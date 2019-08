Víctor Moreno ve al Tenerife en una "línea ascendente"

En la cuenta atrás hacia el inicio de la competición, Víctor Moreno se siente "moderadamente satisfecho" con la evolución que ha percibido en la puesta a punto del Tenerife desde que comenzó la pretemporada el 11 de julio. No obstante, el director deportivo del club apuntó ayer, en la presentación de Nikola Sipcic, que el "proceso sigue en marcha" y pidió "paciencia" para que el proyecto termine de cuajar. "El equipo que todos queremos ver y tener va a llegar", afirmó.

Moreno se mostró "conforme con la dinámica ascendente" que ha seguido la plantilla blanquiazul a las órdenes de Aritz López Garai. Si bien admitió que el grupo continúa adaptándose a lo que quiere el técnico, indicó que está "cerca" de alcanzar un funcionamiento óptimo. "Estoy viendo una mejoría en ciertos aspectos que al principio no controlábamos y tenemos que incidir en otras cosas, pero me encuentro moderadamente satisfecho con lo que está ofreciendo el equipo", repasó antes de destacar que la "predisposición" de los futbolistas está siendo "máxima" a la hora de "ceñirse al modelo de juego que el entrenador quiere implementar". En ese aspecto, insistió en que la "respuesta está siendo buenísima".

Al margen de los resultados de los partidos de preparación, Moreno optó por quedarse con "muy buenos momentos de juego" que ha desarrollado el Tenerife en tramos concretos, "con y sin balón, en la presión tras las pérdidas, en las ganas de recuperar rápido la pelota cuando se pierde en campo contrario...". En suma, se han ido consolidando "elementos muy interesantes" que harán que el Tenerife vaya mejorando con el paso de las jornadas, siempre que logre avanzar con "regularidad".

Al ser preguntado por la preocupación que transmitió López Garai después del partido del sábado pasado ante el Castilla por el irregular balance defensivo del Tenerife, reconoció que el número de goles encajados en los amistosos (11) podría quitarle la razón en su discurso optimista, pero se centró en ese último ensayo para señalar que el filial del Real Madrid apenas tiró a puerta, "y eso esa algo muy difícil de conseguir", sobre todo "ante un rival con tanta calidad ofensiva". Dicho esto, no ocultó que será imprescindible "reducir la cifra de goles en contra", y opinó que convendrá "incidir" en algunas fases del juego, como "cuando el rival sale de la presión" o en las acciones de centros laterales.

En cualquier caso, advirtió de que "la construcción de un equipo lleva un proceso" en el que el Tenerife está "plenamente inmerso" para seguir mejorando. "El cuerpo técnico es nuevo, el modelo de juego es nuevo y hay muchos futbolistas nuevos, así que pido un poco de paciencia, porque el equipo que queremos tener y queremos ver va a llegar".

Por último, el director deportivo aclaró que no se ha planteado reforzar más la línea defensiva (fichó a Shaq, Mazán, Álex Muñoz y Sipcic), dado que los detalles que quedan por pulir no dependen de "un jugador o de una línea, sino del colectivo". Con todo esto, Víctor Moreno remarcó que no tiene "grandes dudas" y puso de relieve que en el nuevo Tenerife "hay competencia en todos los puestos", ventaja que ha "abierto más posibilidades en cuanto a un cambio de sistema en algún momento determinado por los perfiles diferentes que hay dentro de la plantilla".

No descarta la opción de la cesión de Mauro dos Santos

Luis Milla, implicadoA Víctor Moreno le gustó que Luis Milla publicara el pasado domingo un mensaje en su cuenta de Twitter en el que expresó su deseo de iniciar la Liga con el Tenerife. "Eso denota implicación", manifestó el conquense. "Me gusta que empiece a sentirse otra vez ese jugador importante que es", dijo.Aitor, "un gran fichaje"Moreno calificó como "excelentes noticias" el regreso a la actividad de Aitor Sanz, al que comparó con "un gran fichaje", y la "irrupción" del canterano Javi Alonso, dos centrocampistas que cambiaron el planteamiento inicial del club de buscar refuerzos para esa zona del campo. "El rendimiento de Aitor ha sido buenísimo".Préstamos de canteranosEl director deportivo del Tenerife anunció que el club está "abierto" a activar más operaciones como las que llevaron recientemente a los canteranos Samuel y Josué al Barakaldo, cedidos hasta el 30 de junio.

La actuación del Tenerife en el mercado de verano, cuyo cierre está previsto para el 2 de septiembre, no se completará con la incorporación a la plantilla de dos extremos, uno para cada banda. Víctor Moreno también tiene la intención de solucionar las salidas de Mauro dos Santos y Ángel Galván. El defensa argentino no cuenta y al portero tinerfeño le han aconsejado una cesión. De momento no se ha desbloqueado ninguna operación. "No tenemos novedades, seguimos trabajando en opciones para la gente que tiene que salir o puede salir", explicó el director deportivo sobre unas "situaciones" que calificó como "delicadas" y que deberían resolverse sin tener que "forzar nada", porque conviene que "todo fluya e impere el convencimiento de todas las partes". En el caso particular de Mauro, garantizó que el club respetará el contrato que firmó el jugador el pasado mes de enero hasta junio de 2021. "Forma parte de la plantilla del Tenerife, pero hay una situación deportiva, que no se cuenta con él por los motivos que sean", añadió el dirigente, que contempla "cualquier opción siempre que el jugador esté de acuerdo y vea con buenos ojos su destino", incluyendo una salida a préstamo. A falta de que se despeje la duda sobre el futuro de Dos Santos, Moreno afirmó que la decisión definitiva que se tome no condicionará la confección de la plantilla. "La diferencia entre que salga o no salga no nos ofrece aspiraciones para entrar en otra línea de mercado", dijo para agregar que el "músculo financiero" del club "es el que es" y la salida de Mauro no modificará los planes iniciales.