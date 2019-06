Gimnastas por amor de padre

Y ahora, recién llegado desde Rusia, un conjunto que ha sido campeón mundial..." se escuchó en la megafonía del Pabellón Basilio Labrador de Los Realejos. La fiesta fin de temporada del club de gimnasia rítmica Tazmania llegaba a su conclusión con una sorpresa final que prometía. Un colofón que, durante unos segundos, dejó con boquiabiertas, y hasta paralizadas, a las niñas... y también a buena parte de los familiares que llenaban la grada. Imposible, para las menudas, un mejor regalo que el disfrutar de iconos a nivel mundial del deporte que tanto les apasiona. Imposible o no, porque realmente ese supuesto conjunto campeón mundial no era tal; ese equipo en vez de tener cinco integrantes, como mandan los cánones, poseía siete; y esa formación, en lugar de estar integrada por esbeltas jóvenes ataviadas de majestuosas mallas, la constituían siete chicos cuya mayor uniformidad era un pantalón corto y una camiseta azul celeste, la tonalidad identificativa del club norteño.

Aquellos chicos -y no tan chicos-, poseídos de entrada por una singular rigidez, eran en realidad siete padres de deportistas del Tazmania Realejos. Unos progenitores a los que un día se les ocurrió la idea de sorprender a sus pequeñas con un regalo a todas luces inesperado. Tras esa extrañeza y asombro a partes iguales que provocó su aparición en escena, el singular conjunto se fue soltando poco a poco. Con sus lógicos -aunque pequeños- errores, con mucho atrevimiento, pero sobre todo con todo el amor del mundo. Aquel que quisieron demostrar a las niñas para poner en valor su dedicación diaria, y el mismo que, después de los tres minutos que duró el singular ejercicio, recibieron desde una grada volcada con esta particular inventiva.

Lo que había nacido, en un almuerzo, como una atrevida idea, se había convertido en una iniciativa que está gozando de un recorrido brutal. "Hicimos un chat y todos nos decidimos a participar a la primera, no hubo que convencer a nadie", explica uno de los padres, excusando a otros que por motivos laborales no pudieron participar del número. Un paso al frente de valientes que, desde un primer momento, contó con el visto bueno del club. "Ellos creían que les iba a decir que no, pero al revés, porque en realidad yo llevaba pensando en ello desde hacía años; solo me faltaban unos padres que se atrevieran", reconoce Vanessa Pérez, presidenta de la entidad realejera.

Con el visto bueno de la jefa, los padres recurrieron a Joel Hernández, profesor del Tazmania y a la postre el que dio forma a esta particular rotación. "Sinceramente yo era poco receptivo, tanto por los días que quedaban para la exhibición como porque pensaba que no iban a dar la talla", admite el preparador norteño, al que, sin embargo, fueron convenciendo de manera paulatina. "Desde el inicio se lo tomaron con una implicación y una seriedad increíbles, lanzando el aro muy alto, atreviéndose con volteretas e insistiendo hasta lograr que todo acabara saliendo bien", reconoce sobre una preparación que solo abarcó cinco días, a apenas "hora y poco por sesión". "Acabábamos con agujetas, eso sí", puntualizan los improvisados gimnastas.

Joel contó con la ayuda de Valentina (18 años), la hija de Edy y la única de las chicas que tenía conocimiento de lo que se estaba tramando a escondidas de las pequeñas. "Al principio no me lo creía, pero me encantó la idea y lo convencí de que lo intentara; ahora me siento superorgullosa", señala la cómplice. "Las niñas se iban del pabellón a las siete y media, y los padres llegaban a las ocho, incluso algunos tras llevar a sus propias hijas a las casas", explica el entrenador sobre el plan urdido. "Me tenía engañado porque me decía que iba a a ensayar teatro a La Matanza", comenta también, con una pícara sonrisa, Violeta, la hija de Elías, quizá por esta faceta artística el más lanzado de los siete valientes.

Y llegó el gran día. Sudores en el vestuario, nervios, miedo a no hacerlo bien y poder defraudar a sus pequeñas. "Eso solo pasa las 200 primeras veces", les decía Elías para quitarle hierro a esos momentos previos de tensión. "Lo pasamos mal, la verdad", apuntan al unísono varios de los otros padres sobre unos instantes en los que, pese a la obligada concentración, pudieron "comprobar la cara de sorpresa de las niñas". Ya suelto, el improvisado conjunto acabó a lo grande. Entre vítores de su entregada afición y la sonrisa de oreja a oreja de las pequeñas. Pero sobre todo dichosos por haber demostrado que, por el amor que sienten hacia sus hijas, son capaces de todo... incluso de convertirse en gimnastas.

Repercusión inesperada

Lo singular de la exhibición y la labor de las redes sociales a modo de pólvora, ha provocado que la actuación de los padres del Tazmania se haya hecho viral, llegando no solo a multitud de rincones del planeta, sino despertando además la atención de numerosos medios de comunicación, tanto a nivel local, como también de ámbito nacional. Los periódicos Marca y El País, la cadena Antena 3, e incluso el programa Got Talent -que les ha invitado a participar en el próximo casting- se han interesado por esta iniciativa. "Esto no lo hicimos buscando este fin, pero ahora estamos desbordados y lógicamente la repercusión que está teniendo el club es muy grande. Creo que a partir de ahora, en los Campeonatos de España, nos van a conocer como el club de los papis", reconoce Vanessa Pérez.

"Que se hable de rítmica, no de niñas o de niños"

"Con que lo hemos vivido en nuestras carnes ya entendemos mejor el sacrificio de las niñas", reconocen los padres gimnastas tras haberse "puesto en la piel" de las pequeñas y conocer más detalladamente "la presión que pueden sentir" cuando salen a competir. Ahora, ninguno de ellos podrá siquiera puntualizar algún error de sus hijas, so pena de que les recuerden la exhibición del pasado día 23. Un atrevimiento que ha derivado en una repercusión mayúscula, por mucho que "lo único" que se buscara fuera "la cara de felicidad de ellas". Alegría, pero a la vez la transmisión de un mensaje reivindicativo defendiendo que la rítmica "es un deporte para niños y niñas". "Me pareció una buena idea porque la gimnasia no es solo para niñas", comenta Gara, una de las dos pequeñas de Jonathan. "Una jugadora, con motivo del Mundial, reconocía que odiaba oír 'fútbol femenino' cuando al de los chicos no le dice masculino. Pues esto es igual; debería ser solo gimnasia rítmica, ya sea de niñas o de niñas", argumentaba Elías. "Ojalá esto sea la rampa para que los chicos se animen y lo hagan", le secundaba el resto. Los siete magníficos, como se les ha bautizado, ya han puesto su granito de arena.