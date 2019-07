El futuro del 'Chacho', cuestión de días

Sergio Rodríguez retorna a la palestra insular como cada verano, en los que desarrolla su denominado Campus Chacho by CaixaBank en la capital tinerfeña. Desde el pasado lunes y hasta el venidero viernes, el base internacional español comparte su experiencia y valores con más de dos centenares de jóvenes con edades comprendidas entre los 10 y los 17 años.

La cita fue presentada ayer en la oficina Store de Santa Cruz Centro, en la capital tinerfeña. En la rueda de prensa comparecieron el propio jugador del CSKA de Moscú, así como Patricia Hernández, alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife; Elena Mateo, concejala de Deportes del consistorio capitalino; Rafael González, presidente de la Federación Insular de Baloncesto de Tenerife; y Juan Ramón Fuertes, director territorial de CaixaBank en Canarias.

"Estoy muy contento de volver a estar aquí otra vez. Para mí, el proyecto del Campus en Tenerife es una cita muy importante dentro del calendario del año. Poder estar aquí compartiendo con niños es algo que me hace muchísima ilusión", comenzó explicando Sergio Rodríguez.

A sus 33 años recién cumplidos, acaba de culminar su segunda temporada en la escuadra rusa, con la que ha levantado su segunda Euroliga -la primera la obtuvo en el Real Madrid-. Su contrato contempla una tercera opcional, aunque no hay nada decidido al respecto, según apunta.

"Estoy en una situación un poco rara en mi carrera. Todavía no sé qué voy a hacer. Han pasado ya varias semanas desde que terminamos la liga y estoy en conversaciones con el CSKA para ver qué proyecto quieren tener para la temporada que viene. Son días de espera y hay que tratar con paciencia cuál es la mejor opción. No hay que saltarte los pasos porque te puedes tropezar", expresó un jugador cuyo nombre ha sonado con fuerza en los últimos días para el Valencia Basket -jugará la Euroliga como vigente campeón de la Eurocopa-.

"Existe la opción para el año que viene tanto por su parte -club- como por la mía. Quedan todavía unos 10 días para que esa fecha concluya. La verdad es que la experiencia en Moscú ha sido muy buena y diferente, tanto deportiva como personalmente. He podido estar en un club histórico dentro de Europa", indicó 'Chacho', que arribó a tierras rusas después de haber concluido su última etapa en la NBA -Philadelphia 76ers-.

De la decisión dependerá su presencia, un estío más, en la selección española absoluta masculina, a las órdenes del técnico Sergio Scariolo. "A partir de que sepa en el club en el que voy a estar el año que viene, podré tomar decisiones en cuanto a otros temas", como la selección. España comparecerá en el Campeonato del Mundo de China -del 31 de agosto al 15 de septiembre-, tras conseguir el billete en Tenerife. Sergio Rodríguez ya sabe lo que es ser campeón mundial: lo fue en Japón 2006.

"Álex López le va a venir muy bien al CB Canarias"

Cuestionado por la actualidad del Iberostar Tenerife, el Chacho afirmó que su trayectoria "es impresionante. Se ha afianzado dentro de Europa como uno de los equipos fuertes. La gente quiere venir a jugar a Tenerife. Eso es muy importante. Lógicamente, ha habido una base muy fuerte en el Canarias, muy comprometida, que ha mantenido al equipo durante muchos años. Ahora viene un tiempo diferente en el que estoy seguro de que se harán las cosas bien, que tanto el club como el entrenador están perfectamente capacitados para conseguir de nuevo un equipo competitivo". Rodríguez se deshizo en elogios acerca del primer fichaje aurinegro. "Álex -López- es un grandísimo jugador. Tengo buena relación con él. Es trabajador y competidor. Le va a venir muy bien al Canarias. La parte de identificación, ver a un jugador con su talento jugando para el equipo de su tierra, va a ser muy importante para todos", aseveró. Sergio aseguró no descartar jugar para el representativo de su tierra en un futuro próximo, como ha apuntado en múltiples ocasiones. Eso sí, el director de juego dijo que le gusta "mirar más a corto plazo. He terminado mi decimoquinta temporada profesional, que suena fuerte, pero quiero seguir disfrutando. No puedo plantearme metas más allá del corto plazo porque no disfrutaría y perdería cosas bonitas por el camino", culminó el base del CSKA de Moscú.

Charla de John Townsend, entrenador NBA

Esta tarde, a partir de las 17:30 horas en el Colegio La Salle San Ildefonso de Santa Cruz de Tenerife, tendrá lugar una charla técnica -con entrada libre y gratuita- a cargo del prestigioso entrenador americano de la NBA John Townsend, actualmente miembro del cuerpo técnico de los Philadelphia 76ers como entrenador de tiro y de desarrollo del jugador.

Townsend, que anteriormente ejerció las mismas funciones en los Portland Trail Blazers, Memphis Grizzlies y Toronto Raptors -actuales campeones de la mejor liga del mundo-, profundizará en el fundamento del tiro. De este modo, se expondrán las diferencias fundamentales entre la enseñanza de este con jugadores de élite y en formación.

La charla, que tendrá entrada libre y gratuita, se trata de una actividad complementaria del Campus Chacho by CaixaBank 2019, y está enfocada a la formación continua de técnicos de baloncesto. Además, cuenta con la homologación de la Federación Canaria de Baloncesto para los cursos de entrenador.