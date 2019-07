Desconcertante derrota en el 'Teide'

Los blanquiazules se mostraron vulnerables en defensa y sin pegada

El Tenerife encajó ayer la primera derrota de la pretemporada. Lo hizo en su tercer encuentro de preparación, ante un rival de Segunda División B, la Cultural Leonesa, y por un llamativo 0-3. Sin dejar de ser una prueba más con vistas a la Liga, la visita anual a Los Cuartos lleva siempre el añadido de ser una cita especial en cada verano, por tradición y por la historia de uno de los torneos más veteranos. Esta vez, el Teide se marchó de la Isla. León es su novedoso destino.

Con los matices de ser un test, el tropiezo de los blanquiazules deja diversas cuestiones a tener en cuenta. Después de golear sin dificultad a un adversario de Preferente, el Águilas, y a otro de Tercera División, el Marino, ayer tuvo mucha más oposición. ¿Tanto como para perder por tanta diferencia? Probablemente, no. A la Cultural le salió su plan y contó con la ventaja de verse con un 0-2 muy pronto. Fueron goles buscados pero, sobre todo, facilitados por un Tenerife que falló demasiado en esas acciones. Para empezar, una pérdida de balón de Alberto propició un saque de esquina que acabó con un certero remate de cabeza de Virgil. Luis Pérez no acertó en el marcaje y Dani no se decidió a interceptar el centro por alto. Y de manera casi inmediata se produjo el 0-2. Fue un tanto acompañado de una cadena de errores locales en la que se vieron involucrados Dani Gómez e Isma para que Menudo marcara casi sin oposición. El Tenerife tenía más de 80 minutos para remontar.

Era un resultado demasiado abultado. La Cultural aprovechó los regalos que le dio el rival y se mantuvo ordenado en defensa, dando la impresión de ser un conjunto bien engrasado por el exblanquiazul José Manuel Aira. No es que fuera superior, pero tampoco se mostró inferior a un Tenerife que, instalado en el sistema 4-3-3, también pudo marcar en el primer tiempo. Por ejemplo, cuando José Naranjo estrelló el balón en el larguero tras un saque de falta. Álex Bermejo, Josué y Luis Milla lo intentaron, pero sin la suficiente puntería. Además, Luis Pérez, muy participativo en el papel de lateral ofensivo (el peso del juego de ataque cayó por su lado), pidió un penalti cerca del 45'. Pero no se vio la pegada de los anteriores amistosos por parte de un Tenerife condicionado, más de una vez, por imprecisiones en los pases. Deslices entendibles en pretemporada.

En la segunda parte se mantuvo la tendencia, quizás con un equipo local más agresivo en la búsqueda de un gol que le permitiera meterse en la final. Justo tras el descanso entraron un incisivo Suso y Borja Lasso, además de Adrián Ortolá. Y los blanquiazules enseñaron pronto sus intenciones con una ocasión clarísima que no supo completar Suso con el gol.

Los de Aritz López Garai, controlando el partido más que en la primera parte, merodearon el área leonesa, pero sin ideas para llegar a definir. Y cuando parecía que iba a caer el primer tanto tinerfeño, pasó todo lo contrario. Con los blanquiazules volcados, Andy, elegido mejor jugador de la final, sorprendió a Adrián Ortolá con un lanzamiento a media distancia. El balón golpeó en la pierna de un defensa y se coló por la escuadra. El 0-3, a falta de poco más de media hora para el cierre, parecía definitivo no solo por la diferencia del marcador, sino porque la Cultural se sentía cómoda en su papel ante un Tenerife desafortunado en defensa y poco productivo en ataque. De hecho, cuando fue capaz de encarar a Rodri con claridad, el portero respondió con paradones, a Borja Llarena, otra de las incorporaciones en el segundo tiempo, y a Filip Malbasic al borde del final.

Esa impotencia contrastaba con la facilidad para crear peligro que acompañó en todo momento a la Cultural. Y es que estuvo a punto de aumentar su goleada con un disparo al larguero de Antonio López desde la frontal del área (39').

En esa fase del encuentro ya habían accedido al campo casi todos los suplentes, con minutos para Aitor Sanz o para los recién fichados Shaq Moore y Mazán, que tuvieron tiempo para demostrar que son laterales ofensivos. Tampoco quedaban otras opciones.

López Garai quería ver a su equipo exigido en defensa y ayer, sin enfrentarse a un rival superior, pudo sacar sus conclusiones.

Alberto lo jugó todo

El único blanquiazul que participó ayer de principio a fin fue Alberto Jiménez, que actuó como central, igual que en su anterior partido, el del miércoles en el campo del CD Marino.

Sin minutos para Mauro

El defensa argentino entró en la convocatoria para la final del Trofeo Teide, pero no llegó a salir al campo. Mauro y el canterano Yeremy fueron los únicos citados que no jugaron.

Los mismos lesionados

Los canteranos Nahuel y Valiño estuvieron ayer en Los Cuartos, pero no intervinieron en el partido, ya que siguen con problemas musculares. Además, los porteros Ángel Galván (por su inminente cesión) y Otaño no fueron convocados.

Un ensayo de contrastes

El Tenerife pasó de acumular 13 goles a favor y no encajar ninguno en los dos partidos anteriores, ante el Águilas y el Marino, a verse en la situación contraria. Encajó los primeros tantos de esta pretemporada y se quedó sin anotar.

Álex Muñoz llega hoy

El último fichaje del Tenerife tiene previsto llegar a la Isla esta noche por el aeropuerto de los Rodeos. El central Álex Muñoz se unirá a tiempo para entrenar con sus compañeros en la convivencia en Portugal.

Ficha técnica

CD Tenerife: Dani Hernández (Adrián Ortolá, 46'), Luis Pérez (Shaq Moore, 61'), Carlos Ruiz (Samuel 46'), Alberto, Isma López (Róbert Mazán, 61'), Undabarrena (Aitor Sanz, 61'), Luis Milla (Javi Alonso, 61'), Álex Bermejo (Borja Lasso, 46'), Josué (Suso, 46') , José Naranjo (Malbasic, 61') y Dani Gómez (Borja Llarena, 61').

Cultural y Deportiva Leonesa: Leandro (Lucas, 46'), Juan (Augusto, 46'), Iván (Rodri, 60'), Virgil, Estellés (Sergio, 46'), Alfonso (Antonio Martínez, 60'), Menudo (Marcos, 46'), Aarón (Antonio López, 46), Luque (Jorge, 46'), Andy Kawaka y Dioni (Jorge, 46').

Árbitro: Alexánder González González, asistido por Sosa Mesa y Steve Prado.

Goles: 0-1, m. 5: Virgil, de cabeza tras el saque de un córner. 0-2, m. 6: Menudo. 0-3, m. 58: Andy Kawaka, con un disparo a media distancia.

Incidencias: Final de la XLIX edición del Trofeo Teide. Partido jugado en el estadio Los Cuartos, de La Orotava. Unos 500 espectadores.