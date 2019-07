Reválida en el corazón santacrucero

El pasado 30 de marzo, en el santacrucero Recinto Ferial, Maikel García no pudo con la velocidad de la estrella tailandesa Superbon Banchamek, que se ajustó el cinturón del Mundial IPCC en menos de 72,5 kilos -pactado en 70 kilos- por decisión unánime.

Esta tarde, en el capitalino Pabellón Municipal Quico Cabrera, el competidor de Añaza tendrá la oportunidad de imponerse en otro título planetario. En el séptimo combate de los 20 programados del denominado Enfusion Cage Event -comienza a las 17:00 horas y tendrá como novedad la jaula octogonal en la que se desarrollarán las contiendas-, el fajador del Moi Rui tratará de arrebatarle el Campeonato del Mundo Iska, en menos de 67 kilos -k1- al italiano Hamza Imane.

Maikel ya sabe lo que es coronarse y levantar al público de sus asientos en el Central. Lo hizo el 20 de mayo de 2017, cuando noqueó al chino Zhou Tao para lograr el Mundial de la Strikers League en menos de 70 kilos. "Solo tengo recuerdos espectaculares. Fue algo que se me quedará guardado para siempre", explica a El Día el santacrucero.

El kickboxer insular solo maneja buenas sensaciones antes del evento. "Me encuentro muy bien. La preparación la he hecho al 100%. Estoy con ganas de pelear y de quitarme una espinita del último combate", afirma en relación a la derrota contra Banchamek.

A García no le intimida debutar en una jaula octogonal. "No me sentí nada incómodo cuando peleé en China en un cuadrilátero con seis esquinas. Supongo que será algo parecido. Voy a tener un rival enfrente, igual que en las cuatro esquinas", indica.

Ese no es otro que Imane, que ya sabe lo que es fajarse y ceder en la Isla -no aceptó de buen grado su derrota frente a Elan N'Gor, en mayo del pasado año, en el Recinto Ferial-.

"Como actual campeón del mundo que es, se trata de un chico muy fuerte. Es un poco marrullero y le gusta la guerra. Se ha pegado con gente bastante buena y siempre ha estado a la altura".

Empero, Maikel García se centra en él mismo para volver a amarrar otro cetro mundial. "Siempre tengo las ideas claras de lo que hay que hacer. Intentaré buscar la debilidad del rival", completa un tinerfeño con ansias de revancha.

Las otras 19 contiendas

Amén del título planetario en litigio, el evento contará con hasta otro 19 combates. La velada dispondrá de tres partes bien diferenciadas. En la primera habrá siete peleas bajo las reglas de k1. La última de ellas corresponde al duelo entre el tinerfeño Maikel García y el italiano Hamza Imane. Por este orden, estos son los combates del arranque del Enfusion Cage Event: Diego Nieto-Diego Hermo, Daniel Acosta-Brian, Anuar-Marcel, Ubay González-Joao Gonçalves, José Bello-Álex Carrasco y David García-Ousmane Traore. La segunda parte abrirá el turno para las féminas, ya bajo normas xtreme standup. A saber, con guantillas y donde se pueden usar los codos y llaves de pie para hacer caer al contrincante al suelo -hay 10 segundos para finalizar el combate-. Se verán las caras: Marta Amigo-Elisabeth, Rita-Filipa Gonçalves, Cristina Morales-Emilie Machute y Patricia Rodríguez-Christina Breuer. El espectáculo proseguirá con cinco encuentros de artes marciales mixtas. Son los conformados por Enrique Correa-Antonio Delgado, Bruno Carvallo-Simone Bottino, Kevin Delgado-Dragan Pesic, Yusef Abdeselam-Fabrice Yagoue, Juanma Suárez-Melvin Van Suijman. Cerrarán la velada cuatro duelos con las citadas reglas xtreme standup: Isaac Araya (reciente campeón de Europa de muay thai en la WBC)-Helder Victor, Carlos Araya-Unai Caro, Nauzet Trujillo-Kevin Henneken y, finalmente, Moisés Baute-Michail Karamousketas.