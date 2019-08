Félix Hernández: "Aquí el único referente es el club y sus 80 años de historia"

Por mucho que se le insiste, Félix Hernández no se sale de su discurso de siempre. Paso firme y seguro. Quizá demasiado, pero seguramente también uno de los secretos del actual estatus del Canarias. Y es que el dirigente aurinegro -ante una renovación total de la plantilla- defiende a la entidad como el referente principal y casi único del canarismo, a la vez que marca la permanencia como principal objetivo del Iberostar Tenerife 19/20. "Luego, como quieren los jugadores y lo técnicos, ya se podrá ser más ambicioso", asegura el presidente de la nave isleña.

¿Todavía escuece lo sucedido en la última jornada en Fuenlabrada?

Creo que le escuece más a los propios jugadores, ya que a nosotros, el día a día, nos obliga a mirar hacia adelante. Yo solo miro hacia atrás para aprender de los errores, pero en este caso, como directiva, no cometimos ningún error, y por eso no tenemos que pensar en lo pasado. En ese partido nos faltó ese punto que sí tuvimos en la primera vuelta. ¿De qué exactamente? No lo sé, pero faltó. Esa derrota fastidió bastante, pero ya es historia.

¿Se esperaba una revolución tan grande de cara a la próxima temporada? ¿Era realmente necesaria?

No me la esperaba, sobre todo porque por nuestra forma de actuar lo lógico hubiera sido, como ya han manifestado desde la parte técnica, quedarnos con cinco o seis jugadores. Pero al final, por decisiones de unos y de otros, no sucedió eso. No lo esperaba, aunque ahora se haya quedado una plantilla competitiva y de nivel.

¿Y no es arriesgado, en el plano institucional, perder de golpe a todos los referentes de los que probablemente hayan sido los mejores años en la historia del club?

No. Aquí el único referente es el club y sus 80 años de historia; lo tengo claro. Eso, y las 15 últimas temporadas de este proyecto que nos han colocado donde estamos. Por aquí han pasado muchísimos jugadores, y todavía nos acordamos de gente como Carmelo Cabrera, Manolo de las Casas, Juan Méndez, Salva Díez, Phillips, Harper? En su momento ellos eran los mejores del mundo, pero resulta que después han venido muchos otros?, al igual que sucede con los presidentes. El referente es el club, y otra cosa es que mientras esos profesionales estén aquí con nosotros los apoyemos en todo; aunque al final ellos deciden irse dando prioridad a sus intereses deportivos y económicos.

Pero sin negar la prioridad referencial del club, no serán pocos los que se hayan hecho del Canarias viendo jugar a los Richotti, San Miguel, Beirán, Abromaitis?

Sí, pero no es la primera vez que ocurre algo así. Tampoco están los Donaldson, Rost, Chagoyen? Es ley de vida. No se buscó hacer un cambio total de la plantilla, pero esto es cuestión de las dos partes. La estructura del club sigue siendo la misma, e incluso más reforzada. No somos ricos pero somos potentes, y eso es lo importante para que el club tenga estabilidad.

¿Le dolió perder a algún jugador en especial?

Sí, por supuesto. Siempre duele perder a gente que lleva mucho tiempo con nosotros como Nico, como Tim? Ya no solo porque eran referentes, sino amigos y parte del Canarias. Sabemos que algunos de ellos volverán a estar en el club, aunque sea en otras tareas. Siempre que sea para bien de las dos partes? Es un dolor momentáneo, pero a la vez ley de vida.

¿Realmente cree que Nico Richotti volverá al club tal y como se lo han ofrecido?

Yo lo tengo claro. Nico tiene un perfil como el que nosotros buscamos para estar integrado en la estructura del club y si él quiere creo que puede aportar mucho en otra faceta. Me gustaría que en el futuro estuviese de nuevo con nosotros.

Hablemos ya de ese futuro más cercano. El rearme de la plantilla parece notable?

Sobre el papel, sí. En especial por lo que dicen los entendidos, porque yo como aficionado me ilusiono todos los años. Dentro de nuestras posibilidades económicas hemos logrado hacer una plantilla muy importante en cuanto a nombres, algo que siempre es positivo para la imagen del club, pero sobre todo logrando un perfil de jugador implicado y con talento.

El año pasado usted hablaba de la plantilla más compensada en la historia del club. ¿Este año cómo se la puede definir?

Por nombre parece la más potente, sí, pero eso siempre es muy relativo. Ha habido muchos cambios y ahora hay que tratar de que esa buena plantilla se convierta en un buen equipo. Y a la vez hay que tener en cuenta otra realidad, que es el aumento de nivel en los demás equipos de la liga. El Gran Canaria, sin ir más lejos.

En los tres últimos años ha habido pleno de presencias en Copa del Rey, han jugado playoff en dos ocasiones, un título europeo y otro continental? El discurso de que el objetivo es la permanencia se queda corto?

Sé que sí, y que no gusta, pero en este caso pongo los ejemplos de los equipos que han descendido recientemente, como el Betis y el Bilbao, que habían alcanzado grandes logros y acabaron bajando. Cualquier año le puede tocar al que sea. Por eso pienso que en primer lugar hay que mantener la categoría para seguir entre los mejores de España y de Europa; y después ya ser ambiciosos. Los técnicos y los jugadores siempre se ponen unas grandes metas, pero el club debe ser prudente. Que los aficionados me perdonen, pero el primer objetivo como entidad es mantener la categoría. Luego repetir e incluso mejorar lo de los últimos años, pues sería espectacular.

¿Pero el ser tan conservador no choca con la trayectoria continuamente ascendente del club?

No creo que sea contradictorio. La ambición no debe estar reñida con tener los pies en el suelo. Si no, que se lo pregunten al Gran Canaria, que el año pasado jugó Euroliga y estuvo tonteando bastantes jornadas con el descenso. No nos podemos creer que somos algo diferente; somos el Canarias. Yo también me apunto a esos a esas metas de las que han hablado ya muchos jugadores, pero como ambición, no como objetivo.

De hermano pequeño a competidor de tú a tú. ¿Está el Canarias en disposición de discutirle la supremacía regional al Gran Canaria?

Eso nunca nos lo hemos planteado. Habrá años en los que estaremos por arriba, pero por potencial económico ellos siempre deben superarnos. La pasada temporada tenían más de 10 millones de euros de presupuesto, y nosotros acabamos cerca de los seis, y a estos niveles, un millón más o un millón menos es importantísimo a la hora de configurar una plantilla. En lo económico ellos van a seguir teniendo la supremacía... Ya en lo deportivo les ganaremos más o menos partidos dependiendo de la temporada.

Aún así, supongo que la de este curso será la plantilla más cara de la historia del club...

Sí, lo es, pero eso ya nos ocurrió la temporada pasada y la anterior. Y eso sucede por razones obvias, ya que cada año todo va siendo más caro; la plantilla pero también la infraestructura. Incluso, con los mismos jugadores, varios contratos hubieran sido más elevados.

Este año más que nunca, si no miedo ¿existe respeto para no fallar de entrada?

Casi todos los jugadores son nuevos, varios llegarán tarde por la selección, tendremos dos partidos en apenas tres días? No es el mejor año, sobre el papel, para comenzar bien. Pero en ello están ya los técnicos, empezando con una buena planificación de la pretemporada.

Con Álex López se recupera la figura del jugador tinerfeño en la plantilla. ¿Será el estandarte del club durante muchos años?

Repito que lo importante es el club, pero no cabe duda que si sus referentes son jugadores de la tierra y que quieren estar con nosotros, pues perfecto. Yo me apunto a que Álex sea ese referente en la cancha y fuera de ella.

¿Le molestaría, dolería o sorprendería que, con el crecimiento paulatino del club y los jugadores fichados, no se llegue a 4.000 abonados?

Nosotros nos marcamos, dentro del presupuesto, un objetivo en cada tipo de ingreso. Y en este caso, si pasamos de los 4.000 abonados será más sencillo lograrlo que esperar a cada partido y que se vendan las entradas. Para nosotros, como club, es más importante que la media de asistencia a la cancha sea superior a la del pasado año, que superó los 4.600. ¿Personalmente? Creo que llegar a 4.000 abonados daría una gran estabilidad a la economía del club, al margen de tener ya cubierto el 80 por ciento del aforo de la cancha.

"Cumplimos con creces en los acuerdos de patrocinio"

Como el resto de los equipos de élite de la Isla, el CB Canarias se enfrenta a lo que podría significar un tiempo de indefinición, toda vez que el cambio de rumbo político en tres de las instituciones que apoyan al deporte profesional y que le afectan directamente (Gobierno de Canarias, Cabildo Insular y Ayuntamiento de La Laguna), podría llevar una variación en su política de ayudas. "No tenemos ningún recelo ni miedo porque nosotros negociamos en cada momento con los grupos gobernantes, pero es la institución la que nos apoya. Creo que no tiene que ver el color ideológico del que lleve las riendas de esa institución para respaldar un proyecto tan sólido, social y plural como es nuestro club", responde Hernández cuando se le pregunta por alguna duda al respecto. Todo lo contrario, según argumenta el presidente. "A las tres instituciones con las que tenemos los acuerdos de patrocinio les hemos demostrado que el retorno es muy superior a lo que se invierte, algo certificado por unas empresas externas. Creo que no se puede cuestionar independientemente de la ideología", explica.

Para Hernández, con su proyecto, el Canarias aporta "muchísimo a la sociedad canaria, tinerfeña y de La Laguna, por lo que no existe ningún temor". "Los partidos saben que este proyecto lo pueden usar ellos mismos para canalizar asuntos sociales y de imagen", cuenta igualmente, ratificando su afirmación con otro ejemplo. "Los que gobiernan ahora estaban en la oposición, y desde la oposición también se nos apoyó. La mayoría de esos contratos de patrocinio van a los plenos para su aprobación y nunca se votó en contra. El acuerdo es con la institución. No tenemos dudas porque creo que la contraprestación la cumplimos con creces y logramos un retorno mayor, por lo que romper estos acuerdos sería tirarse piedras sobre su propio tejado", reitera finalmente.