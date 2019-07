Tin Abromaitis abandona el Iberostar Tenerife

Tim Abromaitis se ha desvinculado del CB Canarias tras hacer efectiva la cláusula de salida para equipos de Euroliga que figuraba en su relación contractual con la entidad, según ha informado el club en sus redes sociales.



El jugador llegó al equipo en el verano de 2015, procedente del Braunschweig alemán.Durante sus cuatro temporadas defendiendo los colores del club tinerfeño, Abromaitis acumuló un total de 133 partidos en ACB y 55 en la Basketball Champions League, y ha participado en las tres últimas comparecencias insulares en la Copa del Rey.



Asimismo, se convirtió en el tercer jugador de toda la historia canarista que más triples anotó en la élite y en el cuarto máximo reboteador. Además, el último curso fue incluido en el mejor quinto de la #BCL. El alapívot estadounidense añadió a su palmarés el título de la #BasketballCL 2016-17, la Intercontinental 2017 y el subcampeonato en el último certamen continental.





?? @timabro21 se acoge a su opción de salida ?? https://t.co/5Fv6KAMjRz



?? ¡MIL GRACIAS por todo lo que nos diste en estos cuatro años y muchísima suerte en todo lo que venga, Tim! pic.twitter.com/NQo1qpb91s — Iberostar Tenerife (@CB1939Canarias) 8 de julio de 2019



El Jugador ha dedicado unas bonitas palabras a través de sus redes, tras cuatro años vistiendo la camiseta canarista: "Cuatro años increíbles en Tenerife. Nunca podría haber imaginado las alegrías, las relaciones, y todos los buenos recuerdos acumulados en estos años.Gracias a @cbcanarias por la oportunidad de vestirme de negro y amarillo. Me trató con profesionalidad y cariño en todos momentos, buenos y malos. Estoy orgulloso de haber formado parte de esta familia de compañeros, entrenadores, staff, y toda la gente del club que han ayudado en el crecimiento de CB Canarias. No tengo ninguna duda de que va a seguir para arriba.Gracias también a la gente de esta isla maravillosa por hacerme sentir como en casa desde el día 1. Nunca he encontrado mejores fans, y voy a echar de menos toda la pasión y el amor que ustedes mostraron continuamente dentro y fuera de la cancha.La decisión de irme ha sido muy difícil pero ha llegado la hora de aprovechar otra oportunidad. Tenerife y su equipo de baloncesto siempre tendrán una parte de mi corazón y siempre estaré agradecido por todo lo que me han dado. ¡Vamos Canarias!"