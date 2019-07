Goles para ir modelando el nuevo estilo

Debutan los tres fichajes, Ortolá, Bermejo y Dani Gómez; los dos últimos aportando tantos Aitor vuelve a participar en un partido después de casi un año y medio de baja

El Tenerife abrió su calendario de pretemporada enfrentándose ayer a un rival de la categoría Preferente, el CD Águilas. Lo hizo poniendo en práctica su nuevo estilo, pero a medias, ya que la exigencia defensiva resultó muy baja. En cambio, sí se probó con mayor amplitud en la faceta creativa, y la resolvió con una goleada que pudo ser más abultada, ya que el equipo estrelló dos balones en el larguero; el último en un penalty de Naranjo.

Los blanquiazules entraron en calor con nueve tantos. Se estrenaron en esta faceta los únicos jugadores de campo contratados este verano, Álex Bermejo y Dani Gómez, el canterano Josué, por partida doble, y jugadores poco habituados a anotar: Iker Undabarrena y Luis Pérez, otro bigoleador.

El Tenerife de Aritz López Garai se prepara para la Liga con una idea clara, la de intentar dominar el juego teniendo la posesión del balón, avanzando, ganando terreno, teniendo paciencia, cansando al rival a base de llevar la pelota, combinando, insistiendo en el pase corto... Es un estilo que pudo probar ayer con matices, ya que su oponente no planteó una presión alta. Algo normal. El Águilas esperó a su oponente en su campo, con dos líneas de cuatro jugadores y una pareja de delanteros. Ordenado, concentrado, procurando no cometer errores y atento a algún resquicio para contragolpear (notable papel del conjunto de Juan Miguel Borges en su casi recién iniciada pretemporada). Por tanto, el Tenerife no encontró problemas para cumplir su primera norma. Lo hizo pudiendo adelantar a sus centrales hasta casi la mitad del campo y añadiendo la ayuda en ataque de dos laterales abiertos. En cada una de las alineaciones -el once cambió casi por completo tras el descanso-, el Tenerife jugó con un mediocentro más posicional (Undabarrena y Aitor, que no jugaba un partido desde el 9 de marzo de 2008) y con dos más avanzados en el eje de un 4-3-3 que parece innegociable. En esa línea, durante el primer tiempo, Álex Bermejo dio muestras de ser un jugador con mucha llegada (los dos primero goles fueron suyos) y Milla destacó en el último pase y fue el jefe en las acciones a balón parado (marcó en una falta directa y estrelló el balón en el larguero en otra). El madrileño cumplió con creces, tan profesional como siempre, pero lo hizo como por inercia, sin la alegría de otras tardes. Puede que su deseo de fichar por un equipo de Primera le esté afectando. Luego, en esa sala de máquinas, Javi Alonso y Borja Lasso fueron los volantes ofensivos por delante de Aitor.

A esta estructura se sumaron los dos extremos que, según el momento, ejercían de interiores creando un circuito que facilitaba la finalidad básica de llevar el peso del juego. Ahí tuvieron minutos Suso y Malbasic, elegido inicialmente por Aritz López Garai para esta función. Tras el descanso atacaron por las bandas un participativo Naranjo y el canterano Josué, que puso de su parte en la goleada. Las alineaciones se completaron con un único delantero. Borja salió de inicio y el debutante Dani Gómez tomó el relevo en el segundo tiempo dejando, entre otras cosas, pinceladas de su voracidad, como en la acción que dio paso al 0-7.

Por cierto, los porteros (debutó Ortolá) apenas tuvieron trabajo.

El Tenerife (y también el Águilas) se tomó muy en serio su primer partido de pretemporada. No se dejó llevar por su superioridad, fue ambicioso y no quitó el pie del acelerador. De hecho, a falta de cuatro sábados para que comience la Liga, es momento para ir ganándose el puesto. El punto de partida promete. Con sus matices.