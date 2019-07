López Garai: "Solo vamos a fichar lo que nos llene"

"Ojalá se queden Milla y Malbasic, a veces hay que recodar a la gente que hay que ser agradecidos"

Aritz López Garai valoró el desempeño de sus jugadores ayer en Adeje y restó importancia al resultado. "Lo importante del partido era que se vayan viendo poco a poco las ideas que entrenamos y otras cosas que hay que mejorar, pero también nos sirve como carga física, porque no es lo mismo jugar 45 minutos que entrenar. Ahora vamos a descansar y a aprovechar los días que vamos a estar aquí". El técnico vasco considera que "quedan muchísimas cosas por mejorar, porque hoy (ayer) hemos tenido el dominio todo el tiempo y no nos han exigido acciones defensivas, que con el paso de los amistosos vamos a tener que resolver. En ataque hemos tenido el balón y los recursos, hemos sabido llegar y pisamos área con mucha gente, que es algo que quiero que vayamos cogiendo. Me quedo con las cosas positivas".

López Garai habló de los nuevos fichajes y de sus goles. "Es importante que la gente de arriba vaya cogiendo confianza y que Aitor esté en dinámica de grupo como uno más, hay mucho que rescatar sin olvidar que es nuestro primer partido y que esto es muy largo". Respecto al regreso de Aitor Sanz se extendió. "Es importante para el equipo, para el club, para todos poder recuperarlo después de tanto tiempo lesionado, verle bien, contento y al nivel que ha estado, que fue muy bueno, es la mejor noticia del día". Respecto a los canteranos elogió su aportación, porque "han llegado con una actitud muy buena, se nota que quieren ganarse una oportunidad, esa es la ilusión de todo canterano. Si algún chico llama a la puerta no seré yo quien no le deje entrar. Ahora es cosa de ellos".

Jugaron tres de los cuatro porteros, y el entrenador explicó el motivo. "Angel está a punto de salir cedido y no merecía la pena arriesgar con él, a ver si en las próximas horas cerramos el acuerdo para que pueda jugar minutos y nos demuestre que tiene nivel para estar aquí. Esperamos que se concrete el destino. Por eso no jugó", dijo.

En relación a las incorporaciones que faltan, se mostró tranquilo. "Tenía claro que el mercado iba a ser lento, hoy en día las pretensiones de algunos jugadores son desproporcionadas y tenemos que tener paciencia. No vamos a firmar para quedarnos a medias, firmaremos lo que nos llene, la próxima semana o la siguiente llegará gente", aunque para el entrenador ya sería una buena noticia que no se marcharan Milla y Malbasic. "Los buenos que tienes, si se van que sea porque paguen por ellos lo que está estipulado, hay que recordar a veces a la gente que en su día el club apostó por ellos, en el caso de Luis Milla, cuando el club fue a por él estaba en Segunda B y nadie dio el paso, y hay que ser agradecido y respetar los pasos que está dando el club. La mejor noticia para nosotros sería que siguiera y, si no, que el club que apueste por él deposite la cantidad estipulada. Con Filip (Malbasic) lo mismo. Tienen que seguir trabajando y ganándose el respeto del vestuario. Hasta ahora no tengo queja de ellos, pero el mercado es largo", finalizó.