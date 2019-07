Con el oro por costumbre

Cuatro títulos nacionales coronan su excelso palmarés

Ganar todos los campeonatos insulares (dos), regionales (uno) y nacionales (cuatro); hacerlo tanto en pista como en la playa; con su club -el CV Haris-, con la selección canaria y en pareja. Tan sencillo a la hora de resumirlo y tan abrumador en lo que a magnitud se refiere. Es lo que han protagonizado esta temporada Efrén Morales y Alejandro Rodríguez, dos infantiles (de 14 y 13 años respectivamente) que en 2019 se han mostrado intratables dentro de su categoría, no solo en el deporte que practican habitualmente, sino también sobre la arena en estos primeros compases del verano. Como si aglutinar una medalla tras otra sobre el rectángulo de 18x9 les hubiera sabido a poco. "Es que nos entró el gusanillo de seguir jugando y decidimos continuar", explica con cierta inocencia Efrén.

En ninguno de los escenarios de su categoría en los que han comparecido este curso ni Alejandro ni Efrén conocieron la derrota. La excusa perfecta, en pleno inicio de la adolescencia, para mirar por encima del hombro casi a cualquiera. Pero no. Ninguno parece haber perdido una pizca de humildad, ni la clarividencia necesaria para entender que los estudios aún ocupan, dentro de su lista de prioridades, un lugar mucho más destacado que los éxitos deportivos. "Me gustaría ser jugador profesional, y viendo a Efrén y las cualidades que tiene, creo que él podría llegar a serlo; pero también sé que los estudios deben estar ahí porque por ejemplo, si te lesionas, ser bueno en el deporte no te habrá servido para nada", argumenta Alejandro, al que no le falta motivación para compaginar el aprendizaje académico con la práctica de su actividad deportiva favorita. "Es difícil, pero a la vez divertido", añade.

Su compañero también va en la misma línea, aunque no esconde que no le pone "todo el empeño necesario". "La verdad que no me va muy bien, pero sé que me tengo que poner las pilas porque no es seguro que puedas vivir solo del deporte", comenta el joven realejero, que este año, metido de lleno con el voley playa, casi no ha tenido ni tiempo "para quedar con los amigos".

Es precisamente esa duplicidad de tareas entre pista y playa, y en ambos casos con grandes réditos, lo que más llama la atención en Efrén y Alejandro. Una brillantez todavía más notoria si se tiene en cuenta que ambos llevan apenas un año juntos jugando sobre la arena. Tiempo suficiente para ya entenderse casi a la perfección -"aunque a veces se nos vayan algunos balones", según reconoce Rodríguez- y también para haberse enganchado a la modalidad estival del voley. "No es lo mismo seis que dos y cuesta más", comenta Efrén; "hay diferentes normas y la resistencia debe ser mayor", ratifica Alejandro, que también se queda con "el sufrimiento y el esfuerzo" a realizar en la playa.

Cancha o playa, playa o cancha. Mismas prestaciones y parecidas dudas, al menos cuando a ambos se les pregunta sobre a cuál de sus cuatro títulos nacionales le dan mayor relevancia. "Yo me quedo con el campeonato de España por clubes en pista de Cartagena", comenta Efrén. "Me gustó ganar el de playa", señala por su parte Alejandro en relación al éxito cosechado hace apenas una semana en la costa asturiana, si bien puntualiza que, "por el juego que dio", su preferido fue el "de pista por selecciones autonómicas". Margen tienen, de sobra, para tomar un camino u otro... pero sin olvidarse nunca de sus estudios.

Martín: "Son exigentes, humildes y muy bromistas"

Uno de los grandes responsables de los sobresalientes resultados que vienen dando tanto Efrén como Alejandro es Israel Martín, su entrenador en tres de los cuatro títulos nacionales logrados por ambos esta campaña. "Son unos chavales que absorben muy bien los ejercicios y conocimientos del juego; son exigentes, jugadores atléticos y con una experiencia superior a la del resto de infantiles nacionales", comenta el técnico del CV Haris sobre las cualidades técnicas de sus pupilos, virtudes que además vienen acompañadas por otros intangibles que suman en el día a día. "Son muy humildes y a la vez muy bromistas; están cargados de anécdotas que hacen al grupo reírse en los momentos de ocio", revela el preparador isleño. Una combinación que ayuda a explicar los maravillosos frutos cosechados.