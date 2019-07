Ayoze solo deja dinero si sale de la Premier

El reparto de los derechos de televisión, mucho más equilibrado en Inglaterra, permite a clubes como el Leicester pagar cifras que alejan al tinerfeño de su deseo de regresar

Ayoze Pérez parece encaminado a cambiar de club en las próximas fechas. Su futuro se debate entre la opción de continuar en la Premier League, con un traspaso que se da casi por cerrado, del Newcastle al Leicester, o por la opción de regresar a España para debutar en Primera División con el Valencia.

El reparto de los derechos de televisión en Inglaterra es mucho más equilibrado. Así, el poder económico del que pueden presumir los clubes de la zona media y baja de la Premier permite a equipos como el Leicester, -heroico campeón hace tres años, pero de rango bajo en la tabla-, ganar a equipos de rango más alto en España, como el Valencia, las pujas por jugadores como el delantero tinerfeño. El Valencia quiere a Ayoze, pero no parece vaya a competir en las cifras que se barajan. Brendan Rodgers, técnico de los foxes (apodo del Leicester), ha insistido en la contratación del jugador del Newcastle y la negociación ha subido hasta los 30 millones de libras (33,4 millones de euros), que son asumibles para un equipo que solo lucha por la permanencia, muy lejos de la vitola del Newcastle.

En el Tenerife esperan novedades, conscientes de que si se terminara de materializar la operación abierta entre el club de St. James Park y el Leicester, el traspaso no dejará ni un euro en las cuentas de la entidad blanquiazul. Pero la voluntad de Ayoze de regresar España y el interés de los levantinos en contratar a un delantero mantienen un muy fino hilo de esperanza. No es para menos, porque el beneficio del regreso de Ayoze a España sería notable para la entidad blanquiazul.

En una transacción internacional, el club que compra al jugador está obligado a reservar un 5% del total de la operación para cumplir con el mecanismo de solidaridad de FIFA. Así, con un 0,5% por cada año que haya estado el jugador en el club blanquiazul, entre los 16 y los 23, el porcentaje subiría hasta un 3,5% del total. El resto hasta el 5% se repartiría entre el Newcastle y el San Andrés. Ayoze jugó en Sant James Park entre los 21 y los 23 años, y estuvo una temporada del tramo que contempla FIFA en las filas del San Andrés. Un 3,5% de una operación de estas características sería una inyección económica muy sensible.

Precedentes: 'Choco' Lozano, Roque Mesa...

El Tenerife maneja situaciones similares, traspasos de jugadores que reportan beneficios al club años después de abandonar las filas del equipo blanquiazul. Se puede recurrir a ejemplos, algunos tan rebuscados como el del pase de Choco Lozano del Olimpia de Honduras al Barcelona. El delantero hondureño militó en las filas del Tenerife con 22 y 23 años, y por eso posteriormente el club cobró un porcentaje de lo que pagó el Barça al Olimpia. Más lejos en el tiempo queda el paso por el Tenerife de Roque Mesa, que perteneció al equipo filial, que entonces militaba en Segunda División B. El Tenerife ha cobrado por los tres movimientos que ha protagonizado el futbolista grancanario en los últimos meses: primero con su traspaso de Las Palmas al Swansea (en junio de 2017), por 12,5 millones de euros; volvió a cobrar por la cesión del Swansea al Sevilla, en enero de 2018; y también en la operación de traspaso definitivo de Roque del club inglés al propio Sevilla, en junio de ese mismo año, por 10 millones. Hay bastantes más nombres que ejemplifican como se ha beneficiado el Tenerife de esta herramienta, el mecanismo de solidaridad, que casi perpetua los derechos de formación.

Lo que dice el Estatuto de Jugadores sobre el asunto

El Reglamento sobre el Estatuto de Transferencia de Jugadores FIFA especifica que "hay contribución de solidaridad por cada transferencia del jugador durante la vigencia de su contrato y siempre que exista transferencia económica". El citado estatuto refiere que "el club comprador ha de retener el 5% del total de la transferencia y repartirla entre los clubes formadores entre los 12 y los 23 años de edad, correspondiendo un 0,25% por año entre los 12 y los 15 años y un 0.5 por año de los 16 a los 23". Ahora bien, para que exista ese derecho de indemnización, según la aplicación del citado reglamento del Estatuto del jugador, es preciso que exista cambio de Asociación (de Federación).

Hay jurisprudencia de la Cámara de Resolución

En el Tenerife manejan con tranquilidad la situación, conscientes de que no hay ningún derecho económico sobre el pase de Ayoze dentro de la Premier. El club blanquiazul podría solicitar los derechos de formación de Ayoze Pérez, que estuvo en la entidad en parte de ese segundo tramo, el que comprende desde los 16 a los 23 años (se marchó del club con 21 años en 2014), pero esta reclamación sería desestimada, porque ya existe jurisprudencia en tal sentido. El organismo que resuelve este tipo de cosas, cuando no hay acuerdo, es la Cámara de Resolución de Disputas, que ha dejado claro en casos anteriores que es contrario a aplicar el mecanismo solidario cuando un jugador no cambia de país.