Una portería abierta de entrada y salida

Se busca una cesión para el segundo.La rescisión del tercero es muy probable

El Tenerife se encamina al inicio de la pretemporada, el 11 de julio, con tres porteros en su plantilla con contrato profesional. De ellos, probablemente solo uno formará parte del grupo definitivo cuando arranque la Liga. Se trata de una demarcación suficientemente poblada con Dani Hernández, Ángel Galván y Carlos Abad Hernández, pero igualmente sujeta a cambios casi garantizados.

Dani Hernández, que cumplirá 34 años en octubre, parte con el aval de las cuatro campañas y media que acumula en el equipo blanquiazul siendo titular fijo, salvo en contadas excepciones. En enero de 2018 firmó por última vez la ampliación de la duración de un contrato que ahora tiene vigencia hasta junio de 2020. Por tanto, el curso venidero podría ser el último del internacional por Venezuela en el Tenerife. De hecho, salvo sorpresa, Dani no de desvinculará de la entidad antes de esa fecha.

El compromiso laboral de Carlos Abad también se extinguirá al cierre de la temporada 2019/20, aunque sus opciones de mantenerse en el plantel en ese ejercicio no son tan altas. No en vano, su salida es uno de los asuntos en los que está trabajando el director deportivo Víctor Moreno. Queda por despejar la duda de la fórmula que se elegirá. El portuense, de 24 años, ha estado cedido en tres campañas, dos al Real Madrid Castilla y una más, la 2018/19, al Córdoba, con el que intervino en 28 partidos de Segunda División y sufrió un descenso de categoría. Ante la posibilidad de que su regreso al Tenerife no le sirva para prosperar a base de continuidad en la competición, Carlos no descarta otra despedida, aunque esta vez sea definitiva. En esa línea, el destino del canterano podría estar fuera de España, indicó Radio Marca.

También está pendiente de resolverse la situación de Ángel Galván, portero de 26 años que se estrenó como profesional la Liga pasada, con minutos solo en la única eliminatoria de Copa que disputó el Tenerife (contra el Cádiz) y en el intrascendente encuentro liguero con el Real Zaragoza de la jornada número 42. Al igual que Dani y Carlos, Ángel tiene contrato hasta junio de 2020. En su entorno se transmite la idea de que el club ve en Galván a un "portero de futuro", y aseguran que los planes pasan por asegurar que juegue lo máximo posible en la temporada 19/20, algo que, en teoría, no tendrá fácil si no acepta una salida a préstamo, como ya hizo en las campañas 13/14 y 14/15, cuando adquirió experiencia en el Getafe B y el Racing de Ferrol.

Además, la alternativa de volver a ser la competencia de Dani tendría esta vez la gran diferencia de que Moreno espera incorporar a la plantilla a un portero. El director deportivo ya intentó este movimiento en el mercado de enero de 2019, pero las negociaciones para cerrar el pase de José Antonio Caro no fructificaron. En la ventana de verano sí se sumará la cara nueva de un guardameta.

Las Palmas irá de rojo

La UD Las Palmas presentó ayer los uniformes de la temporada 2019/20, diseñados por Hummel, con la gran novedad del color rojo predominante en la segunda camiseta. De esta manera se rinde un homenaje a los clubes que se fusionaron para formar la Unión Deportiva.

Más presión por Elady

Paco Belmonte, presidente del FC Cartagena, se refirió ayer al posible traspaso de Elady Zorrilla y confirmó que el Tenerife es el que está "pujando más fuerte" por el atacante. "Hay más clubes que se han puesto en contacto con el representante y nos tienen que llamar. Todo apunta a que si hacen un esfuerzo importante, Elady saldrá. Y si no, se quedará porque tiene contrato. Por ahora, el Tenerife es el que está pujando más fuerte. Pero no lo vamos a regalar porque lo quieran equipos de Segunda. Si podemos, ayudaremos al futbolista, pero el Cartagena tiene que salir beneficiado", declaró en Onda Regional. Sobre el intento del Tenerife de convencer al Cartagena con 150.000 euros, apuntó que "de aquí al viernes habrá novedades con otros equipos de la misma categoría que van a apostar más fuerte".

Fin de carrera para Isma

Isma López, futbolista fichado por el Tenerife en el pasado mercado de invierno, anunció ayer en su cuenta de Twitter que ha obtenido el título de Grado de Maestro en Educación Primaria, por la Universidad Internacional de La Rioja.

Rafa Benítez, a China

El que fuera entrenador del Tenerife en la temporada de su tercer ascenso a Primera, la 2000/2001, cierra su etapa en el Newcastle United para abrir otra en China, concretamente en el Dalian Yifang, actual décimo clasificado de la Superliga.