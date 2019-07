El Canarias pierde a su foráneo modélico

El Canarias se queda sin un extracomunitario modélico. Aunque en el club ya lo daban por perdido, no fue hasta ayer lunes cuando Tim Abromaitis hizo efectiva su desvinculación como canarista al abonar la cláusula de salida estipulada en su contrato. El de Waterbury pone fin así cuatro temporadas en las que no se le pudo reprochar absolutamente nada. Ni dentro de la cancha, donde rindió como el que más; ni fuera de ella, un lugar en el que llegó a convertirse en ídolo para la afición dada su continua predisposición positiva para con los seguidores isleños.

A solo dos días de que expirara el plazo, y tras haber "tomado una decisión muy difícil", Abromaitis deja de ser aurinegro para coger un tren al que estaba "deseando" subirse "desde hacía años", tal y como reconocía ayer por la tarde el propio Tim desde su país. "Irme al Zenit es una gran oportunidad para mí, ya que vuelvo a jugar Euroliga", apuntaba el ala pívot.

A modo de resumen, Abromaitis admite quedarse, de su "increíble" etapa como aurinegro, "solo con buenos recuerdos". "Tuve la suerte de contar con compañeros muy buenos, en la pista, e igualmente fuera de ella como amigos. También me marcho sintiéndome afortunado por haber jugado para entrenadores como Txus que me ayudaron mucho; creo que he crecido bastante como jugador y también como persona", reconocía, vía telefónica, el estadounidense. Tremendamente agradecido, Tim resaltaba previamente, en sus redes sociales, "la profesionalidad y cariño" con los que le trató el Canarias, lo que le hace sentirse "orgulloso de haber formado parte de esta familia".

"Nunca he encontrado mejores fans, y voy a echar de menos toda la pasión y el amor que ustedes mostraron continuamente dentro y fuera de la cancha", escribía también Abromaitis en reconocimiento al apoyo de la parroquia canarista, que le hizo "sentir como en casa desde el primer día". "Siempre habrá un hueco en mi corazón para Tenerife y su equipo", manifiesta Tim, para admitir que, sería "muy feliz si algún día volviera al Canarias, un gran sitio para hacerlo".

Pero por ahora, Abromaitis solo se centra en los dos próximos años, los que ha firmado con el club de Joan Plaza. "Es complicado ponerme ahora mismo unas expectativas concretas porque no sé exactamente cuál será la plantilla", se expresa con reservas el pívot, aunque no puede ocultar su satisfacción de reunirse "de nuevo con Ponitka, ya que lo dos jugamos muy bien en Tenerife; y parece que Colton también va a fichar, lo que me alegra mucho".

"Seguro que Aniano y Txus formarán un buen equipo"

La salida de Tim será, seguramente, la penúltima que se produzca este verano en el CB Canarias, ya que Petit Niang también trata de desvincularse de la entidad isleña. "Me sorprende un poco que vaya a cambiar casi toda la plantilla", admite Abromaitis desde la distancia. "Aunque será complicado, con tantos jugadores nuevos, luchar por jugar Copa del Rey y playoff, no tengo ninguna duda de que Aniano y Txus van a formar un buen equipo para este año. Txus es un gran entrenador y Aniano el mejor manager de España. Seguro que todo saldrá bien", explicita a modo de mensaje tranquilizador.

Salida confirmada de Rodri

Casi al mismo tiempo que ayer por la mañana se anunciaba la salida de Tim Abromaitis, el CB Canarias también hacía oficial la marcha de Rodrigo San Miguel tras cinco temporadas en la Isla. Pese a los reiterados esfuerzos del club lagunero por tratar de retener al base, el aragonés se mantuvo firme en su deseo de regresar al equipo de su casa, el Zaragoza, con el que se ha comprometido para las tres próximas campañas. Así, la entidad isleña llegó a un acuerdo con cuadro rojillo para no incluirlo en el listado de jugadores sujetos a derecho de tanteo.

Yusta sí está en el tanteo

La ACB publicó ayer la lista de jugadores sujetos al derecho de tanteo. Son un total de 16 entre los que está Santi Yusta, exterior deseado por el Canarias, pero al que el Real Madrid parece querer retener o, al menos, evitar una posible marcha al Baskonia, pese a que los alaveses ven casi imposible su fichaje. Este movimiento podría complicar la llegada de un jugador -ahora de vacaciones en la Isla- que sería fundamental para los aurinegros, tanto por su calidad como por su condición de cupo. La única alternativa posible ahora es que el los aurinegros negocien con el conjunto merengue.

Esfuerzo final por Huertas

Tal y como sucediera semanas atrás con Shermadini, en el Joventut consideran que no lograrán la contratación de Marcelinho Huertas, toda vez que entienden que el base brasileño tiene ya apalabrado un contrato con el cuadro lagunero. El Canarias tratará de realizar, en las próximas horas, un último esfuerzo para tratar de atar una pieza que resultaría fundamental para los esquemas de juego de Vidorreta.