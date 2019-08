Dani Gómez: "Estoy seguro de que he dado un buen paso"

Daniel Gómez Alcón (Alcorcón, 30-7-98) cumple veinte días como jugador del Tenerife estando seguro de que acertó con el destino que eligió para salir cedido del Real Madrid por una temporada. El delantero afirma que se siente preparado para debutar en una categoría profesional y confiesa que está deseando jugar en el Heliodoro Rodríguez López y marcar su primer gol en la Segunda División A. Dani hace una paréntesis en la concentración de pretemporada en Melgaço para compartir sus sensaciones y sus deseos.

¿Cómo marcha su adaptación al grupo y al ritmo de trabajo?

De momento todo va muy bien. Todavía estoy conociendo a los compañeros y demás, porque está llegando mucha gente nueva y hay que adaptarse un poco, sobre todo en el campo con más entrenamientos y partidos. Pero estoy muy bien, muy cómodo. Creo que estamos haciendo un buen equipo.

¿Quiénes le están ayudando más en esa fase de integración?

En general he cuajado bien con todos desde el principio. Lo bueno es que ya conocía a Álex Bermejo de la selección española. Por eso es con el que más tiempo paso, pero también con Luis Pérez, Luis Milla, Iker Undabarrena? La verdad es que da igual. Al fin y al cabo todos son buenos compañeros y te ayudan desde el principio. Estoy muy contento en ese sentido.

Entonces, ¿le convence el paso que ha dado en su carrera?

Llevo poco tiempo en el Tenerife, pero estoy seguro de que he dado un buen paso en mi carrera. Sobre todo, me convence la idea del entrenador. Me gusta mucho ese estilo de juego. Ojalá podamos hacer una buena temporada.

¿Por qué le seduce tanto el modelo de juego de López Garai?

Al míster le gusta mucho tener el balón. Y quiere que presionemos arriba. Son conceptos difíciles, pero los iremos cogiendo. En particular, hay cosas que me cuestan más que otras, pero estoy aquí para escuchar y para darlo todo. Voy a intentar estar atento a lo que nos dice el entrenador para entrar en su idea de juego y ayudar al equipo al máximo.

¿Qué nivel futbolístico se ha encontrado en el Tenerife?

Venía de jugar en Segunda B con el Real Madrid Castilla y el hecho de estar con compañeros de Segunda A también se nota. Pero creo que estaba preparado para dar este salto. Ahora me toca demostrarlo y estoy con ganas de hacerlo.

En su caso, como un 9 puro.

Soy un 9 al que, sobre todo, le gusta tirar desmarques en profundidad, llegar al área, hacer goles, combinar con los compañeros y ayudar al máximo. Tengo muy claro que individualmente no se llega a ningún sitio en este deporte; hay que hacer equipo. Pienso que tenemos un muy buen grupo y que lo vamos a ser un buen equipo.

¿Se marca una cifra de goles a alcanzar en esta temporada?

Cuando empieza una temporada, todos los delanteros pensamos en una cantidad de goles que nos gustaría marcar. Pero todo depende de cómo vaya transcurriendo la Liga. Lo primero es que el equipo esté arriba, sea de la manera que sea. Si yo puedo hacer los goles, genial; y si los hacen otros compañeros, también. He venido a trabajar para el equipo y ojalá marque muchos goles.

¿Sueña con el primero?

Sí. Tengo muchas ganas de debutar en Segunda A y de jugar en el Heliodoro. Cuanto antes pueda hacer mi primer gol aquí, mejor.

¿Ya ha estado en el estadio?

Al llegar a la Isla, el primer día, estuve con mi familia en el estadio. Me llevé una buena impresión. Me entraron ganas de jugar en el Heliodoro lleno de gente.

¿En el vestuario hablan sobre objetivos en la nueva campaña?

La verdad es que no se ha hablado mucho de eso en el vestuario. Pienso que en el comienzo de cada temporada hay que resetear, ya haya sido buena o mala la campaña anterior. Hay que cambiar el chip. Sinceramente no se ha hablado mucho de la Liga pasada ni de la que empezará el 17 de agosto. Estamos aquí para ir paso a paso y para saber lo que quiere el míster e intentar reflejarlo en el campo. Nos estamos conociendo y espero que, poco a poco, vayamos cada vez mejor y hagamos disfrutar a la gente, que es lo que queremos y lo que más se repite en el vestuario.

¿Se hace una idea de la exigencia que hay en el Tenerife?

Sé a qué club he venido. Es un club que tiene su historia y ahora estoy en él para poner mi grano de arena, ayudar los compañeros y llevar al equipo al lugar que merece, porque creo que la temporada pasada mereció estar mucho más arriba. En ese sentido, sí le pediría la gente que tenga paciencia con nosotros, porque ahora estamos en la pretemporada, que confíe en este equipo y que esté con nosotros. Estoy seguro de que el Tenerife va a hacer una muy buena temporada.

¿Qué le pide a la temporada?

Que demos el máximo como equipo para contentar a la gente, que creo que merece llevarse una alegría y ver al Tenerife arriba en la nueva campaña. Y en lo personal, disfrutar de esta experiencia y darlo todo por esta camiseta. Quiero hacerlo lo mejor posible en mi primer año en Segunda División A y dejar al Tenerife lo más arriba que podamos.

Para empezar, Zaragoza dentro de dos sábados. ¿Qué le sugiere?

Es un sitio ideal para empezar la Liga con buen pie y marcar mi primer gol con el Tenerife en Segunda A y en un buen estadio.

¿Tiene referencias de los derbis? El primero llegará pronto.

Me han comentado que se viven de una manera especial. En la categoría juvenil jugué los Real Madrid-Atlético de Madrid, pero ya me han dicho que la sensación en un Tenerife-Las Palmas es diferente, porque para las dos aficiones es muy importante ganar y se nota mucha tensión. Intentaremos hacer lo posible para llevarnos el derbi cuando toque.

Hábleme de sus inicios. Viene de una familia futbolera.

Sí. Mi hermano (Eric) está en el Cadete A del Real Madrid y mis padres también jugaron al fútbol. Mi padre estuvo en la cantera del Atlético de Madrid. Por un problema tuvo que dejar el fútbol antes de lo que previsto. Este deporte me viene desde muy pequeño.

¿Cuánto tiempo lleva en el Real Madrid? ¿A qué edad llegó?

Con 13 años.

¿Ya tenía un perfil claro de delantero centro en ese entonces?

En esas etapas todo es un poco diferente. Te vas amoldando a un puesto determinado con el paso de los años. Pero en mi caso, desde muy pequeño siempre me gustó mucho hacer goles y jugar ahí. Es algo que siempre tuve en la cabeza. A un jugador le gusta lo que le gusta y eso es lo que me ha llevado a jugar siempre de nueve.

¿Qué entrenador influyó más en su etapa de formación?

Al fin y al cabo, en el Real Madrid siempre te tocan técnicos con nombre. Y cada año aprendes mucho, cosas muy diferentes. Estuve bien con todos. Tuve buenos entrenadores, a Rubén de la Red, Tristán, Guti, con el que hicimos una temporada increíble en juveniles: lo ganamos todo, la Copa del Rey, la Copa de campeones y la Liga. Esa etapa en el Juvenil A no se me va a olvidar nunca. Disfruté mucho. Teníamos un equipo muy bueno y, aparte de eso, hice un buen número de goles. Siempre lo guardaré como un buen recuerdo.

Antes hizo mención a su trayectoria con la selección española.

He sido internacional hasta la categoría sub'19. Ahí coincidí con Álex Bermejo. Llegué a jugar la Ronda Élite, que es la fase de clasificación para el Europeo. De momento no he tenido la oportunidad de ir más, así que estoy en el Tenerife para intentar hacerlo lo mejor posible esta temporada; y si algún día puedo volver a la selección, estaré encantado.

¿Cómo es entrenar con el primer equipo del Real Madrid?

Estuve hace dos veranos en Los Ángeles con ellos. Tuve la suerte de estar con Zidane. Decidió llevarme a la gira de pretemporada. Fue una experiencia que no se me va a olvidar nunca. Estuve con los mejores del mundo durante un mes. Intenté aprender de ellos. Es un fútbol muy diferente.

¿Para un chico de 18 años es complicado mantener los pies en el suelo después de algo así?

Sí. Está claro. Pero, en ese sentido, el Real Madrid siempre te educa para tener la cabeza centrada, trabajar duro, ser humilde? Por lo tanto, sé muy bien de dónde vengo y siempre voy a tener claro lo que soy. Iré con la misma humildad a todos los sitios.

Se despidió del Castilla con el amargo sabor de la eliminación en la fase de ascenso a Segunda A. Sus dos goles al Cartagena en el partido de ida (3-1) no fueron suficientes. ¿Fue muy duro?

Éramos un grupo muy joven que llegó al playoff con ilusión. De hecho, teníamos un gran equipo y lo demostramos en el partido de ida. Pero también se vio que nos falta esa experiencia que, a lo mejor, un equipo como el Tenerife sí tiene por contar con gente veterana. Fuimos con un resultado a favor y en poco tiempo encajamos goles. Fue una experiencia más que me sirvió para madurar como futbolista. Creo que, de hecho, me vino bien y que me va a hacer mejorar.

Ahí coincidió con el tinerfeño Cristo González. ¿Le sorprende su llegada al Udinese?

No me sorprende. Tengo una buena amistado con él, es un buen compañero. Sé que tenía muchas cosas (ofertas). Se decantó por el Udinese y me alegro por él. Hablamos con frecuencia y le deseo lo mejor, que siga haciendo su fútbol en Italia y que pueda completar una buena temporada.

Llevaba en el Real Madrid desde la categoría infantil. ¿Ha notado mucho el cambio al pasar al Tenerife?

No es lo mismo estar con gente de tu edad en mismo vestuario que estar con compañeros de edades diferentes y que ya tienen sus familias. Es un poco diferente, pero creo que eso es algo que le viene bien a un jugador joven para poder madurar. Estoy seguro de que esta experiencia me va a venir bien.

¿Le hacía falta dar este paso?

Está claro que, al fin y al cabo, no es lo mismo estar en el Castilla que salir a un club diferente y cambiar de categoría. Me hacía falta este cambio y el Real Madrid también lo consideraba así. Creo que ha sido una buena decisión y ahora estoy en el Tenerife para darlo todo por el equipo.

¿El Real Madrid le dio libertad para elegir su destino?

El Real Madrid siempre te da libertad para que elijas el equipo al que quieres ir. Salió esta opción del Tenerife, me hablaron muy bien de su gente, del estadio y de la Isla, y no lo pensé dos veces. Cuando te dicen que te quieren en un buen sitio y que hay una buena afición, lo único que quieres es ir y demostrar lo que puedes ofrecer y devolver el cariño que te dan.

¿Qué más tuvo en cuenta a la hora de aceptar la oferta?

Necesitaba ir a un sitio en el que tuviera la oportunidad de competir por jugar. No quería ir a un club para estar en una buena Liga y en un buen equipo, pero no tener los suficientes minutos que creo que necesito ahora mismo. Y pienso que, luchando y ayudando a mis compañeros, el Tenerife es un sitio que me ayudará a crecer. El Real Madrid lo pensaba así también. Esa es la principal razón que me hizo decantarme por este club.

¿Quién le habló del Tenerife?

Cristo, por ejemplo. En el mundo del fútbol nos conocemos casi todos y, al fin y al cabo, todos te dan su punto de vista tras haber estado aquí. Y no hubo nadie que no me hablara bien del Tenerife. Cuando pasa eso, no te lo piensas.

¿Lo toma como una oportunidad para impulsar su carrera?

Para seguir creciendo. Tengo 21 años recién cumplidos y creo que necesito jugar. Haciéndolo bien, pienso que en el Tenerife voy a tener la oportunidad de conseguirlo.

¿Cómo le gustaría regresar al Real Madrid el próximo verano?

Está claro que el Real Madrid confía en mí y yo en el club. Ahora mismo solo tengo al Tenerife en la cabeza, pero también le guardo un espacio al Real Madrid, porque es el club al que pertenezco. Espero que, haciendo una buena temporada y estando bien el Tenerife, pueda volver y quedarme.