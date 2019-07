Isma nota una "atmósfera ilusionante"

Se marca el reto individual de dar una "mejor versión" Aconseja no caer en la tentación de poner "metas a largo plazo"

Isma López no tiene quejas del inicio de la que está siendo su primera pretemporada como jugador del Tenerife, club al que llegó en el pasado mercado de invierno. "Se está creando una atmósfera ilusionante en la plantilla, sobre todo a nivel grupal", afirmó el navarro.

El lateral zurdo incluyó entre los factores positivos el nuevo estilo de juego que está poniendo en práctica Aritz López Garai, un modelo que calificó como "atractivo" y que le otorgará al Tenerife una identidad que los futbolistas están tratando de "absorber" cuanto antes.

Se trata de un esquema en el que jugadores como él tienen "mucha presencia ofensiva", variante en la que encaja Isma. "Por mis características, lo prefiero", confesó tras el entrenamiento de ayer en el Tenerife Top Training.

De momento, López no tiene competencia para ser titular, aunque supone que el club reforzará la defensa por su costado izquierdo. "Y también están los chicos del filial, que suben con muchas ganas", dijo refiriéndose a Yeremy y Nahuel.

A falta de saber cuál será su papel en el curso venidero, Isma parte con la ventaja de estar realizando una pretemporada de mayor calidad en comparación con la anterior, que coincidió con su salida del Sporting al Omonia Nicosia. "Ahora empezamos todos de cero", señaló sin dejar de reconocer que en la campaña anterior no alcanzó su mejor forma física.

Con todo esto, López aseguró que nunca se llegó a plantear marcharse del Tenerife. Dispuesto a cumplir las dos temporadas de contrato que le quedan, se marca el reto de ofrecer una "mejor versión". Y no se desanima por no haberlo conseguido en su primer tramo como jugador del Tenerife. Su experiencia le ha enseñado a perseverar. "Cuando llegué al Sporting no salieron las cosas a nivel grupal, pero en el segundo año todo fue rodado", señaló sabiendo que "con trabajo, constancia y autocrítica se llega" a los objetivos.

Es un método que se puede aplicar también al colectivo, sobre todo en una categoría tan "complicada" como la Segunda División. "Sería un error centrarnos desde ya en un objetivo a largo plazo, debemos trabajar semana a semana y no descentrarnos con metas lejanas, sino con lo más próximo, que ahora es prepararnos bien", finalizó.

El Tenerife juega esta noche ante un renovado Marino

Marino y Tenerife jugarán a las 20:00 horas de hoy en el estadio Antonio Domínguez, de Los Cristianos, el partido correspondiente a la XIX edición del Trofeo Sebastián Martín Melo. Será el segundo ensayo para el equipo de Aritz López Garai, después del que resolvió con un 0-9 ante el Águilas, equipo de categoría Preferente. Esta vez, el Tenerife se medirá con un rival de Tercera, un Marino que entrena Kiko de Diego y que hoy abrirá su calendario de encuentros de pretemporada. El expreparador del filial blanquiazul cuenta con refuerzos llamativos, con los del aragonés Roy Gajón, con pasado reciente en el Ejea; el extremo Micheal Afriyie, procedente de la Universidad de Carolina del Sur; Charni Ekangamene, que llega del FK Inter Bratislava; o el portero argentino Martín Ezequiel, fichado tras entrenar con el Marino en el tramo final de la temporada pasada. El club presidido por Paco Santamaría va cogiendo forma para intentar ser protagonista en la campaña 2019/20.