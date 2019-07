El mercado avanza a distintas velocidades

López Garai tendrá más incorporaciones antes del jueves

Esta semana, antes de que arranque la pretemporada el jueves con los reconocimientos médicos y los primeros entrenamientos, el Tenerife espera anunciar la contratación de varios fichajes, entre cuatro y cinco. De momento, su participación en el mercado de altas y bajas le ha permitido cerrar una única incorporación, la del volante ofensivo Álex Bermejo, procedente del RCD Espanyol B. Contando el programado aumento de caras nuevas en estos días y el espacio que quedará para la clausura de la ventana de verano, el director deportivo Víctor Moreno confía en firmar alrededor de diez refuerzos.

A falta de la inminente llegada de incorporaciones, el club cuenta con quince profesionales (Dani Hernández, Ángel Galván, Luis Pérez, Carlos Ruiz, Mauro dos Santos, Alberto, Isma López, Luis Milla, Aitor Sanz, Undabarrena, Suso, Álex Bermejo, Borja Lasso, Malbasic y Naranjo), pero esa lista podría recortarse antes de la Liga, ya que los planes pasan por buscarle una cesión al portero Ángel Galván y prescindir de Mauro dos Santos. Luego está el caso de Milla, a quien casi dan por perdido en las oficinas del Rodríguez López por el interés que ha despertado en equipos de Primera (el Leganés, sobre todo).

En la fase inicial del mercado, el Tenerife no es ni el que más ni el que menos se ha reforzado en Segunda División. Hay cinco equipos que aún no han aumentado sus plantillas: un Málaga en reconstrucción tras caer en la primera eliminatoria de la promoción de ascenso; una UD Las Palmas centrada en aligerar su nómina de futbolistas (ya salieron Fidel y Cala, además de los cedidos Mir y Blum); el Lugo y los dos clubes que subieron por el camino largo y finalizaron sus temporadas hace poco más de una semana, un Mirandés que sorprendió el viernes anunciando que no continuará su entrenador (es el único con el banquillo sin ocupar) y una Ponferradina que solo ha atado la continuidad de Guille Donoso, al que tuvo cedido por el Lugo.

En cambio, hay otros que sí han sido más rápidos y productivos. El caso más sorprendente es el del Alcorcón, que ya suma seis adquisiciones; todas a coste cero. Precisamente, ese es el denominador común del mercado. Apenas se han realizado traspasos. El más llamativo de todos, por haber sido el más caro, es el del delantero Andrés Martín del Córdoba al Rayo. La entidad vallecana, una de las que cayeron de Primera, invirtió 2,5 millones de euros para hacerse con los servicios del joven atacante.

Otros pases también se acordaron a modo de traspaso, pero por cantidades mucho más pequeñas o, simplemente, por compromisos de beneficios dependientes de algunos objetivos, como un ascenso. En este grupo entran ejemplos como los de Álvaro Fernández (Huesca), Alberto Benito (Albacete) o Pichu Atienza (Real Zaragoza).

En un mercado en el que predominan los fichajes de jugadores libres, que finalizaron sus contratos el 30 de junio o solicitaron la rescisión para marcharse a otros clubes, igualmente está quedando espacio para las cesiones, como las de Marc Gual (Sevilla) y Pablo Maffeo (Stuttgart) al Girona, Simón Moreno (Villarreal) al Almería o, ampliando el círculo a futbolistas extranjeros, el colombiano Luis Suárez (Watford) al Zaragoza o el portugués Rui Costa (Oporto) al Alcorcón. Cruzando fronteras también competirán en Segunda División A jugadores como el atacante ucraniano Myakushko (Alcorcón), el lateral francés Steve Furtado (Albacete), el griego Lampropoulos (Dépor) o el franco-congoleño Mfulu (Elche).

Al margen de estas apuestas, quizás más arriesgadas, los clubes se decantan por futbolistas con experiencia en la categoría: Diamanka, Iza Carcelén, Unai Medina, Folch, Pere Milla, Fidel, Nono o Atienza, por citar a algunos, han cambiado de equipo este verano. Pero también los hay que aumentan su potencial con refuerzos procedentes de Primera (Mikel Rico o Javi Fuego, al Huesca y Sporting) y que se nutren del amplio abanico de opciones que surge en Segunda B, como el Tenerife, con Álex Bermejo. Pero hay más: Caye Quintana, goleador del Recreativo, se une al Cádiz; Albiach pasa del Badalona al Numancia; Bikoro asciende del Teruel al Zaragoza; Isi Ros y Ernesto salen del UCAM y el Real Oviedo B para jugar en el Alcorcón... Se trata de una fuente de fichajes que seguirá completando el puzzle de Segunda A con futbolistas como Elady (Cartagena), pretendido por el Tenerife y por el que habrá que pagar un traspaso.