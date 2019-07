El Tenerife cerrará 4 o 5 fichajes de golpe

Víctor Moreno tiene avanzadas varias operaciones, aunque su principal preocupación es darle salida a Mauro dos Santos

El Tenerife espera poder sumar a su plantilla cuatro o cinco fichajes en menos de una semana, para engrosar una plantilla que cuenta con 15 profesionales, de los que al menos dos no van a estar en el plantel definitivo. En la dirección deportiva de la entidad blanquiazul trabajan avanzando en las contrataciones, con hermetismo, y valoran la posibilidad de hacer los anuncios en los próximos días, casi de golpe.

Víctor Moreno quiere cambiar casi a la mitad del plantel. Lo hará, porque de los 15 actuales solo van a quedarse 13 (y ya Álex Bermejo es nuevo, o sea que partimos de 12 jugadores de la pasada campaña), siempre y cuando no haya un traspaso sonado, bien sea de Luis Milla o bien de Filip Malbasic. El entorno del club empieza a echar de menos noticias sobre incorporaciones, pero dentro de la entidad no hay nerviosismo. Los fichajes están al caer y al menos cuatro o cinco van a llegar antes del jueves de la próxima semana, que es cuando empiezan los entrenamientos a las órdenes de Aritz López Garai.

Hay negociaciones muy avanzadas, a punto de culminar, y otras bastante abiertas, para reforzar todas las líneas: Un puesto de la portería, el del guardameta que compita con Dani Hernández por la titularidad, teniendo por seguro que Ángel Galván va a salir cedido como hizo Carlos Abad-Hernández; al menos tres en la línea defensiva, porque las salidas de Cámara, Jorge Sáenz y, la probable de Mauro dos Santos, deja descubiertas las parejas en tres de los cuatro jugadores de atrás. La idea es que Nahuel sea el competidor de Isma López en la banda izquierda.

La zona de centrocampistas también va a requerir la llegada de dos o tres jugadores. Ahora hay en la plantilla cuatro efectivos para las tres posiciones del sistema original de López Garai, el 4-3-3. Son Íker Undabarrena, Milla, Aitor Sanz y el cuarto podría Álex Bermejo. Una salida de Milla alteraría todo el plan.

La búsqueda de dos grandes delanteros, en lo que el Tenerife coincide con la gran mayoría de sus 21 rivales, es una de las tareas fundamentales de este verano. Para las tres posiciones del ataque ya hay bastante potencial, Malbasic, Suso, Naranjo y Borja, todos más adaptables a la zona de los costados que a las posiciones de remate. El gol es una obsesión.

Confianza con Elady

La carrera por la incorporación de Elady Zorrilla sigue abierta. Las informaciones que vinculan al jugador con otros clubes, que habrían tomado la delantera en su contratación, no preocupan en el Tenerife, donde se mantienen firmes en que Elady puede vestir de blanquiazul sin necesidad de aumentar la cantidad de dinero que Víctor Moreno ofreció a Paco Belmonte, presidente blanquinegro, hace una semana. El Tenerife llega a los 150.000 euros, el Cartagena aspira a sacar más tajada por el delantero, que es su gran opción para disponer de un presupuesto mejor el año que viene, después de una temporada que dejó al Efesé -así se le denomina popularmente-, muy limitado económicamente. De hecho han ido saliendo efectivos de la plantilla, entre ellos tres tinerfeños: Cristo Martín, Vitolo y Jesús Álvaro. Para el club murciano, la cláusula que tiene Elady para salir, de 500.000 euros, es un punto de partida para negociar. En la carrera por este jugador que garantiza goles aunque juegue más en banda, han aparecido muchos equipos de Segunda. El que más ruido ha hecho últimamente es el Alcorcón. Ninguna de estas apariciones en la escena del fichaje preocupan. Sigue habiendo confianza en que Víctor Moreno lo fichará.

Rescindir a Mauro dos Santos, todo un reto

Una de las tareas que más ocupada tiene a la dirección deportiva del club es darle salida al central argentino Mauro dos Santos. Es un caso complicado, porque tiene dos años de contrato, una ficha alta comparada con el resto de sus compañeros, y prácticamente no hay mercado para él, por su trayectoria reciente. El central llegó en enero procedente del Leganés, con el peso de su inactividad, tras casi un año sin jugar -en concreto entre el 12 de mayo de 2018 hasta el 22 de marzo de 2019-, a lo que hay que añadir que de blanquiazul solo disputó 7 partidos y no completos. El último de ellos fue el derbi y su imagen en los 45 minutos que compitió, quedó 'tocada'. El Tenerife quiere liberar una cantidad de dinero importante en cada una de las dos temporadas, una ficha del tramo medio alto del grupo. No pudo hacerlo cuando procedió a rescindir con Tyronne y Camille, por lo que la salida del argentino acabará mermando la bolsa para gasto deportivo de esta temporada, porque caerá en el ejercicio económico que se abrió el 1 de julio. La otra baja será la de Ángel Galván, con ampliación de su año de contrato y una cesión.