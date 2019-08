Álex Bermejo: "Algo me decía que tenía que venir al Tenerife"

Después de media vida vinculado al Espanyol, Álex Bermejo Escribano (Barcelona, 11/12/1998) tomó la decisión de continuar su carrera en otro equipo, y al final de la temporada pasada se decantó por el Tenerife, descartando otras opciones, por la convincente información que le trasladó Víctor Moreno y también por el presentimiento de que le iba a ir bien en el club blanquiazul.

La semana que viene estaremos hablando de la cuenta atrás hacia el inicio de la Liga. ¿Da vértigo?

No. Al contrario. Llevo tiempo con muchas ganas de que llegue el día 17 agosto para poder jugar ante el Real Zaragoza en La Romareda.

No será el Heliodoro, pero...

Es un estadio muy bonito. Me han dicho que en Zaragoza se vive un gran ambiente. Es un buen sitio para empezar. Eso sí, también tengo muchas ganas de jugar en el Heliodoro y sentir el cariño de la gente.

¿Ha pisado el Heliodoro?

Sí. Lo he visto. No lo he podido disfrutar jugando o entrenando, pero tengo ganas de hacerlo. Cada estadio tiene su encanto. Por ejemplo, nunca pude jugar en el del Espanyol, así que el Heliodoro será mi primer estadio como profesional.

¿Cómo está siendo la pretemporada para usted?

Tenía claro que quería venir y tenía ganas de que se cerrara todo pronto para poder empezar con el grupo desde el primer día. Y la pretemporada está siendo muy ilusionante para mí, igual que todas, aunque en esta hay un grado más de ilusión porque he venido a un gran club y estoy con muchas ganas de que empiece todo.

¿Qué tal su estado de forma?

Me estoy sintiendo muy bien físicamente. Estoy cogiendo el ritmo, igual que todos. Me encuentro a un nivel óptimo para empezar la Liga.

Y también va quedando clara su función en el terreno de juego.

Soy polivalente, pero la posición en la que me pone el míster es en la que me siento más cómodo.

En el trío de centrocampistas.

Sí, siendo ese interior que llega un poco más al área y que tiene un poco más de libertad para generar peligro. Ahí me siento muy bien. El míster me está situando en una posición en la que me siento a gusto.

Incluso jugó un rato de extremo izquierdo ante el Braga B.

El entrenador me tiró a la banda por las circunstancias del partido. Es otra posición en la que puedo jugar perfectamente.

Está demostrando ser un futbolista con presencia en el área. Lleva tres goles en la pretemporada.

Es una cosa que me gusta hacer. Al final, si llegas mucho al área vas a tener muchas ocasiones para hacer goles. Habrá partidos en los que tengas más o menos ocasiones, pero, si llegas muchas veces, acabas haciendo goles. Es estadística.

¿Se identifica con el sistema de juego de Aritz López Garai?

Llevo muchos años jugando al fútbol y he estado con varios entrenadores que utilizaban este mismo modelo. Por ejemplo, la temporada pasada acabamos jugando con este sistema en el Espanyol B. Me siento muy a gusto en él.

¿Hasta qué punto ha sido una ventaja empezar la pretemporada con el grupo desde el primer día?

Ha sido positivo. Además, tenemos un gran grupo humano. Los jugadores que llevan más tiempo en el club nos han acogido muy bien. Nos están poniendo las cosas muy fáciles para integrarnos en el grupo. Al final, con esta gente es muy fácil.

Luego, usted le ha facilitado la adaptación a Dani Gómez.

Será por la edad o porque ya habíamos coincidido en la selección, pero nos llevamos muy bien. Hemos congeniado. Tenemos una afinidad muy buena dentro y fuera del campo.

Además, tienen en común ser debutantes en Segunda División A.

Somos jóvenes y hemos venido con muchas ganas y con hambre de demostrar lo que podemos dar y que podemos ser futbolistas.

Por lo que comenta, se sentía preparado para dar ese salto.

Sí. Llegué a un punto de mi carrera en el que me sentía preparado para dar este paso al fútbol profesional. En el Espanyol no me iban a dar esa oportunidad, y, como me llegaron ofertas de otros clubes, no lo dudé.

¿Cuándo asumió que no iba a llegar al primer equipo del Espanyol?

Tenía la ilusión de debutar con el primer equipo del Espanyol, está claro. Pero llevaba mucho tiempo negociando y veía que las cosas no estaban claras, así que cuando empecé a recibir ofertas de equipos de Segunda A y del extranjero, vi que el cuerpo me estaba pidiendo dar el salto. Con la propuesta del Tenerife, no me lo pensé.

¿No le tentó salir al extranjero?

Me apetecía quedarme en España y seguir probando suerte aquí, porque creo que se practica un tipo de fútbol que se adapta más a mi estilo de juego. Creo que el Tenerife es un club en el que puedes crecer mucho. Vine por eso, con muchas ganas de demostrarle a la gente lo que puedo dar y ayudar al club a crecer. A ver si hacemos un gran año.

¿Por qué estaba tan seguro?

Porque el Tenerife es un club que te da muchas facilidades y en el que la gente te apoya y te ayuda a dar lo mejor. Además, el Heliodoro es un campo grande. No sé... Me llamaba mucho jugar aquí. Tenía ese gusanillo de venir. Había algo que me decía que tenía que estar aquí.

¿Un presentimiento?

Sí. Notaba algo en el cuerpo que me decía que tenía que venir.

Pero también pediría referencias.

Está claro. Desde que vino Víctor (Moreno) a hablar conmigo, me encantó todo: el proyecto, las ganas de hacer grandes cosas, la ambición? Luego, también tuve la suerte de coincidir en el Espanyol con David Charcos (segundo entrenador), que jugó en el Tenerife hace años. Así que cuando estaba todo más encarrilado para venir, le pedí que me aconsejara y me habló maravillas de la Isla, del club, de la gente?

Él subió a Primera hace 19 años.

Sí. Espero tener la misma suerte.

¿Cómo fue la charla con Moreno?

Nos reunimos una vez, pero esa charla fue suficiente para que tuviera claro que tenía que venir al Tenerife. Me gustó mucho su idea, las ganas de hacer cosas grandes... A partir de ahí, según fue acercándose el final de la Liga, estuve muy pendiente de que se solucionara la permanencia del Tenerife en la Segunda División A. Y cuando se salvó el equipo, pude decidirme.

¿Con el descenso habría fichado?

Seguramente no. Ya tenía ganas de dar el salto a Segunda A o a una categoría mayor y, al final, ese paso habría sido en falso; más que nada porque habría seguido en Segunda B. Además, en el Espanyol habría seguido en mi casa. Habría sido complicado, porque tenía muchas ganas de venir al Tenerife. Quizás habría tenido que acudir a un plan B o cambiar mis expectativas.

Supongo que alguien en un domicilio de Barcelona estuvo pasando nervios con el Tenerife al final de la temporada pasada.

Estuve pendiente. Y mi familia.

Mencionamos antes el éxito que vivió Charcos con el Tenerife. ¿Parte con la ilusión de formar parte de un equipo protagonista en la Liga?

Soy muy ambicioso. Está claro. He venido a ganar todos los partidos. Iré a Zaragoza a ganar y cuando el Numancia vaya al Heliodoro, también querré ganar. Eso nos llevará a donde nos lleve. Nadie puede adivinar el futuro, pero iremos con todo a por todas.

¿Qué espera de la Segunda A?

Por lo que me han comentado y lo que he visto durante estos años, es una Liga en la que te cambia todo al cabo de tres partidos: puedes encadenar tres victorias y te metes en playoff o tres derrotas y te vas abajo. Al final, la clave es la constancia. Si somos constantes, vamos sacando puntos en campos difíciles y nos hacemos fuertes en el Heliodoro, será un gran año para todos.

Habrá a quien le resulten chocantes las derrotas de este verano.

No estoy preocupado. Estoy viendo un equipo que está haciendo lo más difícil, que es generar juego con el balón. Ahora nos falta pulir un par de cosas, pero eso es algo normal en una pretemporada. Para eso estamos. Ya le he dicho a algún compañero que estoy seguro de que en Zaragoza vamos a hacer un buen partido. Quiero que nos llevemos los puntos de La Romareda.

¿Qué mensaje dejaría?

Al final, por mucho que ganemos todos los partidos de pretemporada, a Zaragoza iremos con cero puntos en la clasificación. Y si perdemos todos los amistosos, también estaremos con cero puntos el 16 de agosto. Le diría a la gente que esté tranquila, porque estoy convencido de que vamos a llegar preparados al comienzo de la competición y de que va a ser una gran temporada.

¿Va palpando la exigencia que suele rodear al Tenerife?

Quería dar el salto y era consciente de todo lo que conlleva dar ese paso. Pasas a un gran club, a un equipo que cuenta con una afición que tiene unas expectativas altas puestas en el equipo y en cada jugador. Y tienes que saber convivir con ello. También somos personas, pero tenemos que saber llevar esa presión y todo lo que rodea al fútbol.

El seguimiento mediático es nuevo para usted. ¿Le incomoda?

No. Estoy centrado en el verde. Como decía mi anterior entrenador, hay que pensar solo en lo que pasa dentro. Luego, tienes que convivir con lo que hay por fuera. No es algo que me incomode, pero estoy centrado en jugar y en ir a por todas.

Por cierto, ¿el dorsal 11 ya es suyo?

A ver? En principio sí me lo quedaré. Es un número que me gusta. Si no hay nada raro, me lo quedaré.

¿Es un atacante de vocación?

De pequeño era muy débil físicamente. Era más tocador, un seis y no tan llegador. Pero crecí a partir de juveniles y cogí más fuerza, más potencia y más arrancada, y eso me llevó a adelantar un poco la posición y a cambiar un poco mi juego. Sigo aprendiendo para mejorar, a ver qué jugador llego a ser.

¿Cómo fueron sus inicios?

Llegué pronto a la cantera del Espanyol. Estuve de pequeño, pero luego me dijeron que no contaban conmigo y me fui a otro equipo. Entre los 11 y 12 años volví, y he estado desde entonces en la cantera.

Media vida.

Sí. Tengo 20 años. Me pasé media vida en el Espanyol.

En el filial vivió un poco de todo.

Siendo juvenil jugué por primera en Segunda División B, pero tuvimos la desgracia de descender. Luego, en Tercera hicimos un gran año y ascendimos. Finalmente, la temporada pasada fue fantástica. Estuvimos a nada de meternos en el playoff. Por un gol en los últimos minutos no nos clasificamos.

En esa etapa llegó a ser delantero.

Sí, siendo juvenil con el filial del Espanyol, en Segunda B. Jugábamos con un 4-4-2 y estuve ahí como delantero o segundo punta. Es una posición en la que puedo jugar, pero donde más cómodo me siento es en la media punta o de interior.

¿Se le presentó alguna vez la oportunidad de ir al Barcelona durante su etapa de formación?

Si hablaban del Barça, me tapaba los oídos. Siempre ha habido una rivalidad muy fuerte entre los clubes y no quería hablar de ello.

Entonces, ¿hubo algo?

No. No me llegó una oferta.