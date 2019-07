Álex Muñoz, un central zurdo y de talla

Víctor Moreno anunció su llegada y la de un delantero, "en cuestión de horas o días"

El Tenerife hizo oficial ayer su sexto fichaje de la pretemporada, el del central Alejandro José Muñoz Miquel (30/7/1994, Alicante), Álex Muñoz, que firma para dos temporadas y deja abierta una opción para un tercer año.

El Tenerife elige a un central alto (1,87), con la característica específica y distintiva de que es zurdo, y que además tiene buen manejo de balón para darle salida al juego. A sus 24 años -cumple 25 el martes-, ya tiene bastante experiencia en Segunda División, categoría en la que militó con el Hércules, con el Sevilla Atlético y con el Real Zaragoza. En el Hércules, el equipo de su tierra, jugó cuatro temporadas y llegó a disputar 6 partidos en Segunda. En Sevilla estuvo dos años, disputó 44 encuentros y marcó tres goles. Finalmente, con el club de La Romareda tenía dos años más de contrato, pero rescindió. En su único año de blanquillo jugó 17 partidos (16 de Liga) y marcó un gol. Su bagaje en Segunda es de 66 partidos y cuatro goles anotados.

El nuevo jugador blanquiazul, que ya se ha enfrentado a su nuevo equipo varias veces, se mostró ayer "muy ilusionado de estar en este gran club". Muñoz, que es estudiante de medicina, dijo a la página oficial del Tenerife que su decisión fue rápida. "Desde que supe el interés del CD Tenerife, no tuve dudas en venir aquí". Álex Muñoz llega a la entidad tinerfeña "con ganas de darlo todo y de ayudar al equipo", asegura.

En el acto de presentación de Róbert Mazán, Víctor Moreno anunció que llegaría un central (Álex Moreno) y un delantero, "en cuestión de horas o de días". El séptimo fichaje está al caer.

Moreno: "Mazán es solvente defendiendo"

Víctor Moreno presentó a Robert Mazán y se mostró agradecido al Celta por las facilidades dadas en la cesión. "Róbert es sólido en defensa, tiene unas condiciones físicas muy importantes, es solvente defendiendo uno contra uno y aprovechable para nuestro juego posicional. Creo que puede rendir muy bien. Es una gran incorporación", aseguró Moreno, quien justificó esta elección. "Buscábamos un recurso distinto para el equipo y además encaja dentro de las posibilidades del club. Queremos incorporar futbolistas que quieran seguir creciendo, y el Tenerife es un reto importante para Mazán". El jugador añadió pocas cosas a lo que había anticipado a su llegada. "Estoy muy feliz por seguir jugando en España y en el Tenerife, del que he oído cosas buenas.Voy a trabajar muy duro cada partido y cada minuto para agradecer al club esta oportunidad", dijo el eslovaco. Las llegadas de Mazán y Shaq deja sin sitio en el plantel a los dos canteranos que cubren ahora esos puestos. Víctor Moreno añadió que el club busca salidas "en equipos competitivos para que Nahuel y Fede Olivera sigan creciendo. Queríamos que Nahuel empezara a entrenar con nosotros y tenerlo en buenas condiciones, con continuidad, pero no se ha podido recuperar. La suya es una decisión que me ha costado tomar, porque creemos en él", terminó.