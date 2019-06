Álex López: "Un tinerfeño siempre desea jugar en el equipo de su tierra"

Tras haberse desvinculado hace algunas fechas del San Pablo Burgos, después de tres temporadas como azulón, y dando casi por sentado en los mentideros cestistas su inminente fichaje por el CB Canarias, Álex López ultima la preparación del que será el primer campus que lleve su nombre. A diez días de esa "ilusionante" cita el lagunero, que el curso pasado fue el único tinerfeño en ACB, repasa su reciente trayectoria en la élite nacional, a la vez que habla de su futuro personal como jugador.

¿Es este campus que ha decidido organizar el paso inmediatamente anterior para la vuelta a casa de Álex López?

Realmente no. Cuando el año pasado empecé a pensar en el campus contaba con estar en la península ya que venía de renovar tres temporadas con el Burgos. Ahora es verdad que he roto mi contrato con el Burgos y estoy pendiente de ver qué puede pasar en el futuro.

Pero ya se da por hecho que vestirá de aurinegro el próximo año...

Evidentemente no soy tonto ni ajeno a ello, pero eso son cosas que controla más mi agente.

Usted nunca ha escondido que uno de sus deseos es regresar a su tierra algún día...

Hombre, siempre lo he dicho. Recuerdo que iba a ver, desde muy pequeño, al Canarias en el Ríos Tejera, en todo momento he sentido mucho cariño por ellos y me he alegrado por todos sus éxitos. Evidentemente lo que siempre desearía un tinerfeño es jugar en el equipo de su tierra.

Lo de haberse reconvertido un poco a la posición de uno en lugar de seguir como escolta, ¿se lo toma como una obligación o como una manera de enriquecer su juego?

Como esto último. En la posición de escolta creo que defensivamente lo podía hacer muy bien, aunque en ataque, en la ACB, se trata de un puesto que demanda muchos puntos, y ese quizá no sea tanto mi mejor juego. Me encuentro más cómodo en otro tipo de situaciones, pero creo que el jugar como base me ayudará a largo plazo, seguro.

A sus 28 años, se encuentra muy cerca de su madurez deportiva. ¿Qué aspecto cree que le resta aún por trabajar más?

Muchas cosas. Es verdad que he ido mejorando en estos años el tiro de tres, si bien en algunos momentos no he hecho grandes números, condicionado en parte por verme obligado, como hace dos años, a tomar muchos malos tiros. Creo que es un aspecto que puedo mejorar muy fácilmente con trabajo. Y aunque pienso que no soy un anotador puro sí creo que puedo generar juego, pasar la pelota, entenderme bien con todos mis compañeros, y jugando como base pienso que puedo explotar estas virtudes.

¿Ha pensado o soñado alguna vez con verse en la selección española en una de las ventanas?

Es verdad que la temporada pasada el club mi informó de mi presencia de una primera lista de no sé cuántos jugadores, pero al final no entré en ninguna convocatoria. Sinceramente no es algo ni que piense ni que me obsesione. Si pudiera llegar a darse por supuesto que estaría encantado de representar a mí país. Pero mi prioridad es pensar al cien por cien en el club en el que esté.

A falta de que realmente se mueva el mercado, puede volver a ser otra vez el único tinerfeño en la ACB. ¿Se siente raro?

Raro no, ni diferente; me siento orgulloso. Creo que podríamos ser más porque Tenerife tiene una buena cantera y seguro que en un corto espacio de tiempo la situación se revierte.

Tinerfeño y a la vez cupo de formación, una condición cada vez más valorada y valiosa en la configuración de las plantillas. ¿Tiene Álex López una teoría propia sobre cómo debería formularse este aspecto?

La clave no la tiene solo una persona, un equipo o un estamento. Entre todos los que tenemos que ver directamente con el baloncesto debemos intentar que esto cambiara. ¿Cómo? Yo tampoco lo sé exactamente ni tampoco soy nadie para dar una solución mágica. Es verdad que cada vez somos menos cuando la cantera española también es muy buena.

Al margen de su campus, ¿en qué va a ocupar su verano Álex López?

Voy a estar varias semanas en Tenerife y disfrutaré de mi familia y de mis amigos, pero también quiero trabajar. Sobre todo por si se repite esa situación de tener que jugar de uno, ya que el año pasado apenas tuve margen para hacerlo, Quiero encontrarme más cómodo.

Un campus para no olvidarse de sus orígenes

No ha podido elegir mejor emplazamiento Álex López para llevar a cabo la primera edición del campus que lleva su nombre. Y es que el lagunero impartirá sus enseñanzas a los más pequeños, entre el 8 y el 13 de julio, en el Colegio Nuryana, entro educativo en el que estudió y el que le vio nacer para el mundo de la canasta. "Desde que tenía dos o tres años estuve allí y me siento muy identificado con los valores que trasmite el cole, como la deportividad, el trabajo en equipo, el competir, y divertirse jugando", resalta el escolta, que pone énfasis en esta última faceta como mayor objetivo de cara a la citada y cercana concentración veraniega. Una filosofía que ha calado también en el BBVA, uno de los principales patrocinadores del evento. "Nos hemos decidido a apoyarlo por los valores que representa, como el trabajo en equipo y pensar en grande; imaginar que todo se puede conseguir, algo que BBVA lleva en su ADN", comentaba ayer Roberto Calleja, director del centro de banca de clientes en La Laguna de la citada entidad financiera. "Álex es un talento local que ha llegado a las cotas más altas a base de ser ambicioso y que es referente del trabajo bien hecho", insistió la misma fuente.