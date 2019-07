Huertas confirma que será aurinegro

El propio Marcelinho Huertas pone fin a las especulaciones. Pese a que en los mentideros cestistas se hablaba de un acuerdo cerrado entre el base brasileño y el CB Canarias desde hace algunas semanas, la dilación en la confirmación oficial del fichaje había inflado los temores a que finalmente el veterano director de juego paulista no vistiera de aurinegro y acabara aceptando una oferta de otro club de mayor enjundia. Pero ha sido el ex del Baskonia el que ha confirmado su relación con el Iberostar. "Voy a jugar dos años en Tenerife", admitió en las últimas horas el sudamericano en una pequeña entrevista con el periodista Gabriel Max, de Radio Poliesportiva.

La confesión de Huertas llegó durante el campus para jóvenes que lleva su nombre y que el base ha llevado a cabo en estos últimos días en su ciudad natal. "Es un club que está creciendo, un proyecto que se está mostrando muy competitivo", comentó Marcelinho sobre el conjunto canarista, a la vez que ha valorado el hecho de que el Iberostar esté "montando una plantilla muy fuerte" y que tenga "grandes expectativas dentro de la Liga ACB".

Acostumbrado a jugar siempre en clubes punteros (Baskonia, Barcelona, Lakers...), Huertas reconoció que si bien el Canarias "no está al nivel de los equipos que siempre se encuentran en lo más alto y que parten como favoritos al título", la intención de los aurinegros es la de "pelear contra todos los rivales". También valoró el base el ponerse de nuevo a las órdenes de Txus Vidorreta. "Voy a trabajar con el técnico con el que ya lo hice hace muchos años en el Bilbao [en relación a la temporada 07/08]; con él que tuve un gran rendimiento, y además me llevo muy bien. Este es otro de los motivos por los que he decidido fichar ahora en Tenerife", añadió. Con la confirmación de Huertas, que debe hacerse oficial en las próximas horas, al Iberostar Tenerife 19/20 completa el puesta de base -junto a Álex López- y solo le faltaría otra pieza exterior (un alero) para dar por cerrada su plantilla.

Su llegada a la Isla depende de la cita de China

El lado negativo -al menos a corta plazo- de la contratación en el CB Canarias de Marcelinho Huertas es que Txus Vidorreta podría no disponer de él hasta unos días antes del inicio liguero. Y es que el veterano director de juego se encuentra en la lista de 15 jugadores que Aleksandar Petrovic ha hecho pública y de la que saldrán los 12 elegidos para la Copa del Mundo de China. Los convocados están citados este día 25 en Anápolis, una ciudad de la provincia brasileña de Goia, donde se ejercitarán hasta el 7 de agosto. "La mayoría de nosotros nos hemos ejercitado por nuestra cuenta para llegar en forma y luego solo trabajar los aspectos tácticos", comenta el futuro director de juego canarista. Brasil jugará en dicha localidad sendos encuentros frente a Uruguay los días 8 y 10 de agosto. Será tras el segundo de estos duelos cuando el seleccionador de origen croata defina el roster definitivo. Si Huertas no pasa el corte el CB Canarias lo tendrá durante toda la pretemporada (arranca el 12 de agosto), de lo contrario -algo bastante posible ante la ausencia por lesión de Raulzinho Neto-, podría no llegar a la Isla hasta el 17 o 18 de septiembre, cuando la competición podría arrancar para los isleños apenas una semana después. Seguramente mal menor por todo lo que acabará aportando Huertas en el juego del conjunto lagunero.