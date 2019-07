Poljak, goles serbios para el Granadilla

La UD Granadilla Tenerife Egatesa ficha a un mirlo blanco. Parece que es el caso de la incorporación de la delantera Allegra Poljak (Serbia, 5/2/1999), jugadora que viene a complementar un ataque que, por momentos, ha acusado falta de goles. La joven ariete de 20 años llega a la entidad blanquiazul procedente del Ferencvaros de Budapest y firma por dos temporadas.

Reforzar la delantera era una de las prioridades de la directiva granadillera, y más después de intentarlo en el mercado invernal sin fortuna. A comienzos de este mercado, Julio Luis Pérez y su equipo de trabajo intentaron incorporar a Esther González (exjugadora del Atlético de Madrid); no obstante, no cuajó debido a las altas pretensiones de la atacante. Una de las siguientes opciones fue la que ha tornado en fichaje: Allegra Poljak. La goleadora, pese a estar atada desde hace algunas semanas, no se pudo anunciar hasta el día de ayer, momento en el que expiraba su vinculación con el cuadro húngaro.

La mordiente de las María José Pérez, Martín-Prieto y Ana González se verá complementada y no eclipsada por Allegra Poljak. La internacional con Serbia -ha acumulado 14 compromisos con la absoluta- es una delantera con gol, pero de las que hace mejor a sus compañeras. Su movilidad en todo el frente de ataque en el que se incorpora tanto desde segunda línea como por ambos flancos -sobre todo por el derecho- hace que sus compañeras encuentren espacios y sus asistencias. En las últimas dos campañas y media con la camiseta del Ferencvaros, jugó 65 encuentros oficiales y acumuló 50 goles -28 de ellos en la 2018/19- y más de 20 asistencias.

Además, con su incorporación, el Egatesa gana una jugadora que se sacrifica en tareas defensivas, algo que le puede venir bien al estilo que intentará implementar David Amaral -ya la tuvo a sus órdenes en el mes de mayo, cuando vino a la Isla a probar y firmar-. En el cuerpo a cuerpo, la nueve es infalible. Pese a su corta edad y envergadura, optimiza su 1,62 para salir victoriosa de los duelos individuales.

Más allá de su periplo en el conjunto de Budapest, anteriormente perteneció al Spartak de Subotica, entidad que defendió durante tres campañas. Con el conjunto de las palomas azules fue reconocida como la mejor jugadora serbia de 16 años. Como dato curioso, y aún perteneciendo a un vestuario mixto, militó en las filas de la Vojvodina, plantel al que perteneció el delantero birria Filip Malbasic.

La oriunda de Kotor (Yugoslavia) portará el dorsal 16, número que llevó Ange Koko hasta la campaña 2017/18, y arribará a Tenerife el próximo 30 de julio e iniciará la pretemporada el 1 de agosto con el resto de sus compañeras, también con una central que se oficializará en las próximas fechas.

"Podré cumplir mi sueño de jugar en España"

Allegra Poljak ya conoce la Isla en la que quiere triunfar, al menos, durante los próximos dos años. Su currículum viene marcado por su amor por el fútbol: "Desde que era muy pequeña empezó a gustarme el fútbol, siempre jugaba con amigos en el patio de recreo. A los siete años le pregunté a mi padre si podía comenzar a entrenar a fútbol, me dijo que por supuesto y así empecé. Comencé a entrenar con los muchachos y seguí hasta que cumplí los 15 años", relata a El Día una jugadora que ya ha marcado dos tantos en Champions y consiguió dos ligas con el Ferencvaros.

Con respecto a su fichaje por el Egatesa, dice sentirse muy "contenta y emocionada. No puedo contener las ganas de empezar en mi nuevo equipo y conocer a mis nuevas compañeras". En el vestuario sureño competirá por ganarse el puesto en "el once titular"; asume que dará "lo mejor" para que así sea.

La ariete reconoce no haber tenido ningún tipo de duda al decantarse por el Granadilla y así "cumplir el sueño de jugar en España. Mi meta en la UDG es hacer una buena temporada. Daré lo mejor para ayudar a este equipo a obtener buenos resultados y ganar tantos partidos como sea posible", termina apuntando.