Goles y superioridad en medio partido

El segundo tiempo, con los seis canteranos convocados en la alineación y la baja por lesión del lateral derecho Fede en los últimos minutos, resultó más igualado

A falta de que se pruebe en ensayos más exigentes, el Tenerife resolvió ayer su segundo partido de pretemporada con una goleada forjada en una primera mitad en la que coincidieron más profesionales en el once que en una segunda protagonizada, principalmente, por canteranos. Como el del domingo ante el Águilas, este test sirvió más para evaluar el funcionamiento de ataque que para medir el nivel defensivo del nuevo Tenerife.

Ficha técnica:

Aritz López Garai cambió la formación de salida respecto al anterior amistoso. Pero no modificó el dibujo. El 4-3-3 es y seguirá siendo la apuesta básica. En ella, Aitor Sanz comenzó como eje de un trío de centrocampistas de alta gama, con Lasso y Milla más adelantados. El tridente ofensivo no se quedó atrás: Suso, Naranjo (en la banda izquierda) y Malbasic, que a diferencia del ensayo ante el Águilas ejerció de delantero centro. Del resto del once inicial destacó la presencia de Alberto, que no tuvo minutos el pasado domingo por una sobrecarga muscular. Por lo visto ayer, y en los entrenamientos, Aritz prefiere al majorero en la defensa.De entrada, el Tenerife encontró más oposición que el domingo. El Marino, de Tercera División, se plantó con dos líneas de cuatro jugadores, ordenado y esperando a su rival, concentrando la presión en su campo, sin miedo a apretar unos metros más adelante y buscando conectar algún contragolpe. Buena imagen del conjunto de Quico de Diego en su primer amistoso de pretemporada, a pesar de que pudo pisar poco el área contraria, objetivo complicado ante un adversario que quería y sabía tener el balón. De hecho, el Tenerife dominó, como le gusta al entrenador, pero tardó un poco más que ante el Águilas en disparar a puerta. Eso sí, cuando lo hizo, no falló. En el minuto 13, Borja Lasso conectó un cabezazo al borde del área pequeña, tras un saque de esquina ejecutado por Luis Milla (el balón parado es suyo), ante el que no pudo hacer nada David Ruso. Poco después fue José Naranjo el que estrenó su cuenta anotadora en la fase de preparación. Y Malbasic se unió a la goleada resolviendo un mano a mano con el guardameta y, unos minutos más tarde, aprovechando un pase de tacón de Naranjo. Aunque haya jugado contra rivales de inferior categoría, al Tenerife no le está faltando pegada de camino a la Liga.Con 0-4 y Ortolá casi sin intervenir, la tendencia del partido se fue consolidando. Volvió a quedar la duda de poder calibrar el funcionamiento defensivo del equipo de López Garai. Se supone que en los encuentros venideros (Cultural Leonesa, Deportivo...), estará más exigido en la retaguardia.No obstante, el tramo final de la primera parte fue más parejo, dentro de lo que cabe. El Marino se soltó y contó con un par de ocasiones a balón parado que no llegaron a inquietar a Ortolá. En una fase de ida y vuelta, el Tenerife no acertó a concretar los contraataques que pudo armar. El cansancio empezaba a pasar factura.Casualidad o no, la alineación del Tenerife de la segunda parte incluyó a todos los canteranos no profesionales convocados: Fede, Yeremy, Alonso, Samuel, Josué y Borja. Quizás por ello se igualaron las fuerzas y el Marino tuvo la oportunidad de conectar más pases y acercarse a la portería ahora protegida por Dani Hernández.No obstante, la mejor ocasión fue visitante, pero Martín evitó un gol cantado con un paradón tras un remate cercano de Dani Gómez.El encuentro se torno aún más parejo tras la salida del campo de Fede, por una lesión (72'). El técnico no relevó al lateral diestro y su equipo jugó con diez, dejando a Josué la función de carrilero.De ahí al final pasó muy poco. Elaboraciones y buenas intenciones sin concluir, por los dos bandos, y ningún tiro a puerta. Un Tenerife distinto al del primer tiempo.CD Marino: David Ruso, Nami, Saavedra, Charni, Jaime, Juanmi, Alberto, Prince, Javi González, Roy y Stephane. También jugaron Martín, Djavan, Jony, Romain, Ahmed, Gerardo, Bamba, Aythamy, Fredy y Moisés.CD Tenerife: Ortolá, Luis Pérez, Mauro, Alberto, Isma López, Aitor Sanz, Luis Milla, Borja Lasso, Suso, Naranjo y Malbasic. Alineación de la segunda parte: Dani Hernández, Fede, Carlos Ruiz, Samuel, Yeremy, Undabarrena, Javi Alonso, Álex Bermejo, Josué, Borja y Dani Gómez.Árbitro: Jorge López Santos, asistido por Mauricio Vilariño Alves y Fabia Montesdeocca González. .Goles: 0-1, m. 13: Borja Lasso, de cabeza. 0-2, m. 16: José Naranjo. 0-3, m. 22: Filip Malbasic. 0-4, m. 28: Filip Malbasic.Incidencias: XIX edición del Trofeo Sebastián Martín Melo. Partido de pretemporada jugado en el estadio Antonio Domínguez, de Los Cristianos, con la asistencia de unos 500 espectadores.

Variedad de goleadores

La lista de anotadores del Tenerife en la pretemporada va creciendo. Ante el Águilas marcaron Álex Bermejo, Josué, Luis Pérez (los tres por partida doble), Luis Milla, Dani Gómez y Undabarrena, y ayer se estrenaron en esta faceta Borja Lasso, Naranjo y Malbasic.

No todos convocados

Nahuel y Valiño, por tener lesiones musculares, y los porteros Ángel y Otaño no entraron en la convocatoria de 22 jugadores. Ángel tampoco tuvo minutos el domingo, ya que el club espera cederlo en los próximos días. Otaño no entró esta vez en las rotaciones en la portería. Aritz López Garai solo hizo un cambio en ese puesto.

Sus primeros minutos

Alberto, que jugó toda la primera parte, y el canterano Samuel debutaron ayer en la pretemporada. Los dos se perdieron el partido con el Águilas por molestias. Ayer ocuparon el mismo puesto, el de central.

Fede no pudo terminar

El lateral derecho se vio obligado a terminar antes de tiempo su participación en el partido. Unas molestias musculares, tras una acción en la que se incorporó al ataque, aconsejaron su salida del campo cuando quedaban casi 20 minutos. López Garai se tomó como una prueba más lo de tener que jugar con diez futbolistas.