Los abonos mantendrán sus precios

El objetivo es alcanzar los 4.000 pases vendidos, un 80% del aforo del Santiago Martín

Guerra, parte de una "plantilla muy buena"

Fran Guerra visitó el Santiago Martín y habló en clave aurinegra. El grancanario formará parte del roster de Txus Vidorreta, después de estar cedido el pasado curso en el Iberojet Palma de la Leb Oro. "Es que es un orgullo representar esta camiseta. Estoy muy contento y muy feliz. El Canarias me está dando una oportunidad para seguir creciendo como jugador. Vengo con la mayor seriedad posible para afrontar este reto. Me considero un jugador completo. Tengo una buena capacidad de pase en el poste bajo, un buen tiro exterior y en defensa estoy mejorando. He hablado con Txus. Ya lo tuve en mi época del Estudiantes. Le conozco bien. Quiere que sea un jugador de equipo, que disfrute y que sea yo mismo. Es pronto para tener objetivos, pero contamos con una plantilla muy buena para competir con todos los equipos", declaró./ cedida

Aunque la idea inicial era subir el precio de los abonos, con el objeto de mantener una plantilla sumamente competitiva, finalmente el Iberostar Tenerife mantendrá los precios de la pretérita campaña 2018/2019.

Así lo aseguró el presidente de la entidad insular, Félix Hernández, en Radio Marca Tenerife. "No vamos a subir el precio de los abonos", dijo. Eso sí, el máximo mandatario declaró que "los partidos top serán bastante caros", así como que si llegan a disputar los playoffs de la Liga Endesa, "también habrá que cobrar porque este proyecto no es barato". De hecho, confirmó que el CB Canarias ha conformado -a falta de un último fichaje- "la plantilla más cara de la historia" del club lagunero.

Hernández desveló que la campaña de abonos verá la luz en breve. "En principio, si no pasa nada, la sacaremos la próxima semana". La idea de la entidad era que los pases hubieran estado disponibles a mitad del presente mes. Empero, el retraso en la salida del calendario de la Liga ACB y en la recepción de los carnés físicos han propiciado la dilación.

El propósito del Canarias es conseguir una cantidad de adhesiones similar a la de la pasada campaña, cuando comercializó 3.991 pases, contando los abonos repartidos de cara al segundo tramo de la temporada.

"Teniendo 4.000 abonados, el proyecto seguirá siendo bastante viable", explicó Félix. Dicha cuantía significaría cubrir el 80% del aforo del Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín.

En relación a la plantilla armada por Aniano Cabrera, "el mejor director deportivo de España", en opinión de Hernández, el presidente señaló que "sobre el papel, lo que se ha configurado nos ha demostrado que no nos hemos equivocado. Creo que tenemos una gran plantilla para competir en la ACB, pero hay que hacer un equipo. Aunque no guste, el objetivo principal es la permanencia. También estoy ilusionado, pero hay que tener los pies en el suelo".