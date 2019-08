Nikola Sipcic: "Soy un central moderno, rápido y fuerte"

Hoy completará el reconocimiento médico para sumarse inmediatamente al 'stage' del equipo en Melgaço

Nikola Sipcic ya está en la Isla. El séptimo refuerzo del CD Tenerife aterrizó en Los Rodeos con la maleta "cargada de ilusión" para iniciar la que será su primera aventura fuera de Serbia. Sabe que se trata de "un gran paso" en su carrera y se esforzará "desde el primer día" para demostrar que merecía esta oportunidad que le brinda su nuevo equipo, al que espera aportarle muchas cosas.

El paso por el que será su nuevo hogar será, no obstante, fugaz. Hoy pasará el pertinente reconocimiento médico y, casi de inmediato, se incorporará al stage de pretemporada que está realizando la plantilla insular en tierras portuguesas. "Estoy muy contento por unirme al Tenerife. Es un gran paso para mí", decía en sus primeras palabras ante los medios presentes en el aeropuerto lagunero.

Sipcic sabe que llega "a un gran equipo a y a una gran liga", una situación ideal para un futbolista de su edad. "Para jugadores como yo, es una gran opción. Significa una oportunidad magnífica para probarme en una de las ligas más competitivas del mundo. Lo daré todo para dar un gran rendimiento. Me he prometido dar lo mejor de mí mismo en este club", expuso.

Aunque no ha podido dialogar con Filip Malbasic, el central serbio ha tratado de informarse "en los últimos días" sobre el que iba a ser su nuevo destino. "He obtenido referencias de lo que ha pasado en los últimos tres meses. Con Malbasic no he hablado, pero lo conozco como futbolista; ya hablaré con él personalmente", señaló el espigado central, que ya se había visto las caras con el 22 del Tenerife en la competición doméstica de su país.

Con la lección aprendida, Sipcic repitió el discurso de los seis fichajes blanquiazules anteriores y evitó hablar de ascenso o grandes objetivos. En este sentido, consideró más apropiado "centrarse en ganar cada encuentro sin ir más allá".

En cuanto a sus características, el nuevo central del Tenerife se presentó como un zaguero "moderno, rápido y fuerte". Joven aún (24 años) y con mucho camino por recorrer, quiso dejar claro que llega "con hambre y ganas" de triunfar en España. Pidió, eso sí, paciencia. "La gente me irá conociendo mejor conforme vaya acumulando minutos", comentó sobre la que será su nueva afición a partir de ahora. No obstante, sí se definió como "un defensa adaptado a los nuevos tiempos", destacando su fortaleza y velocidad entre otras virtudes.

Dos Santos asegura que se queda en el CD Tenerife

Después de ser descartado en el Triangular disputado en Pontevedra, Mauro dos Santos quiso salir al paso de los comentarios sobre su futuro publicando en su cuenta de twitter un mensaje en el que aseguraba estar "al cien por cien físicamente, rindiendo al máximo y demostrando que puedo aportar al equipo". Además, quiso recordar que tiene "dos años de contrato más" y que su intención "es la misma por la cual vine, pelearla hasta el final y sumar para llegar al objetivo por el cual se me llamó". El central argentino llegó a referirse incluso a "información no real", desconociendo probablemente o haciendo caso omiso a que su entrenador había confirmado su situación en la plantilla, además de sus preferencias en la posición. Con una alta ficha (algo por encima de los 300.000 por temporada y le quedan dos), Dos Santos era en enero un defensa cotizado. Su coste parece ahora excesivo y dificultaría incluso su salida a clubes como el CD Lugo. La salida de Miguel Vieira de las filas gallegas deja una vacante en la zaga de Eloy Jiménez, pero el precio a pagar por el tinerfeñista resultaría excesivo.

Un fichaje perseguido desde el mes de marzo

Víctor Moreno esbozó algunos rasgos del nuevo CD Tenerife poco después del cierre del mercado invernal. En marzo ya había elegido central: Nikola Sipcic. Aunque visionó partidos de Radovan Pankov, su condición de internacional sub'21 y su cotización le hacían escaparse de las posibilidades que manejaba el director deportivo de la entidad blanquiazul. El ahora séptimo refuerzo para el proyecto 19/20, inicialmente también.

El hecho de tener que afrontar la operación mediante un traspaso encarecía la llegada del hasta hace unos días jugador del Rad, algo que congeló las negociaciones. A expensas de realizar los primeros movimientos en el mercado estival y observar las posibilidades económicas con las que contaría ya entrando en el mes de agosto, Moreno esperó el momento idóneo y retomó los contactos para cristalizar un fichaje en el que hay muchas esperanzas de futuro.

En el área deportiva del Tenerife se considera a Sipcic la piedra angular de la zaga de Aritz López Garai. Su capacidad para ganar duelos individuales, jugar con metros a su espalda o sacar la pelota jugada encajan en la filosofía del nuevo entrenador del cuadro insular. De él se espera también que aporta en las acciones ofensivas de estrategia. Durante el pasado curso ya hizo tres goles en los 35 partidos que disputó.

De ahí que Moreno se decidiera a acometer la operación más costosa de este verano hasta la fecha y a la espera de completar la plantilla con un par de extremos de garantías. Sipcic llega en buenas condiciones físicas y podría incluso debutar en alguno de los dos amistosos que restan en la concentración de Melgaço. No en vano ya había comenzado a disputar la liga en Serbia.