cabrera- y me comentaron el proyecto, la idea que tenían del equipo y lo que esperaban de mí, hubo motivos más que suficientes para decidirme a venir aquí. Intentaré hacerles ver que no se han equivocado conmigo y que soy el jugador que necesitaban".

Adepto a la fiebre aurinegra

"Siempre me ha llamado la atención cómo se vive el básquet aquí. Los tres últimos años míos en España he venido a jugar el derbi. El ambiente que había era siempre espectacular. También tuve la suerte de vivirlo con la selección. Estoy con muchísimas ganas de vestir la camiseta en casa".

Segunda tanda de reconocimientos médicos canaristas

Como en la jornada del lunes, la de ayer dispuso de los preceptivos reconocimientos médicos para otra parte de los jugadores del Iberostar Tenerife. Nuevamente en el santacrucero Hospiten Rambla, fueron examinados Sasu Salin y Álex Suárez -llegó a Tenerife en la noche del pasado lunes-, como baloncestistas del primer equipo, y Alberto Cabrera, Danilo Brnovic, Saulo Román y José Luis Ibáñez, deportistas vinculados, que jugarán principalmente con el capitalino Náutico Tenerife en la Liga Eba.

Pamplona, escenario del primer choque de la pretemporada

El CB Canarias confirmó la información dada por este diario: Pamplona -Navarra- acogerá el primer compromiso de la pretemporada canarista ante el Baskonia. El encuentro, previsto para el miércoles 4 de septiembre, acontecerá en el Navarra Arena -en su trayecto hacia el Mundial, la selección española venció allí, recientemente, a Lituania-, a las 18:30 horas.

Atkins: "Es el equipo con más nivel en el que he estado"

Sin cansancio y "muy ilusionado" arribó anoche a Tenerife Darion Atkins, pívot norteamericano del CB Canarias.

En sus primeros minutos en la Isla, declaró que el conjunto aurinegro "es el equipo con más nivel en el que he estado en mi carrera. Estoy muy emocionado, preparado y con ganas de empezar".

Atkins ya sabe lo que es jugar en el Santiago Martín. Lo hizo el pasado curso con el Unet Holon. "Ahí ya vi que era un gran club, con una organización muy profesional", afirmó.

"Voy a dar todo lo que tengo y a trabajar lo más duro que se pueda tanto en campo ofensivo como defensivo", explicó.

El jugador nacido en Clinton reveló que habló con Mike Tobey, excanarista, "antes y después de tomar la decisión" de ser aurinegro.