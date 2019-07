Guadalupe Porras, primera árbitra asistente en LaLiga Santander

La pacense Guadalupe Porras Ayuso, de 31 años, se convertirá la próxima temporada en la primera árbitra que militará en el colectivo de colegiados para LaLiga Santander, en su caso como asistente.

Porras Ayuso será la primera mujer en debutar en la máxima categoría del fútbol masculino. Relevará en cierto modo a Marisa Villa, actual directora de arbitraje femenino del Comité Técnico, que llegó a obtener la categoría pero no debutó por los requisitos físicos.

La colegiada de Badajoz lleva 16 temporadas en el arbitraje. Tras una campaña en Tercera División ascendió a Segunda B, categoría en la que ha estado ocho temporadas antes de cumplir dos en la categoría de plata. En ese escalón fue asistente de Isidro Díaz de Mera Escuderos y coincidió en siete partidos del Tenerife, empezando por el que se jugó en el Heliodoro Rodríguez López el 7 de octubre de 2017 con el Nástic como equipo visitante. En esa misma campaña fue protagonista del polémico Tenerife-Huesca, de la trigésima sexta jornada, ya que el juego quedó interrumpido en el minuto 83 como consecuencia de un objeto que supuestamente golpeó su cabeza.

Ese incidente provocó el cierre de un sector de la grada San Sebastián Baja en el encuentro con el Numancia de la Liga 2018/2019, temporada en la que Guadalupe Porras se volvió a cruzar con el Tenerife cuatro veces, una de ellas en el Rodríguez López, siendo el Rayo Majadahonda el adversario.

Tras dos años en Segunda División, esta internacional desde 2014 se mostró ayer "muy contenta" por su ascenso a Primera. "Estoy en una nube", contó en unas declaraciones a la página web de la RFEF. "Todos soñamos con estar en Primera División y después de mucho trabajo lo he conseguido. Aún no me lo creo", comentó.

Aparte de Guadalupe Porras, suben cuatro asistentes a Primera División. Entre ellos está el tinerfeño Álvaro Yeray Carreño Cabrera, cuya trayectoria ha estado ligada a la de Daniel Trujillo Suárez, único colegiado tinerfeño que pitará en Segunda División A la próxima temporada, categoría a la que volvió en el ejercicio 2018/2019 tras bajar de Primera División.

Nuevos para el Tenerife

Iosu Galech Apezteguia (Navarro), Jon Ander González Esteban (Vasco), Alejandro Muñiz Ruiz (Gallego) y Miguel Ángel Ortiz Arias (Madrileño) serán los debutantes en Segunda División A la próxima temporada, tras haber ascendido de Segunda B. Por contra, salen de la categoría en la que competirá el Tenerife el madrileño Valentín Pizarro Gómez y el riojano César Soto Grado, que suben a Primera, así como el David Pérez Pallas (Gallego) y Abraham Domínguez Cervantes (Andaluz), que caen a la Segunda B.