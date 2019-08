Kyle Singler, el mejor embajador de la NBA

Hace poco más de una semana el CB Canarias le ponía, con el fichaje de Kyle Singler, la guinda a una plantilla que promete ser de campanillas. Una llegada, la undécima para este curso 19/20, procedente del Obradoiro, pero con un pedigrí nada desdeñable. Y es que el alero de Medford (Oregón) parece, a sus 31 años, decidido a asentarse de nuevo en el baloncesto europeo tras una notable carrera en la NBA que le hace ser poseedor de una curiosa marca dentro de la próxima Liga Endesa.

Así, tras seis temporadas en la que está considerada mejor competición mundial a nivel de clubes, Singler acumula en su historial 363 encuentros repartidos entre los Pistons y los City Thunders. Sin llegar a ser una cifra astronómica ni haber tenido un protagonismo estelar al otro lado del Atlántico, el nuevo jugador aurinegro puede presumir de ser el baloncestista de la venidera ACB con más presencias en la NBA. Solo se le acercan dos recién llegados, el montenegrino Nikola Mirotic y el canadiense Nik Stauskas, fichajes rutilantes de Barcelona y Baskonia respectivamente.

El de Singler ha sido un camino de varios sentidos, ya que tras su periplo universitario el cierre patronal de la NBA le permitió recalar en España, donde el Alicante (dirigido por Vidorreta) se aprovechó de su clase antes de ser reclutado por el Real Madrid hasta final de aquel 11/12. Al verano siguiente regresó a su país y tras seis cursos allí decidió volver a Europa. "No creo que por haber estado en la NBA me mereciera ir a un equipo europeo mejor o peor; solo con la opción de estar en un club competitivo, que juegue con dureza y que quiera ganar ya me vale antes de irme a uno de Euroliga que a lo mejor no tenga mis valores o mis objetivos", dijo hace unos meses en una entrevista a El Correo Gallego. Una muestra de que su currículum no le ha endiosado.

Con la llegada de Singler, el Canarias mantiene ese estatus intangible de tener en su plantilla a un jugador NBA, toda vez que Nico Brussino sumó 58 en sus dos cursos entre Hawks y Mavericks. Esta etiqueta no es, sin embargo, muy usual últimamente en los canaristas, ya que desde su regreso a la ACB, y salvo los dos citados casos, solo Mike Tobey y Josh Akognon poseen esta muesca en su currículum con dos y tres duelos respectivamente.

Kurt Nimphius, el 'líder' entre los canaristas con más de 500

No es Singler, sin embargo, el jugador que ha vestido la elástica canarista que atesora más experiencia en la NBA. Ese honor corresponde a Kurt Nimphius, líder del CajaCanarias en el curso 88/89, en el que promedió 21,7 puntos en 39 encuentros. El pívot de Milwaukee llegó al Ríos Tejera después de siete temporadas en la competición norteamericana por excelencia, la mayoría repartidas entre los Mavericks, Clippers, Pistons y Spurs. Luego, regresó para jugar otro ejercicio en los Sixers. En total, 547 encuentros a sus espaldas.

En esta lista también aparece un coetáneo aurinegro de Nimphius, Tom Tolbert, aunque con una hoja de servicios en la NBA de sentido inverso. Y es que en aún en su año rookie el ala pívot llegó a mitad de curso para reemplazar a Dan Bingenheimer y firmó unas grandes actuaciones (casi 27 puntos de media) antes de ser cortado por culpa de un rifi rafe en un partido con el colegiado Juan Carlos Neyro. Cerrada su puerta en España, Tolbert siguió haciendo carrera en su país con Warriors, Clippers, Magic y Hornets. En total, 321 duelos a sus espaldas repartidos en siete cursos.

A la nómina también se añaden jugadores como Larry McNeill (jugó en el Canarias en la 81/82), que en la década de los 70 acumuló 307 duelos en la NBA, firmando números incluso mejores que los de los ya citados canaristas. En esa época anterior también tuvieron vitola de NBA hombres como Mike Harper (123 partidos), Ken Johnson (64) y Eddie Philips (48), mientras que otros como Ricky Winslow y Alex Stivrins solo llegaron a la condición de temporeros.

Gervin y Odom, míticos

Dos de los jugadores que han pasado por la ACB y que acumulaban un historial más prolijo e la NBA fueron George Gervin y Lamar Odom. El primero, conocido por Iceman, y con 850 encuentros en NBA, recaló a finales de los 80 en el Manresa para convertirse en el ejecutor del Tenerife Nº1, al que mandó a la Primera B. También en el ocaso de su carrera llegó a España Odom (1.069 duelos en la máxima competición de USA), si bien su paso por el Baskonia fue testimonial. En este ránking también aparecen, entre otros, Carlos Arroyo con 603 partidos y aportaciones a Baskonia y Barcelona; y Carl Herrera, que tras militar en el Real Madrid acumuló 465 encuentros en la NBA.

Campeón NCAA y MVP

Pero además de ser el jugador de la ACB 19/20 con más duelos NBA disputados, Singler también añade a su tarjeta de presentación la condición de campeón de la NCAA con Duke en el año 2010. Este atributo solo la posee Deon Thompson (Unicaja), que con North Carolina también se llevó el título en 2009. A lo que no llega el pívot del cuadro andaluz es al galardón de MVP de la Final Four del que se hizo acreedor Singler en su año glorioso.

Cobrando todavía de los Thunders

A finales de agosto de 2018 Singler fue despedido por los Thunders pese a tener todavía contrato para el pasado curso. Lo hizo la franquicia de Oklahoma por medio del denominado stretch provision, que le permitió repartir el salario del alero (cinco millones de dólares) a lo largo de varios cursos, en este caso hasta el término de la campaña 22/23.