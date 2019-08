Derrota incómoda ante el filial del Braga

Tras una primera parte correcta, el equipo blanquiazul se vio superado y perdió los nervios con discusiones y protestas al árbitro

De todo se pueden sacar conclusiones. Incluso de un partido de entrenamiento matinal jugado tras casi dos horas de carretera para llegar a la localidad portuguesa de Fao, donde el Tenerife consumió ayer su antepenúltimo amistoso de verano, cayó goleado ante un rival de la Segunda División local, el Sporting de Braga B, y vivió momentos de tensión con el árbitro y jugadores del conjunto rival.



Se supone que en el banco de pruebas de la pretemporada todo sirve para algo, aunque las sensaciones que dejó el Tenerife no fueran las mejores. Tras una primera parte en la que llevó el control durante la mayoría del tiempo, marcó dos goles y encajó otro sin presentar mucha oposición, no se sintió cómodo a partir del descanso y se vio superado por un Braga B que se impuso en la segunda mitad por un rotundo 3-0. Además, en estos 45 minutos, el conjunto de Aritz López Garai no solo pareció perdido en el campo y generó pocas ocasiones, sino que recordó al de las peores tardes de la Liga pasada o, sin ir tan lejos, al de la final del Trofeo Teide, en la que también cedió por un resultado amplio, en este caso frente a la Cultural Leonesa. Para colmo, se vio perjudicado por discusiones y protestas por algunas decisiones del árbitro o acciones de los jugadores locales. En definitiva, fue entrando en un espiral de autodestrucción que le puso las cosas más fáciles a un Sporting de Braga B que, sin tener la necesidad de arrollar ni acosar la portería defendida por Dani y, más tarde, Ortolá, resolvió el ensayo con un claro 4-2.



¿Qué conclusiones quedan? A falta de dos semanas para que comience la Liga, el Tenerife tiene más o menos claro el camino para intentar marcar goles. Se notó en un primer tiempo en el que el equipo se acercó a lo que pretende Aritz Garai, es decir, tener el balón en su campo, buscar conexiones para marear al adversario, sorprender con la incorporación al ataque de los laterales (Mazán más activo al principio) o con pases en largo diagonales (el equipo insistió en este último recurso)... Así marcó sus goles. Primero forzó un córner que remató con acierto Álex Bermejo (12') dentro del área pequeña, después de que Alberto ganara la acción en el primer palo; y luego apareció Malbasic para depurar su calidad como definidor al batir al portero después de recibir el balón de Muñoz, que se había animado a avanzar desde el campo propio para asistir al serbio (40'). El saldo ofensivo en esta fase se completó con una clara ocasión de Bermejo que neutralizó el portero (30'), un disparo raso de Malbasic (35') que salió desviado a córner y, a continuación, un lanzamiento al larguero de Naranjo.



Eso sí, en medio de los dos goles blanquiazules, segundos después del 0-1, una incursión por la banda defendida por Mazán acabó con un perfecto centro a André Ribeiro que dejó sin opciones Dani.



En suma, el 1-2 no era injusto para un Tenerife que había hecho más cosas para ir ganando que un Braga B ordenado (4-4-2) y técnicamente correcto, pero sin más.



El intermedio dio paso a un tramo inesperado. El Tenerife estuvo a punto de marcar el tercer tanto con un cabezazo de Carlos Ruiz (47'), pero ya no fue el mismo, y no solo por los cambios. Perdió el dominio y puso de relieve el defecto de ser demasiado vulnerable, como en la Liga pasada, el Trofeo Teide o ante el Deportivo. El partido se había convertido en un ida y vuelta del que los blanquiazules estaban saliendo perjudicados.



Además, el amistoso se calentó -los jugadores ya habían protestado antes algunas decisiones arbitrales- a raíz de una entrada de Shaq que generó unas discusiones que se repitieron en otros momentos. El Tenerife parecía cada vez más perdido. En cambio, daba la impresion de que el Sporting de Braga B estaba en su salsa.



En esa dinámica, Shaq cometió un penalti que aprovechó Gonçalo (64'). Y casi sin tiempo para asimilar el golpe, tras una pérdida de balón de Javi Alonso, el equipo portugués cobró ventaja con un disparo lejano de Schurrle que se coló media altura por el palo izquierdo de Adrián Ortolá. 3-2 y los de López Garai se limitaban a buscar en largo a Dani Gómez, sin éxito. No había indicios de que los blanquiazules fueran a generar juego ofensivo.



Todo lo contrario que un Braga B, que volvió a encontrar espacio por su banda derecha, esta vez defendida por Isma, para colocar un centro preciso a Elias (4-2).



Con más corazón que ideas, el Tenerife trató de recortar diferencias y tuvo en un disparo alto de Álex Bermejo su única alternativa.





Ficha técnica

Sporting de Braga B: Velho, Fabiano, Bruno Rodrigues, Borges, Fábio Vinna, Afonso Caetano, Makouta, Kodisang, Denisson, André Ribeiro y Gonçalo Gregório. Tabién jugaron Rogério, Gonçalo, Zé Pedro, Casimiro, Pedro Amador, Veiga, Rodrigo, Álvaro, Schurrle, Kiki, Namora, Elias y Paulinho.CD Tenerife: Dani Hernández (Ortolá, 60'), Luis Pérez (Shaq, 46'), Alberto (Carlos Ruiz, 46'), Álex Muñoz (Samuel, 60'), Róbert Mazán (Isma López, 60'), Iker Undabarrena, Luis Milla (Lasso, 60'), Álex Bermejo, Malbasic (Suso, 46'), Naranjo (Javi Alonso, 60') y Dani (B. Llarena, 75').Árbitro: Jorge Ribeiro. No mostró tarjetas. Muy protestado por el Tenerife.Goles: 0-1, m. 12: Álex Bermejo tras un saque de córner. 1-1, m. 13, André Ribeiro. 1-2, m. 40: Filip Malbasic. 2-2, m. 64: Gonçalo, de penalti. 3-2, m. 67: Schurrle. 4-2, m. 78: Elias.Incidencias: Partido de pretemporada jugado en el Complejo Deportivo del Club de Fútbo de Fao. Comenzó a las 10:50 horas y se celebró a puerta cerrada.

Iker y Bermejo, los 90'

Dos de los veinte jugadores que participaron en el amistoso de ayer completaron los 90 minutos. Fueron los casos de Undabarrena y Bermejo.

Aitor Sanz,entre las bajas

El centrocampista madrileño no jugó ayer por una contusión en el pie. Josué también fue baja por lesión. Se quedaron sin minutos el recién llegado Sipcic, los porteros Ángel y Otaño y Mauro, que no cuenta.

Goleadores destacados

Con los tantos de ayer, Álex Bermejo y Malbasic destacan como máximos goledores de este verano, con 3 cada uno.