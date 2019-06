Aritz López Garay: "Visto por dentro, el club es más grande"

El nuevo técnico blanquiazul pidió a la afición "olvidar" la pasada campaña y trabajará "en el día a día para tenerlos de nuestro lado"

Aritz López Garai superó ayer el último trámite para empezar a ejercer como entrenador del CD Tenerife: su presentación oficial ante los medios. Acompañado por el director deportivo Víctor Moreno, compareció en sala de prensa con gesto sonriente y un discurso bien aprendido. En sus respuestas repitió hasta la saciedad el "día a día" para no fijar su horizonte más allá del primer partido.

"El objetivo inicial es conocer la casa, el sitio donde vamos a trabajar, la Isla, la afición, los empleados del club y ponernos a trabajar", señaló desde que le preguntaron por las metas que se plantea con su nuevo equipo. "Es que no tendría sentido decir otra cosa con la plantilla sin configurar y sin empezar los entrenamientos", argumentó a renglón seguido.

Ni siquiera se detuvo mucho en los fichajes porque "Víctor es una persona muy cualificada y ya lo sabe, sabe el perfil de entrenador que soy, el perfil de jugadores que se pueden adaptar a lo que queremos". Cuestionado por si algún jugador del Numancia encajaría en el proyecto, se limitó a manifestar su "respeto" por el equipo en el que militó la pasada campaña, sobre todo "por los futbolistas que tienen contrato en vigor".

Incluso, prefirió poner el foco en la base con la que arrancará el proyecto 19/20. "Quisiera dar valor a lo que ya hay. La plantilla es buena, se pueden adaptar a muchas cosas", dijo un López Garai que ya ha tenido oportunidad de hablar con algunos de sus pupilos: "He charlado un poco con Suso para interesarme por su lesión, y con Aitor Sanz, que está haciendo muchos esfuerzos por llegar al día 11 a entrenar con sus compañeros".

En las poco más de 48 horas de estancia en la Isla también tuvo tiempo de conocer a Miguel Concepción. Fue en el almuerzo del pasado martes. "Al presidente lo noté muy cercano y respetuoso. Cuando conoces al presidente de un club tan grande siempre tienes la incertidumbre de cómo actuar. Pero me gusta porque tiene las ideas claras. Me transmitió mucha confianza y mucha seguridad. Creo que he acertado viniendo", contó López Garai.

Esto entronca directamente con su sensación de haber llegado a una entidad "aún más grande" de lo que esperaba. "Desde fuera puedes tener un percepción, pero una vez que he llegado me he dado cuenta de que es un sitio especial, grande. Me he llevado una sorpresa grata. A cualquier profesional le gustaría trabajar aquí. Es un club importante", comentó antes de pedir paciencia para el trabajo que va a desarrollar. "Todo necesita un proceso, un tiempo. Con un día a día y una metodología adecuada, todo saldrá bien", añadió.

En cuanto a su ideario futbolístico, del que ya había anticipado algo el pasado lunes a su llegada a la Isla, insistió en que quiere "que se sepa lo que se van a encontrar cuando pongan la televisión o vayan al Heliodoro a ver al equipo". Desea "un equipo alegre, que vaya a por los partidos" y que cuando no disponga del balón "presione muy alto" para recuperarlo. Llevar la iniciativa es la obsesión del nuevo entrenador del CD Tenerife, al que no le gustaría "encorsetarse" y que apostará por un "4-3-3 o un 4-4-2", si bien advirtió que "entran en juego muchos matices en función de "los momentos, el rival, si se juega en casa o fuera...".

López Garai busca contagiar al público para que acompañe al equipo en competición. "En un sitio como Tenerife, la presión y repercusión es mayor. Todos tenemos retos y este es el mío. Es de las aficiones más importantes de la categoría y tenemos que darles desde el día a día motivos para estar de nuestro lado. Los resultados vendrán después. Los clubes grandes lo son para todo, también para soportar la presión", afirmó.

Lo que sí pidió es dejar atrás la mala temporada realizada. "El año pasado ya está, sabemos que el equipo sufrió y logró la permanencia. Este es un año nuevo, tenemos que partir de cero en cuanto a ilusión y ganas. Debemos quitarnos esa ola negativa. Para tener nivel de mejora partiremos de una autoexigencia alta", indicó sin arrugarse: "Somos el Tenerife. Respeto a todos, miedo a nadie".

Nombres propios

La cantera. "No queremos rellenar hasta que llegue la gente nueva. Veremos si son cuatro, cinco o seis. Son un activo del club y vamos a intentar darles el sitio que se merecen".

Los porteros. "Primero hablaremos con ellos, pero hay que tomar decisiones. Barajamos diferentes opciones".

Luis Milla. "Está en el mercado, es una situación normal de cada verano, no queremos desprendernos de jugadores que son importantes".

Los veteranos. "Lo llevaré con naturalidad, con la distancia entrenador-jugador, pero sabiendo lo que pueden dar".

Instantánea en el que será su nuevo banquillo

López Garai posó para los medios sobre el césped del Heliodoro y en el banquillo que ocupará a partir del mes de agosto, al menos hasta el 30 de junio si cumple su contrato. "Llegar a un acuerdo resultó sencillo", aseguró ayer./ montse santos

Bustos y Henric-Coll, entre los asistentes

Los ayudantes del entrenador blanquiazul presenciaron la presentación sentados entre la prensa, en primera fila y atentos a lo que decía su nuevo jefe. Ellos también han querido conocer su lugar de trabajo./ montse santos