Mazán y Shaq, preparados para empezar

El carrilero estadounidense pisó la Isla seis horas después del horario previsto

Róbert Mazán y, con mucho retraso respecto al horario previsto, Shaq Moore están desde ayer en la Isla. Se trata de los dos últimos fichajes realizados por el Tenerife con vistas a la temporada 2019/20.

El primero es eslovaco y llega cedido por una temporada del Celta para reforzar el lateral izquierdo del equipo blanquiazul. Su compañero es estadounidense y se une al representativo en propiedad, tras firmar un contrato de tres campañas de duración. El exfutbolista del Levante, club que se queda con una opción para poder recuperarlo, será la competencia de Luis Pérez.

A media tarde salió Róbert Mazán de la sala de recogida de equipajes del aeropuerto de Los Rodeos. Tras ser recibido por el director deportivo Víctor Moreno, compartió sus primeras sensaciones en un breve encuentro con los periodistas. Esforzándose por hablar en castellano, el defensa contó, entre otras cosas, que recibió inmejorables referencias de dos exblanquiazules, el checo Pavel Hapal, que fue seleccionador sub'21 de eslovaquia y lo tuvo a sus órdenes, y Felipe Miñambres, director deportivo del club que cede a Mazán, el Celta. "Hable con ellos y los dos hablaron muy bien del club, de la Isla y de la gente", comentó Róbert, que se definió como un lateral "fuerte" y al que le gusta "correr y jugar la pelota". Asimismo, apuntó que se plantea los objetivos de "jugar muchos partidos" con el Tenerife y "trabajar duro todos los días". Róbert se refirió a esta etapa que comienza para él como una "oportunidad" en su carrera. "Estoy muy feliz por venir a este club", remarcó un jugador que fue fichado por el Celta en el mercado de invierno de 2018 y que se estrenará en LaLiga 1|2|3 después de haber intervenido en cuatro encuentros con el conjunto celeste, tres de Primera, ante Alavés, Levante y Barcelona, y uno de Copa, frente a la Real Sociedad.

Con 25 años de edad, el eslovaco enlaza su segunda salida a préstamo del club vigués, después de jugar siete partidos con el Venezia, de la Serie B italiana, en la segunda vuelta del curso pasado.

También arribó ayer a su nuevo destino profesional el norteamericano Shaquell Moore (2/11/1996). El avión en el que viajó debió aterrizar en el aeropuerto Tenerife Norte cerca de las cinco de la tarde, pero lo hizo pasadas las 23:00. Hasta las 23:38 no asomó Moore portando su equipaje. A pesar del cansancio, no tuvo inconvenientes para posar sonriente con la bufanda del Tenerife y responder algunas preguntas. "Ha sido un día largo, pero ha merecido la pena y estoy muy contento por estar aquí y poder empezar a trabajar en este gran club", manifestó Shaq antes de confesar las razones por las que aceptó la oferta del Tenerife. "Apostaron muy fuerte por mí y tanto Víctor (Moreno) como el míster me han dado mucha confianza, y eso es lo máximo para un jugador", comentó el recién llegado.

Por otra parte, indicó que el interés de su nuevo equipo le llegó "hace dos semanas" y que "se solucionó todo" después de "concretar algunas cosas con el Levante".

Moore se definió como un "lateral que sube la banda y que, sobre todo, intenta en defensa".

Róbert y Shaq pasarán hoy los reconocimientos médicos y tendrán tiempo de acercase a El Mundialito para conocer a sus compañeros en el entrenamiento programado para las 17:30 horas.