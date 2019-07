Encaje de bolillos para configurar la pretemporada del Iberostar

Una pretemporada para afinar. El cambio radical que ha experimentado la plantilla del Iberostar Tenerife para la campaña 19/20 ha generado grandes expectativas en base a la nómina de los nuevos jugadores, pero a la vez ciertas incógnitas sobre la cohesión que puede presentar un grupo dentro de club acostumbrado a realizar apenas retoques de un ejercicio a otro. El empaste en este caso debe llegar por un mayor recorrido previo, tanto en el tiempo de preparación como en el número de encuentros a disputar. Sin embargo, el Canarias se está topando con no pocas trabas que están dificultando la garantía de que su fase previa a la Liga Endesa no quede exenta de sobresaltos.

Sabedor de que la metamorfosis iba a ser radical, Txus Vidorreta ya ideó un plan de trabajo que contemplaba algo más de seis semanas de entrenamientos: del 12 de agosto al 24 o 25 de septiembre. A ello se añadía la idea de jugar sobre los seis duelos amistosos, tanto para que los jugadores se conocieran entre sí como para que la afición aurinegra pudiera verlos in situ, a ser posible en el Santiago Martín. Sin embargo, no ha resultado nada sencilla la elaboración de este calendario. Por un lado, porque este año la ACB ha suprimido el tradicional Circuito Movistar, donde cada participante jugaba dos duelos. Aún así, el club canarista parece dispuesto a realizar una minigira por tierras peninsulares con las que además podrá acelerar esa obligada y necesaria convivencia entre todos sus integrantes.

Contra el Granca, sin cerrar

A ello se añade que todavía no se ha cerrado una fecha concreta para el clásico duelo regional contra el Gran Canaria, pese a que hace unos días el director general de los claretianos, Berdi Pérez, señalaba públicamente que la intención era disputar dos choques contra los laguneros. A día de hoy el clásico regional estival de Adeje corre serio peligro de celebración.

El hecho de que aún no se haya dado a conocer el calendario definitivo de la Liga Endesa también ralentiza la configuración de la serie de amistosos, ya que los clubes tratan de evitar jugar contra rivales de las primeras jornadas. Otro hándicap a tener en cuenta es la Copa del Mundo de China, donde el Canarias podría tener a dos jugadores (Aguilar y Huertas), más Gielo (no estará aún en plenitud de condiciones) y Lundberg, que disputará con Dinamarca duelos del Pre-Europeo de 2021. El caso del nórdico es el menos grave, pues se le espera en la Isla entre el 23 y el 24 de agosto, si bien los otros dos podrían no llegar hasta el 18 o 19 de septiembre, lo que les permitiría, a lo sumo, estar presentes en un último partido de preparación.

Con todo, el Canarias quiere terminar de configurar entre el lunes y el martes, y tras hacer encaje de bolillos, una serie de amistosos que esta vez tendrán más peso que nunca en el rendimiento del equipo en el arranque de la competición oficial.

La campaña de abonos arranca a buen ritmo

Ayer se dio el pistoletazo de salida a la campaña de abonos del CB Canarias para el ejercicio 19/20. Un arranque en el que primaron las renovaciones, aunque tampoco faltaron algunos que otros abonos de nuevo cuño. La idea del club es superar este curso la barrera de los 4.000 fieles.

Úriz no seguirá en el Breogán

El Leche Río Breogán anunció ayer que no contará con el excanarista Ricardo Úriz, que deja el club tras dos años en él. Úriz se despidió del club gallego en las redes sociales con un "hasta pronto" y el equipo lucense le ha dado las gracias por las dos temporadas como celeste, con un ascenso a la Liga Endesa en la primera y un descenso en la segunda.