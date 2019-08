Moreno ve a Milla en el nuevo proyecto

Confirma que faltan dos extremos y apunta que las opciones del mercado no convencen

Con 23 días por delante antes de la clausura del mercado de verano, en el Tenerife se va afianzando la certeza de que Luis Milla no cambiará de equipo. La intención de algún club de Primera División de hacerse con sus servicios parece haberse enfriado, hasta el punto de que en las oficinas del Rodríguez López entienden que la "situación" de la posible salida del centrocampista "ya no existe". Y si resurgiera, la postura sería incluso más inflexible que la inicial, cuando se habló de la alternativa de rebajar el dinero de la cláusula de rescisión del contrato, cifrada en 5 millones de euros.

Tras la presentación del central Álex Muñoz, el director deportivo del Tenerife, Víctor Moreno, analizó algunos asuntos que aún tiene entre manos en esta ventana de fichajes de verano. Entre otras cosas, negó que el Real Valladolid haya iniciado contactos con el Tenerife para incorporar a Milla. "Es la primera noticia que tengo", aseguró. "No ha existido contacto de ningún tipo con el Valladolid", aclaró antes de apuntar que "es una situación que ya no existe". Y por si quedaba alguna duda, señaló que el club tinerfeño será cada vez "más inflexible" en su postura a medida que se acerque el comienzo de la Liga, el 17 de agosto. "Si antes no valorábamos la opción de entrar en una situación que nos pudiese perjudicar, ahora mucho menos".

El dirigente destacó la "profesionalidad" de Milla, un "chico que no tiene su techo en Segunda porque es muy bueno" y le dará "mucho" al Tenerife. Asimismo, aconsejó mostrarle "apoyo y comprensión" a un jugador que tiene que "asumir el reto" que se le plantea como pieza importante del proyecto. En ese sentido, remarcó que su respuesta está siendo óptima.

Por otro lado, en el apartado de altas, confirmó que aún faltan dos refuerzos, los de dos extremos -uno por cada banda- que sepan desenvolverse como delanteros y no tanto como volantes ofensivos, es decir, "gente que esté relacionada con la profundidad, pero no necesariamente desde la amplitud, sino también con un pensamiento de finalización en asistencia o en remate". El inconveniente reside en que el mercado no está aportando "demasiadas alternativas", ya que el perfil que busca Moreno "no es que esté en peligro de extinción, pero se encuentra de forma cada vez más esporádica". Dadas estas circunstancias, el director deportivo no descarta variar sus objetivos. "La idea que tenemos ahora de incorporar un par de extremos, a lo mejor acaba en la de traer un exterior o un interior con esa querencia por el área rival", dijo.

De momento, los nombres que hay sobre la mesa no terminan de ser convincentes al "cien por cien", de manera que convendrá tener paciencia. "Esta situación nos está haciendo esperar un poco por nuevas opciones que van surgiendo a medida que avanza el mes de agosto", advirtió Víctor Moreno.

Álex Muñoz necesitaba un "cambio de aires"

Álex Muñoz Miquel (Alicante, 30/7/1994), central que se incorporó al Tenerife tras firmar un contrato de dos años de duración, con opción a un tercero "en base a diferentes criterios", confesó ayer en su presentación que decidió salir del Zaragoza para fichar por el club tinerfeño porque, tras una "temporada difícil", necesitaba "un cambio de aires" y volver a tener "ilusión y motivación". Y eligió el Tenerife porque es "un club grande", un equipo con un "proyecto ambicioso y un estilo claro". Al respecto, se mostró convencido de que se decantó por el destino profesional "ideal" para sentirse verdaderamente realizado. Por su parte, Moreno afirmó que Muñoz "responde a la necesidad y la demanda de un perfil concreto de central en torno al modelo de juego que el míster está queriendo implementar". De hecho, Álex es un defensa que, "pese a su envergadura, también destaca por su velocidad, buen trato del balón y personalidad" para salir desde su posición con la pelota controlada. "Es un jugador que se adapta realmente muy bien a lo que queremos plantear en la competición, con una línea tirada más alta, con unas vigilancias valientes? En ese sentido, creemos que hemos acertado de lleno en el perfil del jugador. Seguro que después de una temporada difícil en Zaragoza viene con muchas ganas de redimirse y demostrar su nivel", añadió Moreno.

No entrará en pujasMoreno avanzó que será "difícil" que el Tenerife entre en "grandes operaciones" para terminar de reforzar la plantilla. "Estamos muy cerca de prorratear el presupuesto global, porque queremos darle una línea más o menos estable a la inversión, huyendo de situaciones del pasado", comentó. Además, indicó que el Tenerife no tiene el sexto presupuesto de la categoría, como el curso pasado. "Hay cinco, seis o siete presupuestos más potentes en la categoría", dijo para insistir en que el Tenerife no va a entrar en pujas para cerrar fichajes.Galván, sin alternativasSe acerca el comienzo de la Liga y la salida a préstamo de Ángel Galván sigue bloqueada. El interés que surgió por el portero de parte de un equipo de Segunda B, el Inter de Madrid, no cristalizó, y el Tenerife no maneja ahora una "alternativa fehaciente", explicó Moreno.Josué, al BarakaldoEl canterano Josué Medina jugará la próxima campaña en un equipo de Segunda B, el Barakaldo. El extremo derecho había estado trabajando con el primer equipo este verano. El Tenerife espera realizar otras operaciones de este tipo con jugadores que, al igual que Josué, se han entrenado a las órdenes de Aritz López Garai. Los mayores de 22 años, como Samuel, Nahuel y Fede, son los que más opciones tienen de salir.