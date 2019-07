El Club Deportivo Tenerife aceptaría cuatro millones por Luis Milla

Leganés y Valladolid, los más interesados

El Tenerife estaría dispuesto a traspasar a Luis Milla por una cantidad inferior a la que figura en la cláusula de rescisión de su contrato. Por lo que se firmó en enero de 2018, cuando el club blanquiazul se hizo con los servicios del centrocampista madrileño, su salida a otro equipo se desbloquearía solo con el desembolso de 5 millones de euros. Pero la entidad presidida por Miguel Concepción podría dar el paso de desprenderse del jugador por 4 millones. Con casi todo el mercado de altas y bajas de verano por delante, no faltarán propuestas por Milla.

De momento, los pretendientes que más se han movido son el Leganés y el Real Valladolid. Aunque no son los únicos clubes que han pensado en Luis para reforzar sus plantillas. De hecho, también ha sonado para otros de Primera como Granada o Celta.

Ese teórico traspaso de Milla por 4 millones de euros incluiría otros beneficios para el Tenerife, como el porcentaje de una futura venta del jugador a otro equipo y la incorporación de futbolistas cedidos. En las oficinas del Rodríguez López no solo tienen claras esas cuentas, sino también qué refuerzos le vendrían bien al entrenador Aritz López Garai a modo de préstamo. Esos fichajes, en el caso de llegar de las plantillas del Leganés o el Valladolid, ya han sido analizados por la dirección deportiva encabezada por Víctor Moreno.

Por ahora, el mercado solo ha generado "tanteos y no ofertas" por Luis, tal como ha apuntado el dirigente del club blanquiazul. Pero con casi dos meses por delante para que se cierre el plazo de inscripción jugadores en LaLiga y dado el interés que sigue despertando Milla en otros equipos, en el Tenerife se van preparando para cualquier desenlace. De una posición inicial en la que el precio era el que marcaba la cláusula de rescisión, se ha pasado a una posición más flexible (4 millones de euros, porcentaje de una futura venta, cesión de algún jugador...).

De todos modos, es muy probable que la pretemporada arranque para el representativo la próxima semana con Luis ejercitándose con sus compañeros en El Mundialito. En realidad, el futbolista no ha querido forzar su salida, aunque nunca ha escondido su deseo de dar el salto a la máxima categoría cuanto antes. "La ambición de un jugador tiene que ser la de jugar en Primera más pronto que tarde; y no soy yo quien tiene que decidir si voy a jugar en Primera o no", ha llegado a decir Milla, que tiene contrato con el Tenerife hasta el 30 de junio de 2022 y también cuenta con la garantía de poder mejorar sus condiciones si sigue formando parte del plantel. En el club no descartan una posible venta, pero tampoco están dispuestos a perder potencial.

Inversión de medio millón

500.000 euros es la cantidad que pagó el Tenerife en enero de 2018 para hacerse con los servicios de Luis Milla, jugador que había destacado en el Fuenlabrada y que, como ahora, venía pidiendo el salto a una categoría superior a golpe de notables actuaciones.

Julio Llorente, su agente

Milla llegó al Tenerife teniendo a la empresa RR-Soccer Management Agency, presidida por René Ramos, como intermediaria. Ahora, es Llorente Gento Sport la encargada de llevar sus asuntos. Al frente de esta firma está el exjugador del Tenerife Julio Llorente.

El segundo en minutos

Solo Dani acumuló más minutos que Luis Milla durante la Liga 18/19. El centrocampista llegó a los 3.400, doscientos menos que el portero. En su primera campaña completa como futbolista del Tenerife, fue titular 38 veces, marcó dos goles y repartió cinco asistencias.

Un puesto a reforzar

Además de Luis Milla, el Tenerife cuenta con dos centrocampistas más con contrato. Se trata de Iker Undabarrena y de Aitor Sanz, que espera iniciar la pretemporada junto a sus compañeros tras pasar un año y medio en blanco por una lesión. En esa zona también puede actuar Alberto y queda abierta al único fichaje que ha realizado el club este verano, el volante ofensivo Álex Bermejo. Tras el regreso de Uros Racic al Valencia, es una demarcación que el Tenerife necesita reforzar.

"Es increíble que opte a jugar en el Leganés"

Luis Milla Aspas, padre del futbolista perteneciente al Tenerife, confesó en estos días en Onda Madrid que le gustaría ver a su hijo vistiendo el uniforme del Leganés la próxima temporada. El exfutbolista internacional recordó que la salida de Luis del Tenerife estaría sujeta a una "negociación compleja" porque el jugador blanquiazul tiene contrato con el club insular. "Hay que negociar", apuntó antes de revelar que sí le "gustaría" que fichara por el Leganés, porque es un equipo que "está trabajando muy bien y está asentado" en la máxima categoría. "Para él sería increíble poder optar a jugar en un equipo como el Leganés", añadió. Asimismo, recordó que su hijo ha "seguido trabajando a partir de situaciones muy positivas y otras no muy buenas, como la lesión que tuvo, y ahí está peleando para poder jugar en Primera División un año".