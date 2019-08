Aniano Cabrera: "Lo mejor del equipo ahora es la ilusión de todos los jugadores"

Apenas horas después de dar por rematada la plantilla del Iberostar Tenerife 19/20, Aniano Cabrera, su director deportivo, hace balance. El rector de la entidad aurinegra se congratula de haber sabido "reaccionar" ante una delicada situación fichando a "buenos mimbres". Un total de 11 incorporaciones (más el repescado Guerra) de las que destaca "su ilusión" por recalar en la Isla. Factor a buen seguro importante para ayudar "a formar un equipo competitivo" que responda a las exigencias que girarán en torno a los aurinegros.

¿Satisfecho con el equipo?

Después de las decisiones tomadas por el club y por los jugadores, y por cómo quedó la estructura del equipo, creo que hemos reconducido la situación con unos buenos mimbres. Ahora hay que intentar hacer equipo con esos nombres. Estoy contento porque creo que tenemos una plantilla compensada que nos podrá dar nivel competitivo, que es lo que estamos buscando.

¿Ha sido este el verano más laborioso en años para Aniano Cabrera? ¿Se le podría catalogar incluso como angustioso ante una reconstrucción tan grande?

Angustia ninguna. Ha habido una toma de decisiones complicada, y es cierto que algunas acciones que buscabas, se volvieron en contra, pero como sucede todos los veranos? Hemos vivido una situación muy parecida a la de hace unos años en LEB Plata, cuando cambiamos a casi todo el equipo tras estar muy cerca de descender. Ese cambio fue muy drástico, pero la base de la nueva plantilla fue la que nos acabó dando el ascenso a la LEB Oro. A veces los cambios son complicados, pero estamos contentos con la plantilla que hemos configurado.

¿Pero esperaba que dicho cambio fuera ahora tan drástico?

No. Ya hemos manifestado que contábamos con renovar a unos cinco jugadores, pero las circunstancias no se dieron y tuvimos que reaccionar para formar un equipo cumpliendo las normativas de ACB y de BCL. Al final hemos logrado tener una plantilla de 12 jugadores de los que cinco son de formación, a lo que queremos añadir tres o cuatro vinculados que estén en la dinámica diaria del primer equipo.

¿De esos cinco jugadores que dice no pudieron mantener, cuál es el que más daño pudo haber hecho?

Tim y Rodrigo son jugadores que queríamos retener? Y luego están otros como Bassas y Beirán que han ejecutado su opción de salir, como Petit, aunque en este caso también entró en juego un tema personal. Darle más relevancia a uno u otro sería hacer un debate público innecesario. Lo importante era, y es, hacer un equipo en el que, por encima de cualquier aspecto, esté el club. Nos ha tocado reaccionar y reestructurar todo.

¿Hubiera sido muy diferente el panorama, de salidas o llegadas, si el CB Canarias hubiera jugado este año la Eurocup?

Creo que solo un jugador nos ha dicho que no porque quería jugar la Eurocup. En la mente del jugador la Eurocup está por encima de la Champions, pero hace cuatro años no sabías dónde ubicar los equipos en el mapa de la Champions y ahora esos clubes son de mucho más renombre. Ya no existe esa gran diferencia.

¿Llegó a molestar alguna crítica o comentario cuando la plantilla del pasado curso empezó a desmembrarse?

Doler, no dolió. Es normal que se haya generado ese debate público, pero yo debo respetar esas opiniones y tomar decisiones. Y en esas decisiones está el formar el mejor equipo posible, como hacemos cada verano. Ya luego los resultados dirán si fueron buenas o no, porque eso es lo realmente importante, tener buenos resultados colectivos, no mejores ni peores jugadores.

¿Resultó dolorosa la decisión de no seguir contando con Richotti?

Claro que dolió, porque por encima de los puestos somos todos personas. Hubo que tomar una decisión y con Nico, que llevaba tantos años en el entorno del club, costó. Como también ocurrió en su momento con Airam Marrero, Jaime Heras, Jesús Chagoyen, y hasta con Rost y Donaldson, que estuvieron muchos años con nosotros y no pudieron despedirse, pero nadie se acuerda de ellos.

¿En un equipo acostumbrado a mantener el bloque, no es un riesgo cambiar de golpe a todas sus piezas?

En este trabajo los riesgos existen a diario, y si no eres capaz de asumirlos, mejor no estar aquí. No hay que tener miedo a tomar decisiones.

¿Cuál es la virtud que destacaría a día de hoy de la nueva plantilla?

La ilusión y las ganas de formar un buen equipo con las que todos vienen. Ahora toca construir ese equipo. Sería un error decir que estamos mejor en una posición o en otra. El factor determinante que tenemos, sin haber empezado la pretemporada, es la ilusión de hacer una temporada competitiva.

¿Qué fichaje de los que han realizado hubiera sido inviable hace dos o tres años?

Pues creo que muchos aficionados coincidirán que tanto Marcelinho como Shermadini eran impensables para el Canarias. Hace un tiempo no se nos hubiera pasado por la cabeza que acabaran en el club. Pero tampoco algunos más, como Pablo Aguilar, que ha estado en nuestra lista desde que jugábamos en LEB Plata y él militaba en el filial del Real Madrid. Por otros, como Santi Yusta, también preguntamos en su día. Al final es aprovechar la oportunidad en el momento en el que se te presenta; y esas oportunidades han surgido ahora.

Por los nombres de la plantilla seguramente la exigencia será mayor que nunca...

En estos últimos años ya ha sido muy alta. Pero no solo por parte de los aficionados y del entorno, sino porque esa exigencia la marca la propia competición. Ahora mismo no veo una plantilla mala y habrá que trabajar mucho, mucho para conseguir un elevado número de victorias.

¿Pero entiende que desde el minuto uno se hable de Copa del Rey, playoff, Final Four de la Champions...?

En estas semanas hubo un momento de demasiada desilusión, y luego pasamos a otro de mucha ilusión, cuando realmente lo que es necesario es un equilibrio. Y ese equilibrio lo dan las victorias que logres en competición. Claro que vamos a tener exigencia y debemos estar preparados para ella.

Aunque a la vez verán lógica una mayor respuesta desde la grada...

Nos encantaría que subiera el número de abonados, porque también nosotros estamos trabajando para ser mejores en todos los aspectos y que a su vez aumente el rendimiento, no solo en la plantilla en sí, sino también en vertientes como los desplazamientos, los servicios médicos, los entrenadores ayudantes y sus medios para trabajar... Y por eso no nos gustaría tener un Santiago Martín lleno en cuatro partidos y casi lleno en otros cuantos, sino que fuera así siempre. Seguro que seríamos algo más fuertes.

La desventaja de jugar más de un partido a la semana

"El plantillón del Barça" o un "Real Madrid que mantiene el núcleo duro de jugadores con mucha experiencia", pero también "el Baskonia, el Unicaja y el Valencia, e incluso el Zaragoza, que no sale en las quinielas aunque creo que es una muy buena plantilla". Esos son los primeros nombres que pone encima de la mesa Cabrera cuando se le pregunta por el resto de la próxima Liga Endesa. Pero el director deportivo no se olvida del "Gran Canaria" y su "ventaja de tener solo un partido a la semana", un plus que también le otorga a conjuntos como "el Murcia y el Obradoiro". "No nos debe llamar la atención que aparezca algún equipo emergente como lo fueron el año pasado el Burgos, el Joventut o el Manresa", resalta en esta línea.

Y es que, como recalcó el pasado curso Txus Vidorreta en numerosas ocasiones, el dualizar España y Europa pasa factura a equipos de nivel medio. Un desgaste que hasta lleva a que se vea con buenos ojos una temporada de barbecho. "El año pasado hubo un momento, tras la Final Four, en el que se nos pasó por la cabeza que nos podíamos quedar fuera de Europa. Ahí pensamos que de suceder deberíamos refrescarnos y recargar pilas para volver con más fuerza, pero a la vez estaríamos obligados a formar el mejor equipo posible. A veces quedarte fuera de Europa no es tan dañino en lo deportivo", argumenta Cabrera.

Confianza con los bases

"Yo no tengo ninguna duda, como sí tienes tú", contesta de forma contunde Cabrera en relación a la posición de uno en base a una más que posible llegada tardía de Marcelinho Huertas, y con dos jugadores, como Lundberg y López, que no han sido bases puros a lo largo de su trayectoria más reciente. "La vida es adaptación y tanto Álex como Iffe se han adaptado muy bien al puesto de uno. La segunda vuelta el año pasado de Álex, jugando de uno, fue extraordinaria, dando más de cuatro asistencias de media en los 12 últimos partidos", añadió como argumento.

La previsión en el cuatro

El último y casi sorpresivo fichaje canarista ha sido el de Álex Suárez, para Cabrera "una incorporación necesaria" ante "la posibilidad de que Aguilar acabe yendo a la Copa del Mundo, algo que como imagen para la entidad también sería muy positivo". "Y por otro lado hay que tener en cuenta los procesos de recuperación de Tomasz [Gielo], que si bien van en los plazos, ahora tocará trabajar con él la reincorporación al equipo; y eso puede llevar un poquito tiempo, porque una cosa es el alta médica y otra es la deportiva", comenta el director deportivo. "Ahora con Suárez estamos cubiertos ante cualquier eventualidad y para no forzar a Tomasz porque queremos que vuelva en las mejores condiciones. Si a eso le sumamos que tanto Díez como Singler pueden jugar ahí, pues tenemos el cuatro bien resuelto".

Atkins, el desconocido

La de Darion Atkins es la apuesta exótica en el Iberostar Tenerife 19/20. El único de sus jugadores que no tiene experiencia en la ACB. "Dará energía y sacrificio por el equipo; con días en los que no tendrá que anotar, sino defender y rebotear, y otros en los que sí deberá anotar porque el equipo necesitará sus puntos..." es la respuesta de Cabrera cuando se le pregunta por el norteamericano. Eso, sin olvidar su "gran versatilidad en el juego interior, pudiendo hacer el cinco y el cuatro". "También es capaz de jugar por encima del aro y poner más de un tapón por encuentro", añade sobre una aportación de alguien que deberá "intentar acoplarse con los otros dos cincos".

La pretemporada

Seis partidos, todos ellos contra rivales de la Liga Endesa. Así será la pretemporada del Canarias. "Ha sido complicado configurar este calendario entre la Supercopa y dos torneos que tienen organizados los equipos catalanes. Es verdad que desechamos jugar un torneo en Getafe, pero porque hubiera significado un tercer encuentro contra el Fuenlabrada", comenta Cabrera, que habla de "encuentros de buen nivel" y con el plus de "disputar dos partidos en casa".