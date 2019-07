La mujer tinerfeña de Dani Alves le dice que fiche por el CD Tenerife

Dani Alves está en el mercado. Después de proclamarse campeón de la Copa América con Brasil logrando el título 40 de su carrera y siendo designado Mejor Jugador del torneo, el lateral brasileño de 36 años busca nuevo destino. Terminado su vínculo con el PSG, Alves está a la espera de firmar por un nuevo club.



En sus redes sociales, el astro brasileño lanzó la siguiente publicación: "Busco trabajo, ¿dónde dejo mi currículum". Un mensaje que no pasó desapercibido y menos tras responderle su mujer, Joana Sanz, en el que le instó a que fichase por el CD Tenerife.



"¡Hola Dani Alves! Joana Sanz tiene razón. ¿Hablamos por DM?", le contestó el equipo blanquiazul al brasileño en Instagram, una respuesta que el jugador Luis Pérez Maqueda no dudó en subir a su cuenta oficial de Twitter para ironizar con su respuesta.



"Dani Alves por favor no hagas caso, si tampoco se vive tan bien aquí", afirmó.





@DaniAlvesD2 por favor no hagas caso,si tampoco se vive tan bien aquí??@CDTOficial ?????? pic.twitter.com/vfqlhh2KIL — Luis Perez Maqueda (@luigipeerez2) July 27, 2019