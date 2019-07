Un "depredador del área" en el Tenerife

Moreno destaca que es un futbolista que "vive la situación del gol".El jugador se siente "preparado" para debutar en Segunda División A

A modo de avance de la que será su presentación oficial como fichaje del Tenerife para la temporada 2019/2020, Víctor Moreno, director deportivo del club, definió a Dani Gómez como un "depredador del área", un jugador que "vive la situación del gol".

El delantero cedido por el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2020, sin opción de compra disponible para el club blanquiazul, llegó ayer a la Isla dispuesto a incorporarse hoy a la pretemporada a las órdenes de López Garai. En poco más de un mes tendrá la oportunidad de estrenarse en Segunda División, categoría a la que espera entrar haciendo lo de siempre, marcar goles. "Es lo que he hecho toda mi vida y confío en seguir igual en el Tenerife", comentó un futbolista que cumplirá 21 años a fin de mes.

En una breve rueda de prensa desarrollada en el aeropuerto de Los Rodeos, Dani se mostró "muy feliz" por el paso que ha dado, saliendo por primera vez del Real Madrid después de completar en ese club casi toda su etapa de formación. Lo cierto es que no tuvo dudas a la hora de darle a Moreno una respuesta afirmativa, ya que el Tenerife se interesó "desde el primer momento" en su fichaje. "Vinieron a verme y lo tuve muy claro", remarcó Gómez transmitiendo seguridad. "Es un buen sitio, una buena ciudad, un club grande... Todo el mundo me ha hablado muy bien del Tenerife y quería venir".

En sentido figurado, Dani se situó en el terreno de juego dejando clara su demarcación preferida. "Siempre he actuado de nueve; dentro del área es donde mejor me siento", explicó antes de entrar en detalles. "Soy un jugador rápido que ataca bien los espacios y al que le gusta marcar goles", precisó.

Tomando como referencia las dos campañas más cercanas, Dani dejó sus registros en 6 y 10 tantos en Segunda División B en las campañas 2017/18 y 2018/19, con el Real Madrid Castilla e incluyendo los dos que anotó en la eliminatoria de la promoción de ascenso del curso pasado ante el Cartagena. "He marcado goles toda mi vida y espero llegar al Tenerife y seguir igual", declaró deseando estrenarse en una categoría "diferente" como la Segunda División A. "No la conozco, pero creo que ya estoy preparado para jugar en ella. Ahora me toca demostrarlo".

Gómez confesó que le ilusiona el desafío de justificar la apuesta que realizó el Tenerife al pedir su cesión. "Quiero que mi carrera vaya más arriba y pienso que este es un muy buen sitio para hacerlo".

Por último, confesó que estaba al tanto de la expectación que ha generado su llegada a la plantilla blanquiazul. "Ya me han dicho que la gente está contenta con mi fichaje. Lo que quiero hacer ahora es responder con goles a ese cariño que me están dando".

"Un chicharrero más"

Hoy comienza mi nueva etapa, ya soy un Chicharrero más! ???? @cdtoficial pic.twitter.com/AoDLLZJCfY — Dani Gómez (@dani9gomez) July 16, 2019

Dani Gómez publicó un mensaje en su cuenta de Twitter con cuatro fotos de su llegada a la Isla y las pruebas médicas que pasó luego en Hospiten, y añadió este mensaje: "Hoy comienza mi nueva etapa, ya soy un chicharrero más". Chequeos superados El delantero dedicó sus primeras horas en Tenerife a pasar los reconocimientos médicos en las instalaciones de Hospiten Rambla. Con las pruebas superadas, el futbolista cedido por el Real Madrid podrá unirse hoy a la pretemporada. Novedad en el entreno El tercer fichaje del Tenerife conocerá hoy a sus nuevos compañeros en una jornada que incluirá dos actividades, una sesión física en el monte de Las Raíces y otra más convencional en El Mundialito. Dani llegó a tiempo para poder estrenarse en el primer partido de pretemporada del Tenerife, el del domingo con el Águilas.