Lauren ya tiene el doblete en Güímar

Apasionante lucha por la segunda plaza entre Ayoze David Campos, Manolo Mesa y Manuel Leandro

Con el sol de vacaciones y las nubes protagonistas, los tinerfeños Lauren García (Porsche 997 GT3 2010), en la categoría de turismos, y Adán Rivero (BRC 05 Evo), en la de barquetas (CM), fueron los vencedores de la 46º Subida al Mirador de Güímar-Isla de Tenerife, octava cita del Campeonato Provincial y sexta del Interinsular de Tenerife de Montaña 2019. Con un asfalto muy delicado (mucha tierra suelta en algunas zonas debido a las obras) y miles de aficionados abarrotando los 4,88 kilómetros del técnico y complicado trazado del puente de Guaza y la zona de La Medida de la TF-28, Lauren cumplió su deseo de inscribir su nombre como vencedor en la categoría de turismos y hacer de esta forma doblete en el palmarés de la prueba decana de la especialidad de montaña en Canarias, ya que con anterioridad también había subido a lo más alto del podio en la de barquetas.

El ariquero probó nuevos detalles, también ya dentro del grupo A2, especialmente en lo que a neumáticos y combustible se refiere, con vistas al Rallye Ciudad de La Laguna; salvando una carrera que no fue fácil, a pesar de lo que indica su registro, ya que aventajó en más de 10 segundos al siguiente clasificado. Sí hubo una apasionante pugna por las otras posiciones de honor, siendo finalmente un rapidísimo Ayoze David Campos (Seat León Supercopa) el que firmaba la segunda plaza tras superar en 2.111 segundos a un Manolo Mesa, que sigue de podio e podio con el Suzuki Swift Sport R+N5. Manolo, que tuvo que sobreponerse a un error en el cambio con el set up del tren trasero y una monta de un compuesto de neumáticos que no aportó el comportamiento esperado, superaba a su vez en sólo 220 milésimas a Manuel Leandro, cuarto con el Seat León Supercopa MK1 y también autor de una gran carrera al igual que Rubén Jonay Martín (Mitsubishi Evo V), quinto absoluto a 1.632 de Leandro y primero de grupo A, e igualmente tras una pugna titánica con otro güimarero, Mandi Díaz (BMW M3 E36), sexto a 187 milésimas de Rubén y primero de grupo T.

Maravillosa también la lucha entre los Honda Civic R de Octavio Hernández (a 1.291 de Mandi) y Marcos Rodríguez, séptimo y octavo absolutos, y primero y segundo de la clase 2, respectivamente, y separados por 37 milésimas. Carlos Manuel Ramos (Simca Rallye 3) ganó el E1 FIA y la clase 5; Jesús Castro (Toyota Celica GT), el H5; Ángel Jorge Alberto (Subaru Impreza STI), el N; Borja Pineda (Volkswagen Golf GTI MK1), el H90; Manuel Martín (Seat 124), el H81 y Carlos Rafael Martín (Toyota Aygo), el N3.

Rivero gana en barquetas

En barquetas, Adán Rivero estuvo perfecto en su estreno con la BRC 05 Evo ex Javi Rodríguez, ganador del pasado año en CM con esta montura, mientras el herreño Sergio Febles, que ya tiene en su poder la nueva Osella y que está pendiente de estrenarla próximamente, finalizó segundo a 5.384 de Adán. La carrera güimarera también fue valedera para los Campeonatos de Regularidad Sport (RS) en sus modalidades Súper Sport, Sport y Trofeo 50. En Súper Sport vencieron Basilio Leandro Guanche y José Luis Tejera (Sunbeam Avenger 1800GT) con 9 puntos de penalización, seguidos de José Airam Quintero y Víctor Manuel López, con Seat 124 y 11,1 puntos. En Sport, el triunfo fue para José Manuel Hernández-Nelson Santana, con Ford Escort y 14,4 puntos, seguidos de Miguel Ángel Báez-Óscar Álvarez (Autobianchi A112) con 21,7 puntos. En el Trofeo 50 Pablo Díaz-Mª Celeste Díaz, padre e hija con Hillman IMP y 6,9 puntos de penalización, subieron al primer cajón de podio y Máximo Rodríguez-Felipe Brito al segundo con Opel Corsa GT 1300 y 22 puntos. Organizó la Escudería Valle de Güímar y de los 63 equipos inicialmente inscritos, 60 tomaron la partida.