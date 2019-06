El CD Tenerife, dispuesto a pagar por Elady

Cádiz y Albacete también pretenden al pichichi del Grupo IV de Segunda B

El Tenerife está decidido a hacerse con los servicios de Elady Zorrilla, extremo del FC Cartagena, y se plantea incluso realizar un esfuerzo económico para imponerse a otros clubes de Segunda y doblegar la resistencia de su actual equipo. Inicialmente, el Efesé no estaba dispuesto a rebajar la cláusula de rescisión. Como quiera que el jugador cree que es el momento de dar el salto al fútbol profesional, ha empezado a aceptar que deberá negociar.

Más de una decena de conjuntos de la categoría de plata se han interesado por un futbolista capaz de anotar 21 goles en la temporada 18/19. Solo Asier Villalibre, del Bilbao Athletic, mejoró esa cifra realizadora (23). Pero lo que más llama la atención del andaluz es su capacidad para anotar partiendo de la izquierda, llegando en segunda línea. Víctor Moreno, director deportivo del Tenerife, ha detectado que ahí tenía carencias el equipo y está dispuesto a apostar fuerte por el todavía albinegro.

La gran dificultad estriba en los competidores. Entre ellos, el Cádiz y el Albacete. El primero compite en potencial económico y solera con la entidad insular. El segundo pone sobre la mesa su gran campaña y la estabilidad como avales para postularse. El Tenerife ha querido adelantarse en la negociación con José Martínez, representante del jugador, pero no ha iniciado las negociaciones con el Cartagena. No obstante, ha llegado el momento de dar el paso.

"Es una situación complicada porque el que me quiera no solo tiene que alcanzar un entendimiento conmigo, sino con mi club. Es una cláusula alta", confesaba ayer Elady a El Día. En este sentido, considera que su salario sería "asumible" para un equipo de la categoría de plata. Pero también es consciente de que el "esfuerzo" llegaría a la hora de rescindir su contrato vía acuerdo con el Efesé. "Yo he estado muy bien este año, tanto en lo deportivo como en lo personal", decía de Cartagena no sin admitir que "cualquier futbolista quire mejorar en su carrera". Su deseo es que la salida sea amistosa y "beneficiosa" para todas las partes.

"Es el momento de dar el salto, me ilusiona"

Natural de La Puerta de Segura (Jaén), Elady cumplirá 29 años este verano sin haber debutado en el fútbol profesional. En su historial equipos como el Orcera, el Villacarrillo, La Puerta o La Hoya Lorca. También algunos más conocidos como Jaén, Linares, Écija o Murcia. "Hace unos años trabajaba diez horas y luego me iba a entrenar", evoca el jugador para explicar que está "en el momento de dar el salto", ante su gran oportunidad.

En el Mancha Real anotó 31 goles en 55 partidos y fue reclutado por el Murcia. Sus 13 dianas en Segunda B llamaron la atención de la liga polaca y voló a Cracovia, pero solo duró un mes. Lo aprovechó el Cartagena, que firmó por dos temporadas al jienense. Sus 21 goles han dado alas a la escuadra que dirige Gustavo Munúa para llegar de sobra al playoff. Pero el no ascenso le ha abierto la puerta de salida. "Si he hecho buena temporada es por las ganas y la ilusión con la que llegaba", explica sobre su gran año en Cartagena. Por eso sabe que jugar en Segunda A sería renovar esa ilusión.

Sorprendido y agradecido por la cantidad de ofertas que maneja, Elady tiene un deseo: "jugar en un club con solera, que luche por algo importante". Se ajustan a ese perfil Cádiz CF y CD Tenerife. "En la Isla estaría muy bien, lo sé", adelanta el todavía efesista después de hablar con sus compañeros Vitolo, Cristo Martín y Jesús Álvaro. "Sé que se vive bien, que es un gran club... Sería un buen sitio, pero no puedo decir nada más porque esos asuntos los lleva mi representante", señaló Elady.

Todo se decidirá en las próximas semanas, aunque a él le gustaría tenerlo claro pronto para aclimatarse a su nuevo equipo y empezar a aportar goles, que es lo que mejor se le da. "Vengo de hacer una buena temporada en ese sentido y la verdad es que tengo esa suerte o esa capacidad, veo portería con facilidad. Ojalá en Segunda pueda demostrarlo también muy pronto", asegura el jienense que sigue de vacaciones, pero atento al móvil.

Unai Medina, pendiente del CD Tenerife

Unai Medina estará desde hoy en contacto con su agencia de representación (Global Ases) para barajar las alternativas que tiene. Al lateral, que se encontraba de vacaciones en Croacia, le gusta la opción del Tenerife.

Álex Alegría se acerca al Cádiz de Álvaro Cervera

Uno de los delanteros más cotizados del mercado en Segunda deshoja estos días la margarita entre sus numerosas opciones. Las propuestas de Zaragoza, Extremadura y Cádiz son las más potentes desde el punto de vista económico, siendo la del club andaluz la mejor posicionada por ahora.

El Girona firma a Juan Carlos, del Lugo

El Girona FC ha incorporado a Juan Carlos Martín, un portero con amplia experiencia en Primera y Segunda, que llega libre después de cumplir contrato con el Lugo y que firma por dos temporadas en la escuadra que dirigirá Juan Carlos Unzué.

El medio Óscar Valentín cambia un Rayo por otro

Óscar Valentín ya es nuevo jugador del Rayo Vallecano, una vez se ha desvinculado del Rayo Majadahonda. Su buen rendimiento en el equipo majariego ha hecho posible el interés de su nuevo club, por el que firma para las próximas cuatro temporadas.

El Deportivo duda con Martí y rebajará su tope

El Deportivo de La Coruña trabaja ya en su próximo proyecto, en el que verá rebajado su tope salarial de 18,5 millones de euros a 9. Para empezar, deberá decidir si sigue o no José Luis Martí. En contra del balear el planteamiento del choque de vuelta del playoff, en el que se dejó el ascenso a Primera División contra el Mallorca.

El exblanquiazul Yeray, a conciliación para irse

Yeray González, mediocentro de la Cultural Leonesa, deberá asistir a un acto de conciliación para sellar su salida del club a pesar de tener dos años más de contrato, según informó Diario de León. El tinerfeño cuenta con ofertas de equipos importantes de Segunda B.