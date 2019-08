Manolo López Santana: "No vinculo los 'e-sports' con el deporte, cada uno en su área"

Las manos del portero y del gestor. El Gato de Arucas -186 partidos con la UD- desnuda su ideario: "Presupuesto social y deporte para todos. El Náutico es un club privado, pero el que viva en Jinámar tendrá condiciones dignas". "Soy un romántico de la base", advierte.

¿Qué es más difícil? ¿Parar un penalti en el estadio Delle Alpi de Turín (como meta del Tenerife jugó los octavos de la UEFA en el estadio de la Juventus) o ser ecuánime con las subvenciones?

Las dos cosas no son complicadas. En Turín se puede parar un penalti como en cualquier otro estadio. Seré justo y diseñaré una línea de transparencia con las subvenciones. Creo en el trabajo grupal, les digo a los compañeros que comparto con ellos una travesía de cuatro años. Pero debemos corregir algunas situaciones.

¿Acabará con la concepción de la Dirección General como el chiringuito de subvenciones?

Subvencionar a clubes y actividades es algo importante. De ahí subsisten deportistas. Pero la Dirección General no está solo para eso, ostenta una obligación formativa y divulgativa. Asesoramos a los clubes en el reglamento, temas jurídicos... Debemos caminar juntos hacia la modernidad.

¿Usted trabaja para el votante o para el deportista de élite?

La gran parte del deportista es anónimo y nos debemos a ellos. Nos obligan a mejorar, a poner en valor a los profesionales que están vinculados a la actividad física.

¿Considera apropiado respaldar económicamente a gigantes como el Herbalife Gran Canaria o a la UD Las Palmas?

Brindan a la sociedad una parte importante como embajadores del paisaje. Tiene un reporte económico que está cifrado y demostrado por estudios. Existe una vinculación entre la Dirección General y la viceconsejería de Turismo. Entienden y bareman las posibilidades y el hecho de lucir ese nivel (de inversión). Debemos entender que son referentes y la mejor plataforma para expandir un mensaje positivo de calado social.

Lleva siete días en el cargo. Su principal reto es...

Que todo ciudadano canario tenga las mismas opciones de practicar deporte en esta tierra.

No es lo mismo el que juega al fútbol sala en una cancha de Jinámar que el que nada en la piscina del Club Náutico...

El Club Náutico es un ente privado, pero el que está en Jinámar dispondrá de todas las vías y mecanismos para hacer deporte. Y en unas condiciones dignas.

¿Cómo piensa erradicar la violencia en el fútbol base?

Vengo de un proyecto con diez años de antigüedad que desarrollamos junto a Paquito Ortiz (también exjugador de la UD) en el Instituto Insular de Deportes. Se llama Educa Deportes Gran Canaria Juega Limpio, con unos ejes fundamentales de expansión de valores capitales como el compañerismo. Los críos rellenaban un cuestionario de tres preguntas (...). Estamos pendientes de las primeras evaluaciones. Conoceremos y aplicaremos los resultados. El gran problema es que generamos una presión añadida sobre el crío, queremos que sea un Messi en potencia. Esa presión genera un abandono grande del deporte (...). Los equipos de la base se quedan a mitad de temporada, hay que volver al principio del libro. Ilusionar al niño y volver a la escuela. Lo representa todo. El niño debe abrazar la actividad física, el que la practica no abandona. Socializa más al individuo. La salud es el gran maná.

Hay presidentes aferrados al cargo. Antonio Suárez lleva más de tres décadas al frente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas. ¿Lo ve apropiado?

Depende de los estatus de cada federación.

¿Pero es ético?

Lo permite la reglamentación. Escuché a Rubiales (presidente de la RFEF) y dijo que quería reducir mandatos. Antonio es la cabeza visible, pero me consta que se están rejuveneciendo. Admito que los cambios producen nuevas ideas. Tenemos que trabajar en la legislación deportiva y establecer mandatos más cortos.

Menos años en la poltrona...

Los cambios son positivos. No el cambio por el cambio, pero sí un nuevo escenario. Nací del cambio y estaremos sometidos a la crítica cuatro años.

La lucha y la vela latina son elementos culturales. ¿Apuesta por la modernización de su difusión? ¿Qué le pareció la retransmisión de una pega en la TVC?

Esa es la otra parte fundamental: darte a conocer. De esta Dirección se conoce poco. Quiero aprovechar el poder de la herramienta audiovisual para transmitir nuestra hoja de ruta. Así deben actuar las federaciones. Hace cinco años era impensable pensar que se podía retransmitir una regata.

¿A favor o en contra de los e-sports?

No estoy en contra de los e-sports, pero no los vinculo con el deporte. El deporte es la actividad física, los e-sports están vinculados a otro departamento. Cada uno en su área.

No veo la bandera de las siete estrellas verdes en su despacho que sí tenía Álvaro Pérez (el último director general de Gran Canaria en el cargo en 2011)...

No soy independentista.

¿Qué presupuesto maneja? El ejercicio anterior rondaba los siete millones...

Estamos en el cierre de 2019. Iremos paso a paso, pero será un presupuesto social donde todo el mundo tenga oportunidades.

¿Qué papel juega el deporte femenino en su programa?

Es una prioridad. Incentivaremos su práctica federativa para aumentar las fichas. No quiero que se encasille a la mujer en el fútbol. ¿Y la lucha? Estuve con el Egatesa (Liga Iberdrola) y no podemos perder a un club de élite.

¿Celebrará un tanto de la UD en el palco del Heliodoro?

Respeto eterno a los dos equipos. Se me tiene una gran consideración en Santa Cruz. Siempre fui sincero: la UD me ayudó a caminar. Llegué con 16 años, y me formé. Pero a Ceuta y Tenerife les debo muchísimo. Los cinco años de blanquiazul fueron magníficos y porté el brazalete.

Su eslogan: Acercar el deporte y huir de la fábrica de cheques.

Vengo de la base, de lo más puro de la base. Soy un romántico del deporte base. Aspiro a mimar esa parte del deporte escolar y darle un impulso real. Que tenga esa arista formativa, sin olvidar a los profesionales y la promoción.

¿Qué impacto tendrá la nueva Ley Canaria del Deporte?

Crucial, hay nuevos órganos, plan integral de instalaciones, línea de investigación con universidades... Vinculamos cultura con alto rendimiento; se trata de una faceta formativa a gran escala. Ángel Víctor (el recién elegido presidente autonómico) es el alcalde de las ocho islas. Reclamo esa cercanía y transparencia. Salir a la calle y abrir las ventanas de esta Dirección.