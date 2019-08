El Tijarafe Guanche, apuntalado retorno a la cumbre

Los puntales Kevin Acosta y Aday Barbuzano, más el destacado Aitor Molina, liderarán

El Tijarafe Guanche regresa a la categoría que suele defender, la Primera, tras apenas un año alejado de ella, en el que compitió en la Tercera -Segunda, a efectos de mera denominación-. La entidad santaursulera presentó ayer, en el Ayuntamiento de la propia localidad norteña y con el apoyo de las autoridades locales, su proyecto para la temporada 2019/2020.

Este estará liderado, sobre la arena, por el puntal A palmero Kevin Acosta -procede del Rosario de Valle de Guerra, en la que será su tercera etapa en el Tijarafe-, por el puntal C tinerfeño Aday Barbuzano -viene del Tao- y por el destacado A de la Isla Bonita Aitor Molina -retorna a la entidad tras una campaña en el Llano del Moro-. Todos ellos estarán a las órdenes del mandador, un año más, Jonathan Fernández.

La nómina de luchadores clasificados que vestirán de rojiblanco la completan la terna de destacados C Nicolás Rodríguez -vuelve a casa tras su experiencia en el Rosario de Valle de Guerra y en el Saladar de Jandía-, Fran Peraza y Jonathan Hernández El Gofio -recupera su condición-. Mientras, Samuel Díaz -destacado C- deberá buscarse una nueva escuadra.

Con respecto a la media y a la cola, renovaron su compromiso con los norteños Josué Díaz Pollo de Milán III, Juan Tejera, Darío Villa, Nelson Cabrera, Adrián Hernández -todos ellos, luchadores libres- y, finalmente, el juvenil Eduardo Rodríguez.

La plantilla no está aún completa. Se llevará a cabo algún que otro fichaje y se está pendiente de la renovación de Luis de la Cruz.

En el acto, el alcalde de Santa Úrsula, Juan Acosta, confió en que el club "vuelva a brindarnos tantos triunfos como ha hecho en su ya dilatada trayectoria". Precisamente, hizo hincapié en una "larga andadura" que en este 2019 "cumple 70 años".

Un histórico de la brega, Juan Arvelo Valencia -actual presidente del Tijarafe Guanche-, destacó "lo histórico", para el propio club norteño y para el municipio de Santa Úrsula, que supuso la jornada de ayer. "Hacer un equipo de Segunda no cayó muy bien a la afición". Sin embargo, "lo importante fue mantenerlo".

Mario Yanes, su compañero en la directiva, señaló la pretensión de "tener un equipo campeón en Santa Úrsula", que también sea un referente "para la cantera. Le queremos dar continuidad a unos luchadores que -este pasado curso- fueron campeones de Tenerife cadetes y juveniles".

En la misma línea, Jonathan Fernández indicó que el "80% de la plantilla" procede del vivero del club. "Confiar en la gente de la casa siempre ha sido nuestra apuesta deportiva", manifestó el entrenador.

"No es fácil sacar un equipo de Primera. Hay muchas complicaciones, sobre todo económicas. Los luchadores dieron un paso al frente, involucrándose. Llevamos un par de meses intentándolo y al fin fue posible", completó.

Las 'reválidas' de Kevin Acosta y Aday Barbuzano

"Después de un año malo como he tenido en Valle de Guerra, necesitaba una campaña en Santa Úrsula, con un equipo que es una piña", aseveró Kevin Acosta, pese a que con el Rosario ha dado el definitivo salto a puntal A. "Tengo mucha motivación. Desplazo mi residencia a Tenerife. El curso pasado vivía en Gran Canaria y venía a entrenar". El palmero comentó el "orgullo" que supone "volver a un equipo" al que llegó "como juvenil hace nueve años. Hoy -por ayer- regreso como puntal A. Desde el primer día que me llamaron puse todo de mi parte para fichar", dijo. Su compañero Aday Barbuzano, con el que ya coincidió en Llano del Moro, retorna a la Isla tras "haber tenido que emigrar a Lanzarote". Las puntuaciones no permitieron que siguiera en el Chimbesque, junto a Marcos Ledesma. "Así es la lucha. Este año volvieron a cambiar otra vez. No hay que mirar atrás. Tampoco fue un año malo en el Tao, pero como en casa no se está en ningún lado", declaró el vallero. "Tenemos un equipazo y podemos ganarle a cualquiera en Canarias", agregó el puntal.