López, un tinerfeño tras cuatro cursos

Firmó por tres cursos "Vidorreta me ha dicho que la idea es que juegue de base"

Abrió la veda una adquisición con un acento especial. Álex López -San Cristóbal de La Laguna, 08/05/1991- se convirtió ayer en el primer fichaje estival del CB Canarias. El uno dos es el primer tinerfeño de la primera plantilla aurinegra tras cuatro años huérfana de insularidad, más allá de las esporádicas apariciones de vinculados como Samuel Rodríguez, Alberto Cabrera o Adnan Omeragic.

Antes, en la época reciente de la entidad en la Liga Endesa, el eterno capitán Jaime Heras -2012/2015-, Diego Fajardo -2013/2014- y Ricardo Guillén -2012/2013- portaron el sello tinerfeño en los roster dirigidos por el técnico Alejandro Martínez.

López, que ha suscrito un contrato para las próximas tres campañas, viene a reforzar puestos que actualmente se han quedado sumamente mermados. El combo puede sustituir a los bases Ferrán Bassas y Rodrigo San Miguel -el Iberostar Tenerife cuenta con el derecho de tanteo para retener al maño, aunque la meridiana determinación del jugador es regresar a Zaragoza-, así como a los escoltas Lucca Staiger, Nico Richotti, Davin White y Janari Joesaar.

Empero, la determinación del entrenador canarista es la de utilizarlo como director de juego. "Txus Vidorreta me ha dicho que la idea es que juegue de base", reconoció el propio jugador en declaraciones a Radio Marca Tenerife. El pasado curso en el San Pablo Burgos, el técnico Diego Epifanio reconvirtió, con éxito y a partir del mes de diciembre, a López debido a las circunstancias. La preferencia de Vidorreta por los escoltas más anotadores -las virtudes de Álex van más por su juego en equipo y su buen tono defensivo- concuerdan con las intenciones del preparador.

El fichaje "es una alegría tremenda porque es el club de mi tierra, pero también porque está creciendo muchísimo en los últimos años, con una trayectoria increíble. Los llevo siguiendo desde la distancia desde hace muchísimos años. Siempre he soñado con la posibilidad de poder estar aquí. Es un día muy feliz", explicó el tinerfeño a los medios oficiales de la entidad canarista.

"Vuelvo como un jugador más maduro. Creo que puedo ser de ayuda para lo que me puedan pedir tanto dentro de la pista como fuera de la ella. Espero que para la gente de Tenerife pueda ser un impulso para que vengan más seguidores al pabellón y para que lo pasemos muy bien", agregó el exterior.

Mucho ha tenido que pelear el canterano del Nuryana y del Unelco para acabar jugando en un representativo de su tierra en el que nunca militó. "Tengo recuerdos muy bonitos de partidos en el Ríos Tejera", apunta. Hace casi una década que debutó en la ACB con el Gran Canaria -en Manresa-, que lo cedió, en la Leb Oro, a un extinto UB La Palma en el que fue aleccionado por el canarista Marco Justo -también entrenador ayudante en ese entonces-.

Muchos años después, y tras un extenso bagaje en la segunda categoría del baloncesto español, López se ha asentado en la élite tras su ascenso con los burgaleses hace dos años. "Se trata de un jugador en crecimiento, que ha demostrado de sobra que tiene sitio en la ACB", indica Aniano Cabrera, gerente y director deportivo del Canarias. Una adquisición que supone "la apuesta por un jugador al que ya quisimos incorporar la temporada pasada".

Puestos los ojos en el pívot internacional Pablo Aguilar

El CB Canarias está interesado en Pablo Aguilar -09/02/1989-, según desveló Chema de Lucas. El periodista especializado también apuntó al Real Betis como otro de los clubes que están tras los pasos del ala pívot internacional español. Empero, según pudo saber El Día, la entidad sevillana ve al granadino como una pieza demasiado cara.

El exjugador del Gran Canaria, Valencia, Zaragoza o Real Madrid militó el pasado curso en el croata Cedevita y en el italiano Reggio Emilia, donde tuvo una reciente lesión en su muñeca izquierda.

Su condición de cupo le hace ser una pieza sumamente codiciada a estas alturas de mercado. El CB Canarias, que necesita cinco para la Champions -cuatro para la ACB-, cuenta con los cupos Álex López, Mamadou Petit Niang y Fran Guerra, a la espera del fichaje de Dani Díez y de lo que pase con Rodrigo San Miguel.

Brussino y Joesaar, fuera

La entidad decidió no ejercer las opciones de prorrogar las vinculaciones tanto del argentino Nico Brussino como del estonio Janari Joesaar, que estipulaban sus respectivos contratos. Brussino disputó 55 de los 56 partidos del Canarias en toda la temporada. Mientras, el temporero Joesaar no tuvo continuidad por las lesiones.

Cabeza de serie en la BCL

La Basketball Champions League dio a conocer ayer los pormenores del sorteo de la fase de grupos que tendrá lugar este jueves en Mies -Suiza-. El Iberostar Tenerife será cabeza de serie, junto a equipos como el griego AEK, el turco Besiktas, el italiano Sassari o el alemán Bamberg. No lo serán el Baxi Manresa y el Tecnyconta Zaragoza, aunque no se podrán enfrentar al Canarias en los grupos por la coincidencia de país. Tampoco lo podría hacer el San Pablo Burgos, si supera la última ronda clasificatoria.

Javi Beirán se despidió

Javi Beirán se despidió del Canarias con un amplio mensaje enviado a través de sus redes sociales. "El deporte es cambio. Ahora toca volver a cambiar. Las razones son variadas y nada tienen que ver con el corazón. Me voy con una mezcla homogénea de felicidad y tristeza. Me voy sin querer irme del todo del lugar que me ha hecho mejor persona y deportista", señaló el madrileño en un extracto.