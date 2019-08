Álex López cree que "lo mejor aún está por venir"

Giorgi Shermadini, Fran Guerra, Tomasz Gielo Santi Yusta, Dani Díez y Álex López fueron los seis jugadores del CB Canarias que ayer se prestaron a superar el preceptivo reconocimiento médico en el capitalino Hospiten Rambla. El último, lagunero, entiende que atraviesa por su "mejor momento" deportivo, aunque siempre quiere "pensar que lo mejor está por venir".

López aseguró, ante los medios de comunicación, estar con "mucha ilusión" en la campaña de su regreso a la Isla. "Estoy conociendo a los nuevos compañeros", más "fuera" que "dentro de la pista. Las sensaciones son buenas. Hay muchas ganas de empezar el trabajo diario", remarcó.

En su opinión, "se ha hecho un equipazo. Desde que hablé con Txus (Vidorreta) y con Aniano (Cabrera) en su momento, me transmitieron que el equipo iba a ser bueno. Yo confiaba plenamente en que iban a hacer un magnífico trabajo. La plantilla es muy buena. Lo que falta es poder conjuntarnos, crear una buena química y rutina de trabajo, y que las sensaciones sean muy buenas en todo momento".

Cuestionado sobre los objetivos, Álex se muestra cauto en esta etapa primigenia. "Se irán marcando un poco más adelante. Ahora mismo, lo que toca es hacer piña y que podamos formar ese grupo por el que se ha identificado durante mucho tiempo el Canarias", con el objetivo de "que esto se sostenga durante muchísimos años".

Se advienen semanas de pretemporada para llenar el depósito en pos de "poder luego aguantar el resto de la campaña. Hemos llegado todos en muy buen estado (físico). La verdad es que somos profesionales de esto y nunca paramos al 100% en verano", indicó el exjugador del San Pablo Burgos.

Cicerone y... ¿capitán?

Con tanto jugador nuevo, como es su caso, aunque oriundo, el baloncestista de Aguere está presto para mostrar los entresijos insulares a sus compañeros. "No me lo tomo como una responsabilidad. Estoy intentando que todos se encuentren bien, y si necesitan lo que sea, pues poder ayudarles. Ya se lo he transmitido a todos. Tengo la suerte de que soy de aquí y puedo contribuir a acoplar lo más rápido posible a los que vayan viniendo". Con la baja del argentino Nico Richotti, habrá que tomar la decisión sobre quién será el nuevo capitán. Una responsabilidad que le podría corresponder a Álex López. "No es algo que haya pensado siquiera. Hay jugadores más veteranos que conocen la Liga mucho más. Yo acabo de llegar. No me importaría y estaría muy contento, orgulloso, pero no es algo que me preocupe", señaló.

Aguilar y Atkins llegan hoy

Para esta jornada está prevista la llegada de otros dos nuevos jugadores del Iberostar Tenerife. Se trata de Pablo Aguilar y de Darion Atkins. El granadino lo hará a las 14:50 horas por el aeropuerto de Tenerife Norte, después de ser descartado por Sergio Scariolo, seleccionador español, para el Mundial de China. Aguilar debe terminar de afinar, en la Isla, una muñeca izquierda que se lesionó el pasado mes de mayo. Su compañero norteamericano también arriba por Los Rodeos, aunque a las 22:25 horas.

"Tengo muchas ganas de aprender de Marcelinho"

Álex López será el único base con el que cuente Txus Vidorreta en la pretemporada aurinegra, más allá de la ayuda que, en un momento dado, puedan prestar los escoltas o los jugadores vinculados. Todo, a la espera de la llegada de Marcelinho Huertas, concentrado con Brasil para la disputa del Mundial de China.

"Esperemos que le vaya lo mejor posible. Se trata de un base de primer nivel europeo desde hace muchísimas temporadas. La verdad es que tengo muchas ganas de aprender de él cada día. Yo llevo poco tiempo jugando de base, con lo cual creo que será una experiencia muy positiva", explicó el tinerfeño.