David Amaral: "Vamos a entrar en el mundo profesional"

Ganas e ilusión acompañan a David Amaral en un reto desconocido para él: dirigir a un club femenino. El Granadilla Egatesa ha apostado por uno de los entrenadores tinerfeños más reconocidos y con mayor bagaje en proyectos de Segunda y Segunda B.

Menos de un mes para que David Amaral vuelva a ejercer como técnico. ¿Cuáles son sus sensaciones?

Estoy ilusionado. Se ha reunido un buen equipo y estoy satisfecho con ello; la directiva ha hecho un esfuerzo y ha traído buenas jugadoras. Han colmado las necesidades y han mantenido el bloque.

Usted ha pasado por diferentes proyectos, todos en el fútbol masculino. ¿Qué tiene este que no tengan todos los anteriores?

Me invade la ilusión y compromiso, experimento diferentes sensaciones pero, al fin y al cabo, estamos hablando de fútbol y el fútbol es universal, tanto para hombres como para mujeres. El último Mundial ha sido un espectáculo y ha servido para impulsar lo que debió de partir al mismo nivel, la igualdad entre hombres y mujeres. Todos los tabúes y las barreras que se han impuesto, se desmontan viendo que las féminas están preparadas para todo. Es cierto que yo nunca he entrenado en fútbol femenino, pero sí he estado rodeado en mi casa de mujeres.

Ese auge del fútbol femenino se evidencia con el litigio que mantienen federaciones y asociaciones por controlarlo.

El fútbol femenino nunca se tuvo que dejar de lado. En un momento pensaron que no tendría esa gran repercusión y, con el paso del tiempo, se ha demostrado todo lo contrario. La sociedad lo demanda.

Centrémonos en el proyecto de la UDG Tenerife. Parece que la continuidad de la mayoría de jugadoras le da consistencia al proyecto.

Así es. Respetando todas las ideas, creo que esto se trata de ser coherente con la situación y el pasado sin volverse loco. Vuelvo a repetir, respetando lo de los años anteriores, el equipo va a tener otra manera de concebir lo que queremos; por eso hemos firmado a otras futbolistas, para darle otra manera y fortalecerlo mucho más. Además, a eso hay que añadirle una cosa fundamental: la profesionalidad.

A raíz de eso último que comenta, ¿la llegada de usted al banquillo granadillero aumentará la misma?

Lo que está claro es que vamos a entrar en el mundo profesional, pero metiendo todo el cuerpo, no asomando la cabeza. Si hay que empezar poco a poco, lo haremos.

Con su contratación, la directiva del Granadilla, entre otras cosas, apuesta por ese trasvase al profesionalismo.

Los caminos te conducen a profesionalizarte a todos los niveles. Ante ello hay dos posibilidades: entrar en ello o quedarte fuera; creo que la directiva ha optado por meterse y aceptar el reto.

¿Cree que las jugadoras están preparadas para ello?

Sí. Para que existan cosas que no han estado dignificadas antes, han tenido que haber muchas personas que han combatido para que esa situación cambie pasándolo muy mal en el proceso. Ellas han sido las grandes valedoras para que el fútbol femenino siga creciendo. Detrás del auge hay mucho sufrimiento.

Como ejemplo, María José Pérez.

Así es. Esta jugadora ha tenido una mala suerte terrible. Estoy completamente seguro que, estando en otro sitio, hubiera sido internacional con más asiduidad. María José ha marcado una época en las Islas Canarias, es una jugadora espectacular. En líneas generales, da gusto ver al equipo (por el Granadilla) pero, esta chica, cada vez que coge la pelota, esperas algo diferente; eso sólo pasa con los/as elegidos/as.

La tendrá a su disposición en una delantera en la que será difícil encajar todas las piezas tras la llegada de Allegra Poljak.

Precisamente por eso estoy ilusionado. Se ha reunido un equipo en el que va a haber una competitividad tremenda y no renunciamos a las jugadoras del B. Me encanta la idea del club y manera de concebir el proyecto. Intentaré trasmitirles a las jugadoras que vamos a entrar en un mundo profesional, la exigencia será fundamental este año; creo que ellas mismas la anhelan, eso es lo que te ayuda a competir de verdad. Todas las futbolistas tendrán opción de jugar pero, al haber una gran competitividad, requiere en ellas un gran sacrificio.

Parece que las jugadoras, en estas cuatro campañas en Primera, son las que no se han conformado con la permanencia. ¿David Amaral también mira más arriba?

Para mí, las exigencias son máximas. Hay que entrar a luchar por todo lo que se pueda, si yo llego para competir por no bajar, el reto me lo pongo yo. No obstante, soy partidario de abrir el abanico y, de entrada, no marcarme objetivos. Para el Club, la permanencia sería ideal, pero se pueden buscar otros retos e intentar hacerlo lo mejor posible y no coartar nada. Primero, iremos a por los puntos necesarios para la permanencia y, a partir de ahí, seguir sumando. Lo que está claro es que el Granadilla no será recibido como aquel equipo que simplemente ascendió hace cuatro temporadas. Los demás te miden como aquel que ha sido capaz de quedar en cuarta posición en los dos últimos años; nos ven como un equipo candidato a estar en la parta alta. Eso tiene dos vertientes: una, que te respetan; y otra, que se extramotivan al enfrentarte a ellos. Es una situación que hay que saber manejar y debemos estar preparados para ello.

En la Primera División Pro parece que no habrá rival pequeño.

Así es. Los clubes se están reforzando muy bien y nos encontraremos con equipos de un potencial enorme, muchos de ellos pertenecientes a una entidad solvente y con representación en el fútbol masculino. A ello hay que unirle que el Tacón -recién ascendido- estará respaldado por el Real Madrid, por lo que no saldrá como la cenicienta. La pelea por no pasar apuros será terrible, la categoría va a estar muy bonita e ilusionante.

¿Es un hándicap ser uno de los equipos no dependientes de una entidad de mayor rango?

Lo que está claro es que quien ha hecho grande a este club es el presidente Sergio Batista y también Julio (Luis Pérez), ¿qué pasará cuando Sergio diga hasta aquí? Por eso es bueno que el Granadilla esté respaldado por una entidad potente; las personas no son eternas.

Lo más factible parece ser una adhesión con el CD Tenerife.

Creo que, con el tiempo, los dos clubes tendrán que entenderse. La sociedad e instituciones tendrán que imponerlo. Estar dentro de un proyecto fuerte, te protege cuando vengan mal dadas o los actuales dirigentes no estén.

El Granadilla blinda a Paola por tres temporadas

La UDG Tenerife Egatesa anunció en el día de ayer la renovación por tres temporadas de una de sus promesas, Paola Hernández (Santa Cruz de Tenerife 25/7/2002). La mediocentro, que cumplió en la temporada pasada tres cursos vistiendo de blanquiazul, mostró su satisfacción pos seguir ligada al representativo femenino: "Estoy muy contenta por mi renovación y por la confianza que están depositando en mí. Este será mi cuarto año en el club y espero seguir progresando. Tengo como principal objetivo seguir aportando mi granito de

arena en el primer equipo y con el filial, en la nueva categoría que afrontamos -Segunda Pro-. El año pasado ya conté con oportunidades y estoy agradecida a la entidad por ello. Será un buen año y tengo ganas de seguir creciendo", declaró a los medios oficiales del club.

Las sesiones matinales, como una solución

Ante el déficit de instalaciones y el restringido horario de uso de las mismas, el Egatesa trabaja conjuntamente con el Ayuntamiento de Granadilla para buscar una solución factible que no perjudique a jugadoras y al resto de usuarios de La Palmera. Si bien es cierto que el Consistorio y Club se reunirán en los próximos días, desde el conjunto blanquiazul ya se está barajando la posibilidad de entrenar en horario matinal. Es más, Amaral baraja hacer dobles sesiones (mañana y tarde) no sólo en pretemporada sino con la campaña ya iniciada.